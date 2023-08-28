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Китайцы начали вывозить соль из Приморья на фоне сброса воды с "Фукусимы"
Китайцы начали вывозить соль из Приморья на фоне сброса воды с "Фукусимы" - РИА Новости, 28.08.2023
Китайцы начали вывозить соль из Приморья на фоне сброса воды с "Фукусимы"
Граждане КНР стали вывозить соль из Приморского края через пункт пропуска Пограничный, после того как начался сброс радиоактивной воды со станции "Фукусима-1" в РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T08:36
2023-08-28T08:36
2023-08-28T10:39
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ВЛАДИВОСТОК, 28 авг — РИА Новости. Граждане КНР стали вывозить соль из Приморского края через пункт пропуска Пограничный, после того как начался сброс радиоактивной воды со станции "Фукусима-1" в Японии, рассказали РИА Новости в пресс-службе Уссурийской таможни. "Действительно, отмечаем, что у китайских граждан на прошлой неделе появился такой товар (соль. — Прим. ред.) в багаже. Объемы незначительны. Вес не фиксируем. Отмечаем, что ранее не было такого товара", — отметили в ведомстве.На других пунктах пропуска, кроме Пограничного, "увеличения не наблюдают". Таможенники не видят большого ажиотажа среди китайских граждан вокруг вывоза соли из Приморья, подчеркнули в пресс-службе.В минувший четверг начался сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов АЭС "Фукусима-1", а затем прошла очистку. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило начало сброса и сообщило, что на месте работают эксперты, которые следят за соответствием процедуры стандартам безопасности. Китай с четверга запретил импорт товаров морского промысла, произведенного в Японии, а также заявил об усилении таможенного контроля для других видов японских продуктов. Газета China Daily писала, что в КНР наблюдался резкий рост спроса на соль на фоне сброса радиоактивной воды, и власти страны попросили граждан воздержаться от массовой скупки.
https://ria.ru/20230825/fukusima-1892070283.html
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в мире, китай, япония, фукусима-1, приморский край
В мире, Китай, Япония, Фукусима-1, Приморский край
Китайцы начали вывозить соль из Приморья на фоне сброса воды с "Фукусимы"
Жители КНР начали вывозить соль из Приморья из-за сброса воды с АЭС "Фукусима-1"
ВЛАДИВОСТОК, 28 авг — РИА Новости. Граждане КНР стали вывозить соль из Приморского края через пункт пропуска Пограничный, после того как начался сброс радиоактивной воды со станции "Фукусима-1" в Японии, рассказали РИА Новости в пресс-службе Уссурийской таможни.
«
"Действительно, отмечаем, что у китайских граждан на прошлой неделе появился такой товар (соль. — Прим. ред.) в багаже. Объемы незначительны. Вес не фиксируем. Отмечаем, что ранее не было такого товара", — отметили в ведомстве.
На других пунктах пропуска, кроме Пограничного, "увеличения не наблюдают". Таможенники не видят большого ажиотажа среди китайских граждан вокруг вывоза соли из Приморья, подчеркнули в пресс-службе.
В минувший четверг начался сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов АЭС "Фукусима-1", а затем прошла очистку.
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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ
) подтвердило начало сброса и сообщило, что на месте работают эксперты, которые следят за соответствием процедуры стандартам безопасности.
Китай с четверга запретил импорт товаров морского промысла, произведенного в Японии, а также заявил об усилении таможенного контроля для других видов японских продуктов. Газета China Daily писала, что в КНР наблюдался резкий рост спроса на соль на фоне сброса радиоактивной воды, и власти страны попросили граждан воздержаться от массовой скупки.
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