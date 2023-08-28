Рейтинг@Mail.ru
ВС России отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 28.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 28.08.2023 (обновлено: 13:16 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/spetsoperatsiya-1892643017.html
ВС России отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении
ВС России отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 28.08.2023
ВС России отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении
Группировка ВС РФ "Запад" за сутки отбила на Купянском направлении две атаки ВСУ, уничтожила до 30 военнослужащих противника и шесть единиц техники, сообщили в... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T13:00
2023-08-28T13:16
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892395311_0:276:2975:1949_1920x0_80_0_0_200efbc8a6f23ced1c456a779248a995.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" за сутки отбила на Купянском направлении две атаки ВСУ, уничтожила до 30 военнослужащих противника и шесть единиц техники, сообщили в понедельник в сводке Минобороны России."На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - сообщили в ведомстве.
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892395311_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_cc6f5e7f0b21eb76e4162d6eabff5f52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область
ВС России отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении

МО РФ: на Купянском направлении ВСУ потеряли до 30 военных за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСамоходный миномет 2с4 "Тюльпан" ВС РФ выдвигается на позицию для боевой работы
Самоходный миномет 2с4 Тюльпан ВС РФ выдвигается на позицию для боевой работы - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Самоходный миномет 2с4 "Тюльпан" ВС РФ выдвигается на позицию для боевой работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" за сутки отбила на Купянском направлении две атаки ВСУ, уничтожила до 30 военнослужащих противника и шесть единиц техники, сообщили в понедельник в сводке Минобороны России.
«
"На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - сообщили в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:00
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала