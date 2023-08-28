https://ria.ru/20230828/snaypery-1892593574.html

Пара снайперов ЗВО помогла уничтожить группу украинских военных

Пара снайперов ЗВО помогла уничтожить группу украинских военных - РИА Новости, 28.08.2023

Пара снайперов ЗВО помогла уничтожить группу украинских военных

Пара снайперов первой гвардейской танковой армии Западной группировки войск за одну ночь ликвидировали украинского наблюдателя, а также помогли артиллеристам... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T06:02

2023-08-28T06:02

2023-08-28T08:04

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

россия

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 авг — РИА Новости. Пара снайперов первой гвардейской танковой армии Западной группировки войск за одну ночь ликвидировали украинского наблюдателя, а также помогли артиллеристам уничтожить группу противника из 10 человек, рассказал РИА Новости российский снайпер. "Этой ночью была обнаружена группа противника до 10 человек, координаты были переданы артиллеристам для их уничтожения, а также был обнаружен наблюдатель противника - был уничтожен", — рассказал снайпер. По его словам, задача этой снайперской пары — работа в ночное время, чтобы причинить максимальный дискомфорт противнику в это время суток. Работа велась по украинским позициям примерно на расстоянии 700 метров. "Особенно ночью нас радует, когда противник пользуется фонариками и сигаретами, где-то, может быть, свечи зажигает погреться или рассмотреть. Часто это происходит в больших группах, когда один из них включит фонарик — и вся группа будет сразу обнаружена, и мы наносим огневое поражение", — пояснил собеседник агентства. Ранее в Минобороны заявили, что за минувшие сутки потери противника на Купянском направлении составили до 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также артиллерийская система производства М777 производства США.

https://ria.ru/20230828/artilleriya-1892592101.html

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вооруженные силы рф, безопасность, россия