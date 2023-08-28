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Слава рассказала, почему не вышла замуж после 22 лет отношений - РИА Новости, 28.08.2023
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Шоубиз
 
13:25 28.08.2023 (обновлено: 13:53 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/slava-1892646332.html
Слава рассказала, почему не вышла замуж после 22 лет отношений
Слава рассказала, почему не вышла замуж после 22 лет отношений - РИА Новости, 28.08.2023
Слава рассказала, почему не вышла замуж после 22 лет отношений
Певица Слава (Анастасия Сланевская) в эфире "Шоу Воли" на ТНТ объяснила, почему не узаконила отношения со своим гражданским мужем предпринимателем Анатолием... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T13:25
2023-08-28T13:53
шоубиз
новости шоу-бизнеса
певица слава (анастасия сланевская)
знаменитости
отношения
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) в эфире "Шоу Воли" на ТНТ объяснила, почему не узаконила отношения со своим гражданским мужем предпринимателем Анатолием Данилицким после 22 лет отношений. &quot;Я не очень люблю всю эту тему, – прокомментировала Слава. – Я такая, свободолюбивая птица, и у меня все вопреки.Артистка также рассказала, что не раз сходилась и расходилась с Данилицким. Последний раз из-за девушек легкого поведения, с которыми был замечен бизнесмен. "Решил повеселиться с ними в ночном клубе. И я обиделась. А потом простила и сказала: "Давай домой обратно", – вспомнила Слава. Слава и Анатолий Данилицкий вместе с начала 2000-х. Предприниматель старше исполнительницы на 28 лет. В этих отношениях в 2011 году родилась дочь Антонина. Певица также воспитывает дочь Александру от первого брака, которая в прошлом году подарила певице внука.
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новости шоу-бизнеса, певица слава (анастасия сланевская), знаменитости, отношения
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Певица Слава (Анастасия Сланевская), Знаменитости, отношения
Слава рассказала, почему не вышла замуж после 22 лет отношений

Певица Слава объяснила, почему не узаконила отношения с гражданским мужем

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Анастасия Сланевская (Слава) с супругом бизнесменом Анатолием Данилицким на церемонии награждения музыкальной премии "Жара Music Awards" в концертном зале "Крокус Сити Холл".
Певица Анастасия Сланевская (Слава) с супругом бизнесменом Анатолием Данилицким на церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в концертном зале Крокус Сити Холл. - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) в эфире "Шоу Воли" на ТНТ объяснила, почему не узаконила отношения со своим гражданским мужем предпринимателем Анатолием Данилицким после 22 лет отношений.
«

"Я не очень люблю всю эту тему, – прокомментировала Слава. – Я такая, свободолюбивая птица, и у меня все вопреки.

Артистка также рассказала, что не раз сходилась и расходилась с Данилицким. Последний раз из-за девушек легкого поведения, с которыми был замечен бизнесмен.
«
"Решил повеселиться с ними в ночном клубе. И я обиделась. А потом простила и сказала: "Давай домой обратно", – вспомнила Слава.
Слава и Анатолий Данилицкий вместе с начала 2000-х. Предприниматель старше исполнительницы на 28 лет.
В этих отношениях в 2011 году родилась дочь Антонина. Певица также воспитывает дочь Александру от первого брака, которая в прошлом году подарила певице внука.
Певица Анастасия Сланевская с супругом бизнесменом Анатолием Данилицким перед вручением музыкальной премии Жара Music Awards в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
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ШоубизНовости шоу-бизнесаПевица Слава (Анастасия Сланевская)Знаменитостиотношения
 
 
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