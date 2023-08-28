https://ria.ru/20230828/sovbez-1892722002.html

Совбез: англосаксы хотят создать "конфликтный периметр" вокруг противников

Совбез: англосаксы хотят создать "конфликтный периметр" вокруг противников - РИА Новости, 28.08.2023

Совбез: англосаксы хотят создать "конфликтный периметр" вокруг противников

Англосаксы ради поддержания своей паразитической модели существования хотят создать "конфликтный периметр" вокруг России и Китая, заявил заместитель секретаря... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T17:04

2023-08-28T17:04

2023-08-28T17:44

россия

китай

в мире

совет безопасности рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885154350_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_43da2195fc669a96ec3b092ee1911dcb.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Англосаксы ради поддержания своей паразитической модели существования хотят создать "конфликтный периметр" вокруг России и Китая, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов в интервью "РГ". "Следует понимать: англосаксы не заинтересованы в суверенитете и развитии государств, которые они контролируют. Их цель — получить в свое распоряжение ресурсы, жизненно необходимые им для поддержания своей паразитической модели существования", - сказал Шевцов в интервью "Российской газете". "Кроме того, для них существенно важнее сформировать "конфликтный периметр" вокруг своих геополитических противников, которыми сегодня являются Россия и Китай", - подчеркнул он.Шевцов обрисовал, как англосаксы намерены это сделать."Это предполагает дестабилизацию обстановки в соседних странах, включая и бывшие советские республики. Речь идет о наглом и неприкрытом вмешательстве во внутренние дела, цивилизационной и культурной экспансии, попытках переформатировать сознание молодого поколения, подмять под себя силовые структуры, подогреть этнический сепаратизм и экстремизм", - пояснил замсекретаря Совбеза РФ.

https://ria.ru/20230608/konflikty-1876957850.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, китай, в мире, совет безопасности рф