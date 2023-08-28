https://ria.ru/20230828/snaryad-1892586256.html

В США рассказали об "опасной импровизации" ВСУ с кассетными снарядами

В США рассказали об "опасной импровизации" ВСУ с кассетными снарядами - РИА Новости, 28.08.2023

В США рассказали об "опасной импровизации" ВСУ с кассетными снарядами

Боевики ВСУ распиливают западные кассетные боеприпасы, извлекают из них поражающие элементы и используют их в качестве снарядов для дронов. Об этом сообщает... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T01:10

2023-08-28T01:10

2023-08-28T10:40

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Боевики ВСУ распиливают западные кассетные боеприпасы, извлекают из них поражающие элементы и используют их в качестве снарядов для дронов. Об этом сообщает обозреватель Drive Джозеф Тревитик."Украинцы разбирают некоторые из недавно полученных американских кассетных боеприпасов для того, чтобы переделать поражающие элементы в импровизированные снаряды, которые можно сбрасывать с небольших дронов", — написал автор.Об этом свидетельствует видео, появившееся в Сети. Предполагается, что кадры засняты украинским подразделением "Ахиллес", специализирующимся на работе с дронами.Журналист отметил, что распил болгаркой боеголовки снаряда вызывает "беспокойство в вопросе безопасности". По его словам, процесс разборки снаряда вручную на земле может нанести огромный ущерб. Он добавил, что взрыватели поражающих элементов DPICM, изображенных на видео, крайне "капризны" и могут легко сдетонировать при неправильном обращении.Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военных поставок. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят.При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

https://ria.ru/20230824/ukraina-1892028391.html

https://ria.ru/20230810/oplata-1889195681.html

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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины