https://ria.ru/20230828/slava-1892646332.html

Слава рассказала, почему не вышла замуж после 22 лет отношений

Слава рассказала, почему не вышла замуж после 22 лет отношений - РИА Новости, 28.08.2023

Слава рассказала, почему не вышла замуж после 22 лет отношений

Певица Слава (Анастасия Сланевская) в эфире "Шоу Воли" на ТНТ объяснила, почему не узаконила отношения со своим гражданским мужем предпринимателем Анатолием... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T13:25

2023-08-28T13:25

2023-08-28T13:53

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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) в эфире "Шоу Воли" на ТНТ объяснила, почему не узаконила отношения со своим гражданским мужем предпринимателем Анатолием Данилицким после 22 лет отношений. "Я не очень люблю всю эту тему, – прокомментировала Слава. – Я такая, свободолюбивая птица, и у меня все вопреки.Артистка также рассказала, что не раз сходилась и расходилась с Данилицким. Последний раз из-за девушек легкого поведения, с которыми был замечен бизнесмен. "Решил повеселиться с ними в ночном клубе. И я обиделась. А потом простила и сказала: "Давай домой обратно", – вспомнила Слава. Слава и Анатолий Данилицкий вместе с начала 2000-х. Предприниматель старше исполнительницы на 28 лет. В этих отношениях в 2011 году родилась дочь Антонина. Певица также воспитывает дочь Александру от первого брака, которая в прошлом году подарила певице внука.

https://ria.ru/20230719/slava-1885020040.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, певица слава (анастасия сланевская), знаменитости, отношения