https://ria.ru/20230828/srok-1892625706.html

Убившему военного следователя артиллеристу ВСУ дали пожизненный срок

Убившему военного следователя артиллеристу ВСУ дали пожизненный срок - РИА Новости, 28.08.2023

Убившему военного следователя артиллеристу ВСУ дали пожизненный срок

Верховный суд ДНР заочно приговорил к пожизненному заключению командира украинской артиллерийской бригады, по приказу которого подразделение обстреляло Донецк,... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T11:32

2023-08-28T11:32

2023-08-28T13:44

россия

донецк

донецкая народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

главная военная прокуратура

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к пожизненному заключению командира украинской артиллерийской бригады, по приказу которого подразделение обстреляло Донецк, что привело к гибели военного следователя, сообщают пресс-службы Главной военной прокуратуры и Следственного комитета РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении командира 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады вооруженных сил Украины полковника Дмитрия Храпача", - говорится в сообщении прокуратуры. По информации СК, 30 декабря 2022 года по приказу Храпача было произведено не менее шести выстрелов из РСЗО HIMARS и "Ураган" по жилому сектору Донецка. В результате погиб заместитель руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления СК России по Объединенной группировке войск подполковник юстиции Евгений Рыбаков. "Суд заочно приговорил виновного к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима", - заявили в ГВП. Храпачу были предъявлены обвинения в убийстве, совершенном общеопасным способом, по мотивам ненависти и вражды в отношении социальной группы, покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом, по мотивам ненависти и вражды в отношении социальной группы, жестоком обращении с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов, умышленном повреждении чужого имущества путем взрыва, повлекшем причинение значительного ущерба. СК объявил обвиняемого в розыск.

https://ria.ru/20230825/prigovor-1892162275.html

россия

донецк

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донецк, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), главная военная прокуратура, вооруженные силы украины