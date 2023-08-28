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Убившему военного следователя артиллеристу ВСУ дали пожизненный срок
Убившему военного следователя артиллеристу ВСУ дали пожизненный срок - РИА Новости, 28.08.2023
Убившему военного следователя артиллеристу ВСУ дали пожизненный срок
Верховный суд ДНР заочно приговорил к пожизненному заключению командира украинской артиллерийской бригады, по приказу которого подразделение обстреляло Донецк,... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T11:32
2023-08-28T11:32
2023-08-28T13:44
россия
донецк
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
главная военная прокуратура
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к пожизненному заключению командира украинской артиллерийской бригады, по приказу которого подразделение обстреляло Донецк, что привело к гибели военного следователя, сообщают пресс-службы Главной военной прокуратуры и Следственного комитета РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении командира 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады вооруженных сил Украины полковника Дмитрия Храпача", - говорится в сообщении прокуратуры. По информации СК, 30 декабря 2022 года по приказу Храпача было произведено не менее шести выстрелов из РСЗО HIMARS и "Ураган" по жилому сектору Донецка. В результате погиб заместитель руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления СК России по Объединенной группировке войск подполковник юстиции Евгений Рыбаков. "Суд заочно приговорил виновного к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима", - заявили в ГВП. Храпачу были предъявлены обвинения в убийстве, совершенном общеопасным способом, по мотивам ненависти и вражды в отношении социальной группы, покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом, по мотивам ненависти и вражды в отношении социальной группы, жестоком обращении с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов, умышленном повреждении чужого имущества путем взрыва, повлекшем причинение значительного ущерба. СК объявил обвиняемого в розыск.
https://ria.ru/20230825/prigovor-1892162275.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецк, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), главная военная прокуратура, вооруженные силы украины
Россия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Главная военная прокуратура, Вооруженные силы Украины
Убившему военного следователя артиллеристу ВСУ дали пожизненный срок
В ДНР дали пожизненный срок боевику ВСУ по делу об убийстве военного следователя