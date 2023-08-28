https://ria.ru/20230828/strelba-1892598302.html

На турецком курорте произошла перестрелка в отеле

На турецком курорте произошла перестрелка в отеле - РИА Новости, 28.08.2023

На турецком курорте произошла перестрелка в отеле

Один человек погиб в перестрелке в отеле на курорте в Турции, сообщила газета Yeni Şafak. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T08:16

2023-08-28T08:16

2023-08-28T11:39

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АНКАРА, 28 авг — РИА Новости. Один человек погиб в перестрелке в отеле на курорте в Турции, сообщила газета Yeni Şafak. "В провинции Бодрум один человек погиб и трое получили ранения в результате вооруженного столкновения между тремя людьми, приехавшими в отель на машине, и тремя людьми, находившимися в отеле", — говорится в публикации.Инцидент произошел накануне в 23:00 мск в районе Гельтюркбюкю. Среди пострадавших был 17-летний подросток.Полиция начала розыск скрывшихся подозреваемых, идет масштабное расследование.В больнице, куда доставили пострадавших, РИА Новости сообщили, что граждан России среди них нет.

https://ria.ru/20230822/perestrelka-1891466239.html

бодрум

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, бодрум, турция, новости - туризм