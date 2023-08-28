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ВКС России поразили опорный пункт боевиков в Сирии - РИА Новости, 29.08.2023
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22:05 28.08.2023 (обновлено: 00:14 29.08.2023)
https://ria.ru/20230828/siriya-1892792080.html
ВКС России поразили опорный пункт боевиков в Сирии
ВКС России поразили опорный пункт боевиков в Сирии - РИА Новости, 29.08.2023
ВКС России поразили опорный пункт боевиков в Сирии
ВКС России поразили опорный пункт и два пункта управления запрещенной террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, причастных к атакам на сирийские... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-28T22:05
2023-08-29T00:14
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сирия
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. ВКС России поразили опорный пункт и два пункта управления запрещенной террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, причастных к атакам на сирийские позиции, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "Двадцать восьмого августа ударами ВКС России по объектам террористической организации "Джебхат ан-Нусра"* поражены опорный пункт незаконных вооруженных формирований и два пункта управления НВФ, причастных к организации и проведению атак на позиции сирийских правительственных сил и объектов гражданской инфраструктуры", — заявил Кулить на брифинге. Также он добавил, что российский центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от проведения провокаций и встать на путь мирного урегулирования конфликта.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20230828/siriya-1892702756.html
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в мире, россия, воздушно-космические силы россии, сирия
В мире, Россия, Воздушно-космические силы России, Сирия
ВКС России поразили опорный пункт боевиков в Сирии

Контр-адмирал Кулить: ВКС России поразили два пункта управления боевиков в Сирии

© Фото : пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкИстребители Су-27 ВКС России на авиабазе в Сирии
Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе в Сирии - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© Фото : пресс-служба Минобороны РФ
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Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. ВКС России поразили опорный пункт и два пункта управления запрещенной террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, причастных к атакам на сирийские позиции, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
"Двадцать восьмого августа ударами ВКС России по объектам террористической организации "Джебхат ан-Нусра"* поражены опорный пункт незаконных вооруженных формирований и два пункта управления НВФ, причастных к организации и проведению атак на позиции сирийских правительственных сил и объектов гражданской инфраструктуры", — заявил Кулить на брифинге.
Также он добавил, что российский центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от проведения провокаций и встать на путь мирного урегулирования конфликта.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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