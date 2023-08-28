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На турецком курорте произошла перестрелка в отеле
На турецком курорте произошла перестрелка в отеле - РИА Новости, 28.08.2023
На турецком курорте произошла перестрелка в отеле
Один человек погиб в перестрелке в отеле на курорте в Турции, сообщила газета Yeni Şafak. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T08:16
2023-08-28T08:16
2023-08-28T11:39
туризм
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бодрум
турция
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АНКАРА, 28 авг — РИА Новости. Один человек погиб в перестрелке в отеле на курорте в Турции, сообщила газета Yeni Şafak. "В провинции Бодрум один человек погиб и трое получили ранения в результате вооруженного столкновения между тремя людьми, приехавшими в отель на машине, и тремя людьми, находившимися в отеле", — говорится в публикации.Инцидент произошел накануне в 23:00 мск в районе Гельтюркбюкю. Среди пострадавших был 17-летний подросток.Полиция начала розыск скрывшихся подозреваемых, идет масштабное расследование.В больнице, куда доставили пострадавших, РИА Новости сообщили, что граждан России среди них нет.
https://ria.ru/20230822/perestrelka-1891466239.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бодрум, турция, новости - туризм
Туризм, В мире, Бодрум, Турция, Новости - Туризм
На турецком курорте произошла перестрелка в отеле
Один человек погиб и трое пострадали в перестрелке в отеле турецкого Бодрума
АНКАРА, 28 авг — РИА Новости.
Один человек погиб в перестрелке в отеле на курорте в Турции, сообщила газета Yeni Şafak
.
"В провинции Бодрум один человек погиб и трое получили ранения в результате вооруженного столкновения между тремя людьми, приехавшими в отель на машине, и тремя людьми, находившимися в отеле", — говорится в публикации.
Инцидент произошел накануне в 23:00 мск в районе Гельтюркбюкю. Среди пострадавших был 17-летний подросток.
Полиция начала розыск скрывшихся подозреваемых, идет масштабное расследование.
В больнице, куда доставили пострадавших, РИА Новости сообщили, что граждан России среди них нет.
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