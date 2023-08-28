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В Старице Тверской области первоклассников поздравили с началом учебы - РИА Новости, 28.08.2023
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Тверская область
 
17:18 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/staritsa-1892719647.html
В Старице Тверской области первоклассников поздравили с началом учебы
В Старице Тверской области первоклассников поздравили с началом учебы - РИА Новости, 28.08.2023
В Старице Тверской области первоклассников поздравили с началом учебы
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в понедельник в городе Старица поздравил будущих первоклассников с предстоящим Днем знаний, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T17:18
2023-08-28T17:18
тверская область
игорь руденя
татьяна голикова
виктор христенко
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ТВЕРЬ, 28 авг - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в понедельник в городе Старица поздравил будущих первоклассников с предстоящим Днем знаний, сообщает пресс-служба регионального правительства. В торжественной церемонии также приняли участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и председатель совета фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря Виктор Христенко, говорится в сообщении. В понедельник, 28 августа, отмечается один из главных православных праздников – Успение Пресвятой Богородицы. Традиционно в этот день в Старицком Свято-Успенском монастыре Тверской области проходит праздник для первоклассников. Почетные гости поздравили будущих первоклассников с предстоящим Днем знаний. Особые слова признательности были сказаны в адрес педагогов. В новом учебном году школы Старицкого муниципального округа распахнут свои двери для 160 первоклассников. Всего же в муниципалитете - 1803 школьника, добавили в пресс-службе. "Дорогие дети! Мы поздравляем вас с наступающим 1 сентября! Всего самого доброго, хороших оценок, много школьных друзей. Любите Старицу и Тверскую область", - цитирует пресс-служба главу региона. Для первоклассников, а также для почетных гостей воспитанники центра духовного развития детей и молодежи "Образ" при Старицкой обители представили концертную программу. Старицкий Свято-Успенский монастырь, основанный в XII веке, является одним из древнейших в Тверской области. С юных лет здесь воспитывался первый патриарх Московский и Всея Руси Иов. Монашеская жизнь в обители 26 лет назад, после чего началось и восстановление монастыря, напомнили в пресс-службе. Там, пояснили, что Фонд возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря занимается реставрацией святыни с 2001 года. На средства фонда был реализован значительный объем работ по восстановлению историко-архитектурного облика обители.
https://ria.ru/20230824/stroitelstvo-1891987436.html
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игорь руденя, татьяна голикова, виктор христенко
Тверская область, Игорь Руденя, Татьяна Голикова, Виктор Христенко

В Старице Тверской области первоклассников поздравили с началом учебы

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области В Старице Тверской области первоклассников поздравили с началом учебы
 В Старице Тверской области первоклассников поздравили с началом учебы - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
В Старице Тверской области первоклассников поздравили с началом учебы
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 28 авг - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в понедельник в городе Старица поздравил будущих первоклассников с предстоящим Днем знаний, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В торжественной церемонии также приняли участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и председатель совета фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря Виктор Христенко, говорится в сообщении.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя проинспектировал строительство и ремонт тверских школ - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Руденя проинспектировал строительство и ремонт тверских школ
24 августа, 14:39
В понедельник, 28 августа, отмечается один из главных православных праздников – Успение Пресвятой Богородицы. Традиционно в этот день в Старицком Свято-Успенском монастыре Тверской области проходит праздник для первоклассников. Почетные гости поздравили будущих первоклассников с предстоящим Днем знаний. Особые слова признательности были сказаны в адрес педагогов.
В новом учебном году школы Старицкого муниципального округа распахнут свои двери для 160 первоклассников. Всего же в муниципалитете - 1803 школьника, добавили в пресс-службе.
"Дорогие дети! Мы поздравляем вас с наступающим 1 сентября! Всего самого доброго, хороших оценок, много школьных друзей. Любите Старицу и Тверскую область", - цитирует пресс-служба главу региона.
Для первоклассников, а также для почетных гостей воспитанники центра духовного развития детей и молодежи "Образ" при Старицкой обители представили концертную программу.
Губернатор Игорь Руденя в преддверии Дня знаний вручил главам округов Тверской области ключи от новых школьных автобусов - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Руденя передал муниципалитетам Тверской области 17 школьных автобусов
23 августа, 17:15
Старицкий Свято-Успенский монастырь, основанный в XII веке, является одним из древнейших в Тверской области. С юных лет здесь воспитывался первый патриарх Московский и Всея Руси Иов. Монашеская жизнь в обители 26 лет назад, после чего началось и восстановление монастыря, напомнили в пресс-службе.
Там, пояснили, что Фонд возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря занимается реставрацией святыни с 2001 года. На средства фонда был реализован значительный объем работ по восстановлению историко-архитектурного облика обители.
 
Тверская областьИгорь РуденяТатьяна ГоликоваВиктор Христенко
 
 
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