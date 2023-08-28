https://ria.ru/20230828/slava-1892646332.html
Слава рассказала, почему не вышла замуж после 22 лет отношений
Слава рассказала, почему не вышла замуж после 22 лет отношений - РИА Новости, 28.08.2023
Слава рассказала, почему не вышла замуж после 22 лет отношений
Певица Слава (Анастасия Сланевская) в эфире "Шоу Воли" на ТНТ объяснила, почему не узаконила отношения со своим гражданским мужем предпринимателем Анатолием... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T13:25
2023-08-28T13:25
2023-08-28T13:53
шоубиз
новости шоу-бизнеса
певица слава (анастасия сланевская)
знаменитости
отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892649585_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_b07ab318a21b51ad9ce331825167a244.jpg
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) в эфире "Шоу Воли" на ТНТ объяснила, почему не узаконила отношения со своим гражданским мужем предпринимателем Анатолием Данилицким после 22 лет отношений. "Я не очень люблю всю эту тему, – прокомментировала Слава. – Я такая, свободолюбивая птица, и у меня все вопреки.Артистка также рассказала, что не раз сходилась и расходилась с Данилицким. Последний раз из-за девушек легкого поведения, с которыми был замечен бизнесмен. "Решил повеселиться с ними в ночном клубе. И я обиделась. А потом простила и сказала: "Давай домой обратно", – вспомнила Слава. Слава и Анатолий Данилицкий вместе с начала 2000-х. Предприниматель старше исполнительницы на 28 лет. В этих отношениях в 2011 году родилась дочь Антонина. Певица также воспитывает дочь Александру от первого брака, которая в прошлом году подарила певице внука.
https://ria.ru/20230719/slava-1885020040.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892649585_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_ccbb2ea28aaa6353881e46e1ba7e7bde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, певица слава (анастасия сланевская), знаменитости, отношения
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Певица Слава (Анастасия Сланевская), Знаменитости, отношения
Слава рассказала, почему не вышла замуж после 22 лет отношений
Певица Слава объяснила, почему не узаконила отношения с гражданским мужем