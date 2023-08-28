https://ria.ru/20230828/snaryad-1892589754.html

Источник рассказал о преимуществах российского снаряда "Краснополь"

Источник рассказал о преимуществах российского снаряда "Краснополь" - РИА Новости, 28.08.2023

Источник рассказал о преимуществах российского снаряда "Краснополь"

Российский управляемый артиллерийский снаряд (УАС) "Краснополь", согласно набранной статистике, показывает в зоне спецоперации лучшую точность, чем американский РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T03:35

2023-08-28T03:35

2023-08-28T03:43

безопасность

технологии

высокоточные комплексы

россия

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российский управляемый артиллерийский снаряд (УАС) "Краснополь", согласно набранной статистике, показывает в зоне спецоперации лучшую точность, чем американский УАС M982 Exalibur, сообщил РИА Новости информированный источник."Собранная на данный момент статистика применения американских и российских управляемых артиллерийских снарядов в рамках проведения спецоперации показывает, что "Краснополь" демонстрирует преимущество по круговому вероятному отклонению от цели по сравнению с американским M982 Exalibur. Нередки случаи, когда "Краснополь" поражает цели прямым попаданием, что называется "в колышек", то есть попадает в центр цели, для американского снаряда этот показатель существенно хуже", — рассказал собеседник агентства.Он также отметил, что другое преимущество "Краснополя" — возможность поражать движущиеся объекты, на что M982 Exalibur не способен из-за реализованного в его конструкции метода наведения, который позволяет поражать только стационарные объекты. Exalibur наводится за счет инерциальной системы и коррекции траектории по спутниковым данным. "Краснополь" наводится на отраженное от цели лазерное пятно, которое формируется лазерным дальномером-целеуказателем.Как пояснил источник, "ранее применяемый в "Краснополе" метод наведения считался одним из его слабых мест, так как требовал наличия в районе цели наземных групп артиллерийских наводчиков, однако сегодня для наведения на цель в комплексе с "Краснополем" используется БПЛА, оснащенный дальномером-целеуказателем, и эта проблема полностью снята".Он добавил, что российский разведывательно-огневой контур — гаубица с УАС "Краснополь" и БПЛА-наводчик — демонстрирует высокую эффективность при поражении украинских военных объектов и техники, в том числе находящейся в движении."Краснополь" разработан в холдинге "Высокоточные комплексы". Недавно в войска начались поставки модернизированных версий боеприпаса.

https://ria.ru/20230820/rakety-1891080765.html

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безопасность, технологии, высокоточные комплексы, россия