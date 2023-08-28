https://ria.ru/20230828/spetsoperatsiya-1892641626.html

На Донецком направлении потери ВСУ превысили 185 человек

На Донецком направлении потери ВСУ превысили 185 человек - РИА Новости, 28.08.2023

На Донецком направлении потери ВСУ превысили 185 человек

Войска Украины за сутки потеряли на Донецком направлении более 185 военнослужащих, сообщили в понедельник в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T12:56

2023-08-28T12:56

2023-08-28T13:15

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Донецком направлении более 185 военнослужащих, сообщили в понедельник в сводке Минобороны РФ.На Донецком направлении, сказали в министерстве, подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп Украины в районах населенных пунктов Клещеевка и Красногоровка Донецкой народной республики."Потери противника на Донецком направлении составили более 185 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также боевая машина РСЗО "Град", - отметили в Минобороны.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)