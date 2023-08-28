https://ria.ru/20230828/strelba-1892692384.html

Россиянин устроил стрельбу из-за выселения из аварийного дома

Россиянин устроил стрельбу из-за выселения из аварийного дома - РИА Новости, 28.08.2023

Россиянин устроил стрельбу из-за выселения из аварийного дома

Житель пригорода Ноябрьска устроил стрельбу, когда судебные приставы пришли выселять его из аварийного жилья, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T15:20

2023-08-28T15:20

2023-08-28T16:38

происшествия

ноябрьск

ямал

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг — РИА Новости. Житель пригорода Ноябрьска устроил стрельбу, когда судебные приставы пришли выселять его из аварийного жилья, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по ЯНАО."Проводится проверка. На месте полицейские работают, выясняют обстоятельства произошедшего. К человеку приехали судебные приставы, а он почему-то неадекватно стал себя вести", — рассказали в ведомстве.Уточняется, что мужчина выстрелил в воздух один раз и какая-либо другая информация от СМИ не соответствует действительности. В полиции также подтвердили сообщения о возгорании автомобиля, отметив при этом, что до задержания дебошира "нельзя утверждать, кто именно произвел поджог". Официальных данных о местонахождении злоумышленника пока нет.Ранее в понедельник местные СМИ писали, что вооруженный житель поселка СУ-952 в пригороде Ноябрьска поджег свой автомобиль из-за того, что приставы хотели выселить его из аварийного дома.

https://ria.ru/20230825/strelba-1892129798.html

ноябрьск

ямал

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происшествия, ноябрьск, ямал