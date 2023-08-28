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В ЛДПР готовят выдвижение Слуцкого на выборы президента, сообщил источник - РИА Новости, 28.08.2023
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16:24 28.08.2023 (обновлено: 16:50 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/slutskiy-1892713217.html
В ЛДПР готовят выдвижение Слуцкого на выборы президента, сообщил источник
В ЛДПР готовят выдвижение Слуцкого на выборы президента, сообщил источник - РИА Новости, 28.08.2023
В ЛДПР готовят выдвижение Слуцкого на выборы президента, сообщил источник
В ЛДПР идет подготовка к выдвижению на выборы президента ее председателя Леонида Слуцкого, окончательное решение будет принято ближе к съезду партии, сообщил... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T16:24
2023-08-28T16:50
политика
леонид слуцкий (политик)
лдпр
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В ЛДПР идет подготовка к выдвижению на выборы президента ее председателя Леонида Слуцкого, окончательное решение будет принято ближе к съезду партии, сообщил РИА Новости источник в ЛДПР."Подготовка к выдвижению Слуцкого на президентские выборы идет. Однако окончательное решение будет принято ближе к съезду", - сообщил собеседник агентства.Ранее сам Слуцкий сообщал, что съезд партии традиционно проводится 12-13 декабря, в день рождения ЛДПР, но этот год дата не утверждена, при этом при ее выборе будет учитываться опыт прежних лет.
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политика, леонид слуцкий (политик), лдпр
Политика, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
В ЛДПР готовят выдвижение Слуцкого на выборы президента, сообщил источник

В ЛДПР готовятся к выдвижению Слуцкого на президентские выборы

© Максим Блинов | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий
© Максим Блинов
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В ЛДПР идет подготовка к выдвижению на выборы президента ее председателя Леонида Слуцкого, окончательное решение будет принято ближе к съезду партии, сообщил РИА Новости источник в ЛДПР.
"Подготовка к выдвижению Слуцкого на президентские выборы идет. Однако окончательное решение будет принято ближе к съезду", - сообщил собеседник агентства.
Ранее сам Слуцкий сообщал, что съезд партии традиционно проводится 12-13 декабря, в день рождения ЛДПР, но этот год дата не утверждена, при этом при ее выборе будет учитываться опыт прежних лет.
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ПолитикаЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПР
 
 
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