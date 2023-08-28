https://ria.ru/20230828/strakhi-1891903824.html

Родители-цыгане искали меня 16 лет. "Страхи/Детские травмы"

Родители-цыгане искали меня 16 лет. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 28.08.2023

Родители-цыгане искали меня 16 лет. "Страхи/Детские травмы"

Стефан вырос в приемной семье, в которой 19 детей. Герой считает свое детство сложным: отношения с матерью не задались, а позднее его вовсе попросили выселиться из квартиры. Недавно Стефан нашел свою биологическую семью. Оказалось, что его родители — цыгане, которые искали его 16 лет. Как выстроить счастливое будущее с травмирующим прошлым?

2023-08-28T12:00

2023-08-28T12:00

2023-08-28T12:00

страхи

детство

семья

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Родители-цыгане искали меня 16 лет. "Страхи/Детские травмы" Стефан вырос в приемной семье, в которой 19 детей. Герой считает свое детство сложным: отношения с матерью не задались, а позднее его вовсе попросили выселиться из квартиры. Недавно Стефан нашел свою биологическую семью. Оказалось, что его родители — цыгане, которые искали его 16 лет. Как выстроить счастливое будущее с травмирующим прошлым? audio/mpeg

Родители-цыгане искали меня 16 лет. "Страхи/Детские травмы" Стефан вырос в приемной семье, в которой 19 детей. Герой считает свое детство сложным: отношения с матерью не задались, а позднее его вовсе попросили выселиться из квартиры. Недавно Стефан нашел свою биологическую семью. Оказалось, что его родители — цыгане, которые искали его 16 лет. Как выстроить счастливое будущее с травмирующим прошлым? audio/mpeg

Историю героя Стефана разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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детство, семья, аудио