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На Донецком направлении потери ВСУ превысили 185 человек
На Донецком направлении потери ВСУ превысили 185 человек - РИА Новости, 28.08.2023
На Донецком направлении потери ВСУ превысили 185 человек
Войска Украины за сутки потеряли на Донецком направлении более 185 военнослужащих, сообщили в понедельник в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T12:56
2023-08-28T12:56
2023-08-28T13:15
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Донецком направлении более 185 военнослужащих, сообщили в понедельник в сводке Минобороны РФ.На Донецком направлении, сказали в министерстве, подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп Украины в районах населенных пунктов Клещеевка и Красногоровка Донецкой народной республики."Потери противника на Донецком направлении составили более 185 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также боевая машина РСЗО "Град", - отметили в Минобороны.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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На Донецком направлении потери ВСУ превысили 185 человек
МО РФ: ВСУ на Донецком направлении потеряли более 185 военных