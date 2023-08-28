https://ria.ru/20230828/sovbez-1892722002.html
Совбез: англосаксы хотят создать "конфликтный периметр" вокруг противников
Совбез: англосаксы хотят создать "конфликтный периметр" вокруг противников - РИА Новости, 28.08.2023
Совбез: англосаксы хотят создать "конфликтный периметр" вокруг противников
Англосаксы ради поддержания своей паразитической модели существования хотят создать "конфликтный периметр" вокруг России и Китая, заявил заместитель секретаря... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T17:04
2023-08-28T17:04
2023-08-28T17:44
россия
китай
в мире
совет безопасности рф
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Англосаксы ради поддержания своей паразитической модели существования хотят создать "конфликтный периметр" вокруг России и Китая, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов в интервью "РГ". "Следует понимать: англосаксы не заинтересованы в суверенитете и развитии государств, которые они контролируют. Их цель — получить в свое распоряжение ресурсы, жизненно необходимые им для поддержания своей паразитической модели существования", - сказал Шевцов в интервью "Российской газете". "Кроме того, для них существенно важнее сформировать "конфликтный периметр" вокруг своих геополитических противников, которыми сегодня являются Россия и Китай", - подчеркнул он.Шевцов обрисовал, как англосаксы намерены это сделать."Это предполагает дестабилизацию обстановки в соседних странах, включая и бывшие советские республики. Речь идет о наглом и неприкрытом вмешательстве во внутренние дела, цивилизационной и культурной экспансии, попытках переформатировать сознание молодого поколения, подмять под себя силовые структуры, подогреть этнический сепаратизм и экстремизм", - пояснил замсекретаря Совбеза РФ.
https://ria.ru/20230608/konflikty-1876957850.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, в мире, совет безопасности рф
Россия, Китай, В мире, Совет Безопасности РФ
Совбез: англосаксы хотят создать "конфликтный периметр" вокруг противников
Шевцов: англосаксы хотят создать конфликтный периметр вокруг России и Китая
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.
Англосаксы ради поддержания своей паразитической модели существования хотят создать "конфликтный периметр" вокруг России и Китая, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов в интервью "РГ
".
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"Следует понимать: англосаксы не заинтересованы в суверенитете и развитии государств, которые они контролируют. Их цель — получить в свое распоряжение ресурсы, жизненно необходимые им для поддержания своей паразитической модели существования", - сказал Шевцов в интервью "Российской газете".
"Кроме того, для них существенно важнее сформировать "конфликтный периметр" вокруг своих геополитических противников, которыми сегодня являются Россия и Китай", - подчеркнул он.
Шевцов обрисовал, как англосаксы намерены это сделать.
"Это предполагает дестабилизацию обстановки в соседних странах, включая и бывшие советские республики. Речь идет о наглом и неприкрытом вмешательстве во внутренние дела, цивилизационной и культурной экспансии, попытках переформатировать сознание молодого поколения, подмять под себя силовые структуры, подогреть этнический сепаратизм и экстремизм", - пояснил замсекретаря Совбеза РФ.
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