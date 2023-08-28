https://ria.ru/20230828/siriya-1892792080.html

ВКС России поразили опорный пункт боевиков в Сирии

ВКС России поразили опорный пункт боевиков в Сирии - РИА Новости, 29.08.2023

ВКС России поразили опорный пункт боевиков в Сирии

ВКС России поразили опорный пункт и два пункта управления запрещенной террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, причастных к атакам на сирийские... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-28T22:05

2023-08-28T22:05

2023-08-29T00:14

в мире

россия

воздушно-космические силы россии

сирия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155817/65/1558176566_0:148:2845:1748_1920x0_80_0_0_94590ae46ea8b5984a08a3133250614c.jpg

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. ВКС России поразили опорный пункт и два пункта управления запрещенной террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, причастных к атакам на сирийские позиции, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "Двадцать восьмого августа ударами ВКС России по объектам террористической организации "Джебхат ан-Нусра"* поражены опорный пункт незаконных вооруженных формирований и два пункта управления НВФ, причастных к организации и проведению атак на позиции сирийских правительственных сил и объектов гражданской инфраструктуры", — заявил Кулить на брифинге. Также он добавил, что российский центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от проведения провокаций и встать на путь мирного урегулирования конфликта.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20230828/siriya-1892702756.html

россия

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, воздушно-космические силы россии, сирия