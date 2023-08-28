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Кандидат в президенты США Рамасвами пообещал снять санкции с России - РИА Новости, 28.08.2023
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15:58 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/ssha-1892704914.html
Кандидат в президенты США Рамасвами пообещал снять санкции с России
Кандидат в президенты США Рамасвами пообещал снять санкции с России - РИА Новости, 28.08.2023
Кандидат в президенты США Рамасвами пообещал снять санкции с России
Кандидат в президенты США от Республиканской партии бизнесмен Вивек Рамасвами пообещал в случае своего избрания на пост главы государства в 2024 году принять... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T15:58
2023-08-28T15:58
в мире
россия
украина
китай
вивек рамасвами
владимир путин
нато
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ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии бизнесмен Вивек Рамасвами пообещал в случае своего избрания на пост главы государства в 2024 году принять контроль России над присоединившимися территориями, снять санкции и заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из военного альянса с Китаем. "Я приму российский контроль над занятыми территориями и обязуюсь заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из военного альянса с Китаем. Я положу конец санкциям и верну Россию обратно на мировой рынок" - написал Рамасвами в своей колонке в журнале American Conservative. Как отметил кандидат в президенты США, "хорошая сделка требует, чтобы все стороны получили от нее какую-то выгоду". По мнению Рамасвами, чем дольше продолжается конфликт на Украине, тем более ясным становится "единственный победитель", которым он назвал КНР. "Я отправлюсь в Москву в 2025 году. Я принесу мир на Украину на единственных условиях, которые должны нас заботить - условиях, которые ставят американские интересы на первое место", - добавил республиканец. Рамасвами подчеркнул, что "глупая" и "ошибочная" политика США в отношении Китая привела к тому, что Пекин и Москва "работают сообща в том направлении, которое представляет угрозу" для Вашингтона. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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в мире, россия, украина, китай, вивек рамасвами, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, Китай, Вивек Рамасвами, Владимир Путин, НАТО
Кандидат в президенты США Рамасвами пообещал снять санкции с России

Кандидат в президенты США пообещал принять контроль РФ над новыми регионами

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Вивек Рамасвами
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии бизнесмен Вивек Рамасвами пообещал в случае своего избрания на пост главы государства в 2024 году принять контроль России над присоединившимися территориями, снять санкции и заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из военного альянса с Китаем.
"Я приму российский контроль над занятыми территориями и обязуюсь заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из военного альянса с Китаем. Я положу конец санкциям и верну Россию обратно на мировой рынок" - написал Рамасвами в своей колонке в журнале American Conservative.
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Как отметил кандидат в президенты США, "хорошая сделка требует, чтобы все стороны получили от нее какую-то выгоду". По мнению Рамасвами, чем дольше продолжается конфликт на Украине, тем более ясным становится "единственный победитель", которым он назвал КНР.
"Я отправлюсь в Москву в 2025 году. Я принесу мир на Украину на единственных условиях, которые должны нас заботить - условиях, которые ставят американские интересы на первое место", - добавил республиканец.
Рамасвами подчеркнул, что "глупая" и "ошибочная" политика США в отношении Китая привела к тому, что Пекин и Москва "работают сообща в том направлении, которое представляет угрозу" для Вашингтона.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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