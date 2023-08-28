https://ria.ru/20230828/snaryad-1892589754.html
Источник рассказал о преимуществах российского снаряда "Краснополь"
Источник рассказал о преимуществах российского снаряда "Краснополь" - РИА Новости, 28.08.2023
Источник рассказал о преимуществах российского снаряда "Краснополь"
Российский управляемый артиллерийский снаряд (УАС) "Краснополь", согласно набранной статистике, показывает в зоне спецоперации лучшую точность, чем американский РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T03:35
2023-08-28T03:35
2023-08-28T03:43
безопасность
технологии
высокоточные комплексы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151628/59/1516285998_96:0:706:343_1920x0_80_0_0_7955922cfe2183aa5eb402193640bb14.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российский управляемый артиллерийский снаряд (УАС) "Краснополь", согласно набранной статистике, показывает в зоне спецоперации лучшую точность, чем американский УАС M982 Exalibur, сообщил РИА Новости информированный источник."Собранная на данный момент статистика применения американских и российских управляемых артиллерийских снарядов в рамках проведения спецоперации показывает, что "Краснополь" демонстрирует преимущество по круговому вероятному отклонению от цели по сравнению с американским M982 Exalibur. Нередки случаи, когда "Краснополь" поражает цели прямым попаданием, что называется "в колышек", то есть попадает в центр цели, для американского снаряда этот показатель существенно хуже", — рассказал собеседник агентства.Он также отметил, что другое преимущество "Краснополя" — возможность поражать движущиеся объекты, на что M982 Exalibur не способен из-за реализованного в его конструкции метода наведения, который позволяет поражать только стационарные объекты. Exalibur наводится за счет инерциальной системы и коррекции траектории по спутниковым данным. "Краснополь" наводится на отраженное от цели лазерное пятно, которое формируется лазерным дальномером-целеуказателем.Как пояснил источник, "ранее применяемый в "Краснополе" метод наведения считался одним из его слабых мест, так как требовал наличия в районе цели наземных групп артиллерийских наводчиков, однако сегодня для наведения на цель в комплексе с "Краснополем" используется БПЛА, оснащенный дальномером-целеуказателем, и эта проблема полностью снята".Он добавил, что российский разведывательно-огневой контур — гаубица с УАС "Краснополь" и БПЛА-наводчик — демонстрирует высокую эффективность при поражении украинских военных объектов и техники, в том числе находящейся в движении."Краснополь" разработан в холдинге "Высокоточные комплексы". Недавно в войска начались поставки модернизированных версий боеприпаса.
https://ria.ru/20230820/rakety-1891080765.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151628/59/1516285998_172:0:629:343_1920x0_80_0_0_a7782ff16437266ddc371d001f5d3066.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, высокоточные комплексы, россия
Безопасность, Технологии, Высокоточные комплексы, Россия
Источник рассказал о преимуществах российского снаряда "Краснополь"
Российский "Краснополь" показывает лучшую точность, чем американский Exalibur
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российский управляемый артиллерийский снаряд (УАС) "Краснополь", согласно набранной статистике, показывает в зоне спецоперации лучшую точность, чем американский УАС M982 Exalibur, сообщил РИА Новости информированный источник.
«
"Собранная на данный момент статистика применения американских и российских управляемых артиллерийских снарядов в рамках проведения спецоперации показывает, что "Краснополь" демонстрирует преимущество по круговому вероятному отклонению от цели по сравнению с американским M982 Exalibur. Нередки случаи, когда "Краснополь" поражает цели прямым попаданием, что называется "в колышек", то есть попадает в центр цели, для американского снаряда этот показатель существенно хуже", — рассказал собеседник агентства.
Он также отметил, что другое преимущество "Краснополя" — возможность поражать движущиеся объекты, на что M982 Exalibur не способен из-за реализованного в его конструкции метода наведения, который позволяет поражать только стационарные объекты. Exalibur наводится за счет инерциальной системы и коррекции траектории по спутниковым данным. "Краснополь" наводится на отраженное от цели лазерное пятно, которое формируется лазерным дальномером-целеуказателем.
Как пояснил источник, "ранее применяемый в "Краснополе" метод наведения считался одним из его слабых мест, так как требовал наличия в районе цели наземных групп артиллерийских наводчиков, однако сегодня для наведения на цель в комплексе с "Краснополем" используется БПЛА, оснащенный дальномером-целеуказателем, и эта проблема полностью снята".
Он добавил, что российский разведывательно-огневой контур — гаубица с УАС "Краснополь" и БПЛА-наводчик — демонстрирует высокую эффективность при поражении украинских военных объектов и техники, в том числе находящейся в движении.
"Краснополь" разработан в холдинге "Высокоточные комплексы
". Недавно в войска начались поставки модернизированных версий боеприпаса.
Для противотанкового комплекса "Хризантема" доработали ракету