https://ria.ru/20230828/sud-1892721159.html
Российский инвестор потребовал у Минфина Белоруссии 310 тысяч долларов
Российский инвестор потребовал у Минфина Белоруссии 310 тысяч долларов - РИА Новости, 28.08.2023
Российский инвестор потребовал у Минфина Белоруссии 310 тысяч долларов
Российский частный инвестор, подавший иск к министерству финансов Белоруссии о взыскании задолженности по еврооблигациям, требует вернуть ему 310 тысяч... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T17:01
2023-08-28T17:01
2023-08-28T17:01
экономика
белоруссия
минск
эльвира набиуллина
ситибанк
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российский частный инвестор, подавший иск к министерству финансов Белоруссии о взыскании задолженности по еврооблигациям, требует вернуть ему 310 тысяч долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда. "Российское и английское право в случае невыплаты предоставляет право требовать досрочно выплату в полном объеме", - заявил в суде истец Александр Марченков. Он пояснил РИА Новости, что на сегодняшний день это 310 тысяч долларов, включая купонный доход за 1,5 года в размере около 30 тысяч долларов. Согласно исковому заявлению, что в портфеле Марченкова пять белорусских евробондов: Belarus-2023 (объем размещения - 800 миллионов долларов), Belarus-2026 (500 миллионов), Belarus-2027, Belarus-2030 (по 600 миллионов) и Belarus-2031 (750 миллионов). Первый уже погашен - в белорусских рублях, однако этих денег он не получил. Представитель минфина Белоруссии сообщила на заседании, что деньги выплачиваются на специальный счет в госбанке, на сайте ведомства описана процедура открытия счета для нерезидентов республики. Истец же привел примеры других инвесторов, которые открыли счета в Беларусбанке и выполнили необходимые условия для получения выплат в белорусских рублях, но денег якобы так и не увидели. Поэтому он предпочел обратиться в суд. Марченков пояснил, что выплаты поступали ему до весны 2022 года, затем "Ситибанк" отказался обслуживать его счета с ценными бумагами. Он также указал в иске, что попал под санкции несправедливо. Судья, выслушав стороны, назначила следующее заседание на 6 сентября. В июне 2022 года пресс-служба белорусского правительства сообщала, что Белоруссия столкнулась с невозможностью платежного агента и иных участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем держателям еврооблигаций республики. В результате Минск решил в рамках выплат по евробондам перечислять суммы в белорусских рублях на специально открываемые в белорусском Беларусбанке счета, а также выработал другие схемы для выполнения своих обязательств перед инвесторами. В июне 2023 года глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала на пресс-конференции, что Белоруссия работает над механизмом передачи выплат по своим еврооблигациям клиентам российских депозитариев.
https://ria.ru/20230108/belorussiya-1843541515.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, белоруссия, минск, эльвира набиуллина, ситибанк
Экономика, Белоруссия, Минск, Эльвира Набиуллина, Ситибанк
Российский инвестор потребовал у Минфина Белоруссии 310 тысяч долларов
Российский частный инвестор потребовал у Минфина Белоруссии 310 тысяч долларов
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российский частный инвестор, подавший иск к министерству финансов Белоруссии о взыскании задолженности по еврооблигациям, требует вернуть ему 310 тысяч долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
"Российское и английское право в случае невыплаты предоставляет право требовать досрочно выплату в полном объеме", - заявил в суде истец Александр Марченков.
Минск выплатит около 800 миллионов долларов по еврооблигациям в феврале
Он пояснил РИА Новости, что на сегодняшний день это 310 тысяч долларов, включая купонный доход за 1,5 года в размере около 30 тысяч долларов.
Согласно исковому заявлению, что в портфеле Марченкова пять белорусских евробондов: Belarus-2023 (объем размещения - 800 миллионов долларов), Belarus-2026 (500 миллионов), Belarus-2027, Belarus-2030 (по 600 миллионов) и Belarus-2031 (750 миллионов). Первый уже погашен - в белорусских рублях, однако этих денег он не получил.
Представитель минфина Белоруссии сообщила на заседании, что деньги выплачиваются на специальный счет в госбанке, на сайте ведомства описана процедура открытия счета для нерезидентов республики.
Истец же привел примеры других инвесторов, которые открыли счета в Беларусбанке и выполнили необходимые условия для получения выплат в белорусских рублях, но денег якобы так и не увидели. Поэтому он предпочел обратиться в суд.
Марченков пояснил, что выплаты поступали ему до весны 2022 года, затем "Ситибанк
" отказался обслуживать его счета с ценными бумагами. Он также указал в иске, что попал под санкции несправедливо.
Судья, выслушав стороны, назначила следующее заседание на 6 сентября.
В июне 2022 года пресс-служба белорусского правительства сообщала, что Белоруссия столкнулась с невозможностью платежного агента и иных участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем держателям еврооблигаций республики. В результате Минск
решил в рамках выплат по евробондам перечислять суммы в белорусских рублях на специально открываемые в белорусском Беларусбанке счета, а также выработал другие схемы для выполнения своих обязательств перед инвесторами.
В июне 2023 года глава Банка России Эльвира Набиуллина
рассказала на пресс-конференции, что Белоруссия работает над механизмом передачи выплат по своим еврооблигациям клиентам российских депозитариев.
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