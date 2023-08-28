https://ria.ru/20230828/srok-1892645815.html

Украинскому военному, бросившему гранату в пенсионерку, дали 17 лет колонии

Украинскому военному, бросившему гранату в пенсионерку, дали 17 лет колонии - РИА Новости, 28.08.2023

Украинскому военному, бросившему гранату в пенсионерку, дали 17 лет колонии

Верховный суд ЛНР приговорил к 17 годам колонии строгого режима украинского стрелка, который кинул гранату в женщину, высказавшую недовольство в адрес ВСУ,... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T13:12

2023-08-28T13:12

2023-08-28T13:12

россия

рубежное

луганская народная республика

вооруженные силы украины

главная военная прокуратура

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил к 17 годам колонии строгого режима украинского стрелка, который кинул гранату в женщину, высказавшую недовольство в адрес ВСУ, сообщают пресс-службы Следственного комитета и Главной военной прокуратуры РФ. По версии СК, стрелок 198-го батальона 111-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины Юрий Кулинич 26 апреля прошлого года, проходя мимо АЗС в городе Рубежное, услышал, как пожилая женщина "негативно высказывалась в адрес украинских военнослужащих". Злоумышленник кинул в сторону пенсионерки гранату Ф-1 - взрыв убил ее на месте. Кулиничу предъявлены обвинения в убийстве, совершенном по мотивам политической и идеологической вражды, жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя – представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск (сил) и приговорил Кулинича к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе прокуратуры.

https://ria.ru/20230828/melitopol-1892630240.html

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, рубежное, луганская народная республика, вооруженные силы украины, главная военная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)