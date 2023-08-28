https://ria.ru/20230828/slutskiy-1892713217.html

В ЛДПР готовят выдвижение Слуцкого на выборы президента, сообщил источник

В ЛДПР готовят выдвижение Слуцкого на выборы президента, сообщил источник - РИА Новости, 28.08.2023

В ЛДПР готовят выдвижение Слуцкого на выборы президента, сообщил источник

В ЛДПР идет подготовка к выдвижению на выборы президента ее председателя Леонида Слуцкого, окончательное решение будет принято ближе к съезду партии, сообщил... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T16:24

2023-08-28T16:24

2023-08-28T16:50

политика

леонид слуцкий (политик)

лдпр

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В ЛДПР идет подготовка к выдвижению на выборы президента ее председателя Леонида Слуцкого, окончательное решение будет принято ближе к съезду партии, сообщил РИА Новости источник в ЛДПР."Подготовка к выдвижению Слуцкого на президентские выборы идет. Однако окончательное решение будет принято ближе к съезду", - сообщил собеседник агентства.Ранее сам Слуцкий сообщал, что съезд партии традиционно проводится 12-13 декабря, в день рождения ЛДПР, но этот год дата не утверждена, при этом при ее выборе будет учитываться опыт прежних лет.

https://ria.ru/20230815/slutskiy-1890307914.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, леонид слуцкий (политик), лдпр