https://ria.ru/20230828/ssha-1892704914.html

Кандидат в президенты США Рамасвами пообещал снять санкции с России

Кандидат в президенты США Рамасвами пообещал снять санкции с России - РИА Новости, 28.08.2023

Кандидат в президенты США Рамасвами пообещал снять санкции с России

Кандидат в президенты США от Республиканской партии бизнесмен Вивек Рамасвами пообещал в случае своего избрания на пост главы государства в 2024 году принять... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T15:58

2023-08-28T15:58

2023-08-28T15:58

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вивек рамасвами

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии бизнесмен Вивек Рамасвами пообещал в случае своего избрания на пост главы государства в 2024 году принять контроль России над присоединившимися территориями, снять санкции и заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из военного альянса с Китаем. "Я приму российский контроль над занятыми территориями и обязуюсь заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из военного альянса с Китаем. Я положу конец санкциям и верну Россию обратно на мировой рынок" - написал Рамасвами в своей колонке в журнале American Conservative. Как отметил кандидат в президенты США, "хорошая сделка требует, чтобы все стороны получили от нее какую-то выгоду". По мнению Рамасвами, чем дольше продолжается конфликт на Украине, тем более ясным становится "единственный победитель", которым он назвал КНР. "Я отправлюсь в Москву в 2025 году. Я принесу мир на Украину на единственных условиях, которые должны нас заботить - условиях, которые ставят американские интересы на первое место", - добавил республиканец. Рамасвами подчеркнул, что "глупая" и "ошибочная" политика США в отношении Китая привела к тому, что Пекин и Москва "работают сообща в том направлении, которое представляет угрозу" для Вашингтона. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230828/bayden-1892621333.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, китай, вивек рамасвами, владимир путин, нато