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Пара снайперов ЗВО помогла уничтожить группу украинских военных - РИА Новости, 28.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:02 28.08.2023 (обновлено: 08:04 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/snaypery-1892593574.html
Пара снайперов ЗВО помогла уничтожить группу украинских военных
Пара снайперов ЗВО помогла уничтожить группу украинских военных - РИА Новости, 28.08.2023
Пара снайперов ЗВО помогла уничтожить группу украинских военных
Пара снайперов первой гвардейской танковой армии Западной группировки войск за одну ночь ликвидировали украинского наблюдателя, а также помогли артиллеристам... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T06:02
2023-08-28T08:04
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
россия
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 авг — РИА Новости. Пара снайперов первой гвардейской танковой армии Западной группировки войск за одну ночь ликвидировали украинского наблюдателя, а также помогли артиллеристам уничтожить группу противника из 10 человек, рассказал РИА Новости российский снайпер. "Этой ночью была обнаружена группа противника до 10 человек, координаты были переданы артиллеристам для их уничтожения, а также был обнаружен наблюдатель противника - был уничтожен", — рассказал снайпер. По его словам, задача этой снайперской пары — работа в ночное время, чтобы причинить максимальный дискомфорт противнику в это время суток. Работа велась по украинским позициям примерно на расстоянии 700 метров. "Особенно ночью нас радует, когда противник пользуется фонариками и сигаретами, где-то, может быть, свечи зажигает погреться или рассмотреть. Часто это происходит в больших группах, когда один из них включит фонарик — и вся группа будет сразу обнаружена, и мы наносим огневое поражение", — пояснил собеседник агентства. Ранее в Минобороны заявили, что за минувшие сутки потери противника на Купянском направлении составили до 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также артиллерийская система производства М777 производства США.
https://ria.ru/20230828/artilleriya-1892592101.html
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вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Пара снайперов ЗВО помогла уничтожить группу украинских военных

РИА Новости: пара снайперов ЗВО помогла ликвидировать группу ВСУ за ночь

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне СВО
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости
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Военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 авг — РИА Новости. Пара снайперов первой гвардейской танковой армии Западной группировки войск за одну ночь ликвидировали украинского наблюдателя, а также помогли артиллеристам уничтожить группу противника из 10 человек, рассказал РИА Новости российский снайпер.
"Этой ночью была обнаружена группа противника до 10 человек, координаты были переданы артиллеристам для их уничтожения, а также был обнаружен наблюдатель противника - был уничтожен", — рассказал снайпер.
По его словам, задача этой снайперской пары — работа в ночное время, чтобы причинить максимальный дискомфорт противнику в это время суток. Работа велась по украинским позициям примерно на расстоянии 700 метров.
"Особенно ночью нас радует, когда противник пользуется фонариками и сигаретами, где-то, может быть, свечи зажигает погреться или рассмотреть. Часто это происходит в больших группах, когда один из них включит фонарик — и вся группа будет сразу обнаружена, и мы наносим огневое поражение", — пояснил собеседник агентства.
Ранее в Минобороны заявили, что за минувшие сутки потери противника на Купянском направлении составили до 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также артиллерийская система производства М777 производства США.
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФБезопасностьРоссия
 
 
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