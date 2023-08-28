https://ria.ru/20230828/spetsoperatsiya-1892643017.html

ВС России отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении

ВС России отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 28.08.2023

ВС России отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении

Группировка ВС РФ "Запад" за сутки отбила на Купянском направлении две атаки ВСУ, уничтожила до 30 военнослужащих противника и шесть единиц техники, сообщили в... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T13:00

2023-08-28T13:00

2023-08-28T13:16

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" за сутки отбила на Купянском направлении две атаки ВСУ, уничтожила до 30 военнослужащих противника и шесть единиц техники, сообщили в понедельник в сводке Минобороны России."На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - сообщили в ведомстве.

харьковская область

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область