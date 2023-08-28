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ВС России отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении
ВС России отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 28.08.2023
ВС России отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении
Группировка ВС РФ "Запад" за сутки отбила на Купянском направлении две атаки ВСУ, уничтожила до 30 военнослужащих противника и шесть единиц техники, сообщили в... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T13:00
2023-08-28T13:00
2023-08-28T13:16
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" за сутки отбила на Купянском направлении две атаки ВСУ, уничтожила до 30 военнослужащих противника и шесть единиц техники, сообщили в понедельник в сводке Минобороны России."На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - сообщили в ведомстве.
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область
ВС России отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении
МО РФ: на Купянском направлении ВСУ потеряли до 30 военных за сутки