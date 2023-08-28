Рейтинг@Mail.ru
Китайцы начали вывозить соль из Приморья на фоне сброса воды с "Фукусимы" - РИА Новости, 28.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:36 28.08.2023 (обновлено: 10:39 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/sol-1892599459.html
Китайцы начали вывозить соль из Приморья на фоне сброса воды с "Фукусимы"
Китайцы начали вывозить соль из Приморья на фоне сброса воды с "Фукусимы" - РИА Новости, 28.08.2023
Китайцы начали вывозить соль из Приморья на фоне сброса воды с "Фукусимы"
Граждане КНР стали вывозить соль из Приморского края через пункт пропуска Пограничный, после того как начался сброс радиоактивной воды со станции "Фукусима-1" в РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T08:36
2023-08-28T10:39
в мире
китай
япония
фукусима-1
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891908561_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06934b71ab5bae0a38aa017cd583a66a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 28 авг — РИА Новости. Граждане КНР стали вывозить соль из Приморского края через пункт пропуска Пограничный, после того как начался сброс радиоактивной воды со станции "Фукусима-1" в Японии, рассказали РИА Новости в пресс-службе Уссурийской таможни. &quot;Действительно, отмечаем, что у китайских граждан на прошлой неделе появился такой товар (соль. — Прим. ред.) в багаже. Объемы незначительны. Вес не фиксируем. Отмечаем, что ранее не было такого товара&quot;, — отметили в ведомстве.На других пунктах пропуска, кроме Пограничного, "увеличения не наблюдают". Таможенники не видят большого ажиотажа среди китайских граждан вокруг вывоза соли из Приморья, подчеркнули в пресс-службе.В минувший четверг начался сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов АЭС "Фукусима-1", а затем прошла очистку. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило начало сброса и сообщило, что на месте работают эксперты, которые следят за соответствием процедуры стандартам безопасности. Китай с четверга запретил импорт товаров морского промысла, произведенного в Японии, а также заявил об усилении таможенного контроля для других видов японских продуктов. Газета China Daily писала, что в КНР наблюдался резкий рост спроса на соль на фоне сброса радиоактивной воды, и власти страны попросили граждан воздержаться от массовой скупки.
https://ria.ru/20230825/fukusima-1892070283.html
https://ria.ru/20230827/vizit-1892492272.html
китай
япония
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891908561_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_e070254111f78c1d983ae81ad6ea2bb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, япония, фукусима-1, приморский край
В мире, Китай, Япония, Фукусима-1, Приморский край
Китайцы начали вывозить соль из Приморья на фоне сброса воды с "Фукусимы"

Жители КНР начали вывозить соль из Приморья из-за сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

© AP Photo / Eugene HoshikoЖурналисты недалеко от атомной электростанции "Фукусима-1" после начала сброса воды в океан
Журналисты недалеко от атомной электростанции Фукусима-1 после начала сброса воды в океан - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Журналисты недалеко от атомной электростанции "Фукусима-1" после начала сброса воды в океан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 28 авг — РИА Новости. Граждане КНР стали вывозить соль из Приморского края через пункт пропуска Пограничный, после того как начался сброс радиоактивной воды со станции "Фукусима-1" в Японии, рассказали РИА Новости в пресс-службе Уссурийской таможни.
«

"Действительно, отмечаем, что у китайских граждан на прошлой неделе появился такой товар (соль. — Прим. ред.) в багаже. Объемы незначительны. Вес не фиксируем. Отмечаем, что ранее не было такого товара", — отметили в ведомстве.

На других пунктах пропуска, кроме Пограничного, "увеличения не наблюдают". Таможенники не видят большого ажиотажа среди китайских граждан вокруг вывоза соли из Приморья, подчеркнули в пресс-службе.
В минувший четверг начался сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов АЭС "Фукусима-1", а затем прошла очистку.
Акция протеста у Генерального консульства Японии в Гонконге после начала сброса воды с атомной электростанции Фукусима-1 в океан - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Тритиевую воду с "Фукусимы-1" сливают в океан. Чем это грозит
25 августа, 08:00
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило начало сброса и сообщило, что на месте работают эксперты, которые следят за соответствием процедуры стандартам безопасности.
Китай с четверга запретил импорт товаров морского промысла, произведенного в Японии, а также заявил об усилении таможенного контроля для других видов японских продуктов. Газета China Daily писала, что в КНР наблюдался резкий рост спроса на соль на фоне сброса радиоактивной воды, и власти страны попросили граждан воздержаться от массовой скупки.
Вид атомной электростанции Фукусима-1 после начала сброса воды в океан - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
Глава японской партии отложил визит в Китай из-за "Фукусимы", пишут СМИ
Вчера, 10:09
 
В миреКитайЯпонияФукусима-1Приморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала