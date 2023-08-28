Рейтинг@Mail.ru
Россиянин устроил стрельбу из-за выселения из аварийного дома - РИА Новости, 28.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 28.08.2023 (обновлено: 16:38 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/strelba-1892692384.html
Россиянин устроил стрельбу из-за выселения из аварийного дома
Россиянин устроил стрельбу из-за выселения из аварийного дома - РИА Новости, 28.08.2023
Россиянин устроил стрельбу из-за выселения из аварийного дома
Житель пригорода Ноябрьска устроил стрельбу, когда судебные приставы пришли выселять его из аварийного жилья, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T15:20
2023-08-28T16:38
происшествия
ноябрьск
ямал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892695057_0:162:1280:882_1920x0_80_0_0_f6f47f2d2594b9755c17ddf9430576b1.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг — РИА Новости. Житель пригорода Ноябрьска устроил стрельбу, когда судебные приставы пришли выселять его из аварийного жилья, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по ЯНАО.&quot;Проводится проверка. На месте полицейские работают, выясняют обстоятельства произошедшего. К человеку приехали судебные приставы, а он почему-то неадекватно стал себя вести&quot;, — рассказали в ведомстве.Уточняется, что мужчина выстрелил в воздух один раз и какая-либо другая информация от СМИ не соответствует действительности. В полиции также подтвердили сообщения о возгорании автомобиля, отметив при этом, что до задержания дебошира "нельзя утверждать, кто именно произвел поджог". Официальных данных о местонахождении злоумышленника пока нет.Ранее в понедельник местные СМИ писали, что вооруженный житель поселка СУ-952 в пригороде Ноябрьска поджег свой автомобиль из-за того, что приставы хотели выселить его из аварийного дома.
https://ria.ru/20230825/strelba-1892129798.html
ноябрьск
ямал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892695057_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_40f1145686c977501a886e7877f3fb7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ноябрьск, ямал
Происшествия, Ноябрьск, Ямал
Россиянин устроил стрельбу из-за выселения из аварийного дома

Житель ЯНАО открыл стрельбу по приставам из-за выселения

© Фото очевидцаАвтомобили оперативных служб на месте стрельбы в Ноябрьске
Автомобили оперативных служб на месте стрельбы в Ноябрьске
© Фото очевидца
Автомобили оперативных служб на месте стрельбы в Ноябрьске
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг — РИА Новости. Житель пригорода Ноябрьска устроил стрельбу, когда судебные приставы пришли выселять его из аварийного жилья, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по ЯНАО.
«

"Проводится проверка. На месте полицейские работают, выясняют обстоятельства произошедшего. К человеку приехали судебные приставы, а он почему-то неадекватно стал себя вести", — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что мужчина выстрелил в воздух один раз и какая-либо другая информация от СМИ не соответствует действительности.
В полиции также подтвердили сообщения о возгорании автомобиля, отметив при этом, что до задержания дебошира "нельзя утверждать, кто именно произвел поджог".
Официальных данных о местонахождении злоумышленника пока нет.
Ранее в понедельник местные СМИ писали, что вооруженный житель поселка СУ-952 в пригороде Ноябрьска поджег свой автомобиль из-за того, что приставы хотели выселить его из аварийного дома.
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
В Хабаровске в инциденте со стрельбой пострадали два силовика и мигрант
25 августа, 07:13
 
ПроисшествияНоябрьскЯмал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала