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Украинскому военному, бросившему гранату в пенсионерку, дали 17 лет колонии - РИА Новости, 28.08.2023
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13:12 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/srok-1892645815.html
Украинскому военному, бросившему гранату в пенсионерку, дали 17 лет колонии
Украинскому военному, бросившему гранату в пенсионерку, дали 17 лет колонии - РИА Новости, 28.08.2023
Украинскому военному, бросившему гранату в пенсионерку, дали 17 лет колонии
Верховный суд ЛНР приговорил к 17 годам колонии строгого режима украинского стрелка, который кинул гранату в женщину, высказавшую недовольство в адрес ВСУ,... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T13:12
2023-08-28T13:12
россия
рубежное
луганская народная республика
вооруженные силы украины
главная военная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил к 17 годам колонии строгого режима украинского стрелка, который кинул гранату в женщину, высказавшую недовольство в адрес ВСУ, сообщают пресс-службы Следственного комитета и Главной военной прокуратуры РФ. По версии СК, стрелок 198-го батальона 111-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины Юрий Кулинич 26 апреля прошлого года, проходя мимо АЗС в городе Рубежное, услышал, как пожилая женщина "негативно высказывалась в адрес украинских военнослужащих". Злоумышленник кинул в сторону пенсионерки гранату Ф-1 - взрыв убил ее на месте. Кулиничу предъявлены обвинения в убийстве, совершенном по мотивам политической и идеологической вражды, жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя – представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск (сил) и приговорил Кулинича к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе прокуратуры.
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россия
рубежное
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россия, рубежное, луганская народная республика, вооруженные силы украины, главная военная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Рубежное, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Главная военная прокуратура, Следственный комитет России (СК РФ)
Украинскому военному, бросившему гранату в пенсионерку, дали 17 лет колонии

В ЛНР дали 17 лет украинскому боевику, убившему пенсионерку из-за критики ею ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил к 17 годам колонии строгого режима украинского стрелка, который кинул гранату в женщину, высказавшую недовольство в адрес ВСУ, сообщают пресс-службы Следственного комитета и Главной военной прокуратуры РФ.
По версии СК, стрелок 198-го батальона 111-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины Юрий Кулинич 26 апреля прошлого года, проходя мимо АЗС в городе Рубежное, услышал, как пожилая женщина "негативно высказывалась в адрес украинских военнослужащих". Злоумышленник кинул в сторону пенсионерки гранату Ф-1 - взрыв убил ее на месте.
Кулиничу предъявлены обвинения в убийстве, совершенном по мотивам политической и идеологической вражды, жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов.
"Суд согласился с позицией государственного обвинителя – представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск (сил) и приговорил Кулинича к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе прокуратуры.
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РоссияРубежноеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныГлавная военная прокуратураСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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