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На Донецком направлении потери ВСУ превысили 185 человек - РИА Новости, 28.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:56 28.08.2023 (обновлено: 13:15 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/spetsoperatsiya-1892641626.html
На Донецком направлении потери ВСУ превысили 185 человек
На Донецком направлении потери ВСУ превысили 185 человек - РИА Новости, 28.08.2023
На Донецком направлении потери ВСУ превысили 185 человек
Войска Украины за сутки потеряли на Донецком направлении более 185 военнослужащих, сообщили в понедельник в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T12:56
2023-08-28T13:15
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Донецком направлении более 185 военнослужащих, сообщили в понедельник в сводке Минобороны РФ.На Донецком направлении, сказали в министерстве, подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп Украины в районах населенных пунктов Клещеевка и Красногоровка Донецкой народной республики."Потери противника на Донецком направлении составили более 185 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также боевая машина РСЗО "Град", - отметили в Минобороны.
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вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Донецком направлении потери ВСУ превысили 185 человек

МО РФ: ВСУ на Донецком направлении потеряли более 185 военных

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Донецком направлении более 185 военнослужащих, сообщили в понедельник в сводке Минобороны РФ.
На Донецком направлении, сказали в министерстве, подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп Украины в районах населенных пунктов Клещеевка и Красногоровка Донецкой народной республики.
«
"Потери противника на Донецком направлении составили более 185 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также боевая машина РСЗО "Град", - отметили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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