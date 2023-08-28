https://ria.ru/20230828/ssylki-1892734937.html

Ссылки на архив Президентской библиотеки вошли в новый учебник по истории

Ссылки на архив Президентской библиотеки вошли в новый учебник по истории - РИА Новости, 28.08.2023

Ссылки на архив Президентской библиотеки вошли в новый учебник по истории

Интернет-ссылки на ресурсы Президентской библиотеки вошли в новые учебники по истории для старшеклассников, сообщает пресс-служба библиотеки. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T17:53

2023-08-28T17:53

2023-08-28T18:08

общество

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. Интернет-ссылки на ресурсы Президентской библиотеки вошли в новые учебники по истории для старшеклассников, сообщает пресс-служба библиотеки. "Президентская библиотека, подведомственная Управлению делами президента Российской Федерации, стала единственной библиотекой, ссылки на информационные ресурсы которой вошли в новые учебные издания. Из всех интернет-ссылок в новых учебниках более 15% QR-кодов ведут на коллекции Президентской библиотеки, в которых содержится более 15 тысяч документов и материалов по истории России", - говорится в сообщении. Отмечается, что новые учебники имеют QR-коды и ссылки на архивные материалы и другие источники информации. Всего в учебниках даны ссылки на ресурсы 16 порталов, но только 7 из них, включая Президентскую библиотеку, представлены в самом тексте учебника в методическом сопровождении параграфов. "Одно из достоинств новых учебников – синхронизация событий отечественной и всеобщей истории. Соответственно, ссылка на коллекцию Президентской библиотеки "Первая мировая война (1914-1918)" дана сразу в двух томах – в учебнике по истории России и учебнике по Всеобщей истории для 10-го класса. В новые учебники вошли ссылки на комплекс оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов "Вторая мировая война в архивных документах"…, а также на коллекции "1917 год", "1918 год", "Образование Союза Советских Социалистических Республик", "Пионерская организация в отечественной истории", "Комсомол в отечественной истории", "1945: от войны к послевоенному миру", "Открытый космос", "Россия – АСЕАН: история и современность", "Евразия – наш дом", - отмечается в сообщении. Президентская библиотека, имеющая статус национальной библиотеки России, находится в Санкт-Петербурге и функционирует как общегосударственное электронное хранилище цифровых копий важнейших документов по истории, теории и практике российской государственности, русскому языку.

https://ria.ru/20230822/uchebnik-1891426039.html

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общество, россия, санкт-петербург