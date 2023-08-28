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Биография Владимира Шухова

Биография Владимира Шухова - РИА Новости, 28.08.2023

Биография Владимира Шухова

Российский и советский инженер, архитектор и ученый Владимир Григорьевич Шухов родился 28 августа (16 августа по старому стилю) 1853 года в городе Грайвороне... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T01:18

2023-08-28T01:18

2023-08-28T01:18

справки

владимир шухов

грайворон

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Российский и советский инженер, архитектор и ученый Владимир Григорьевич Шухов родился 28 августа (16 августа по старому стилю) 1853 года в городе Грайвороне Курской губернии (сейчас Белгородская область). В 1871 году с отличием окончил Пятую Санкт-Петербургскую гимназию. В 1876 году с отличием и золотой медалью окончил Императорское Московское техническое училище (сейчас Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана). В знак признания его выдающихся способностей Шухов был освобожден от защиты дипломного проекта. В 1876-1877 годах в составе научной делегации в порядке поощрения был направлен Советом Императорское Московское техническое училище на Всемирную выставку в США, где изучал американскую технику в главных промышленных центрах.В 1877-1878 годах служил начальником чертежного бюро управления Варшавско-Венской железной дороги в Санкт-Петербурге. Одновременно стал вольнослушателем в Военно-медицинской академии.В 1878 году Владимир Шухов был приглашен Александром Бари, с которым познакомился во время своего пребывания в Америке, принять руководство отделением "Товарищества братьев Нобель" в Баку – новом центре быстро развивающейся российской нефтяной промышленности. Шухов производил расчеты и руководил строительством первого в России нефтепровода (от Балаханских нефтяных промыслов до Баку, длиной около 11 километров). Кроме того, в том же году по проекту Шухова для фирмы братьев Нобелей были построены первые резервуары цилиндрической формы для хранения нефтепродуктов. С начала 1880-х годов Шухов работал главным конструктором и главным инженером "Технической конторы инженера А.В. Бари", которую тот основал в Москве. В 1880 году Шухов впервые в мире осуществил промышленное факельное сжигание жидкого топлива с помощью изобретенной им форсунки, позволявшей эффективно сжигать мазут, считавшийся ранее отходом нефтепереработки. Кроме того, инженер открыл процесс крекинга, который позволял разделять нефть на фракции. Теперь при ее перегонке можно было получать не только керосин, но и моторное масло, солярку, мазут, бензин.В том же 1880 году Шухов создал конструкцию водотрубного парового котла, который был поставлен в серийное производство.В 1883 году Шухов на основе разработанной им и запатентованной универсальной методики расчета водопроводов построил водопровод в Тамбове. Позже водопроводы по его проектам были построены в Москве, Воронеже, Киеве (Украина), Николаеве (Украина) и других городах.Владимир Шухов – один из создателей нефтеналивного флота в России. В 1885 году судовладельцы Баранов и Шитов заказали Шухову проект нового нефтеналивного судна. По проектам инженера были разработаны стальные нефтеналивные баржи длиной от 50 до 130 метров. До 1917 года было построено 82 такие баржи. Шуховские баржи, в отличие от их предшественников, лучше буксировались, хорошо слушались руля. Кроме того, изобретатель придумал поточно-позиционный способ сборки судов. В головной конторе делали чертежи и лекала, по которым раскрой металла и сборку можно было производить почти в любом месте, без контроля проектировщиков. В начале 1890-х годов в жизни Владимира Шухова начался период наивысшего расцвета. Инженер стал больше уделять времени области металлических конструкций. Этот интерес у Шухова появился, когда он работал над конструкцией перекрытий Верхних торговых рядов (сейчас ГУМ) на Красной площади в Москве в 1889-1893 годах.В 1891 году Шуховым разработана и запатентована промышленная установка для перегонки нефти с разложением на фракции под воздействием высоких температур и давлений. Установка впервые предусматривала осуществление крекинга в жидкой фазе.В 1896 году на XVI Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде Владимир Шухов представил несколько своих изобретений в области металлических конструкций: уже известную ранее арочную ферму и новые сетчатые покрытия. Также на выставке появилась водонапорная башня-гиперболоид, изобретенная инженером. Придуманная Шуховым конструкция была изящной и прочной, при этом простой и дешевой в сборке.В том же 1896 году Шухов изобрел водотрубный паровой котел в вертикальном исполнении. Спустя четыре года, в 1900 году, на Всемирной выставке в Париже (Франция) Шухов получил золотую медаль за "вертикальное изобретение", а по его патентам до и после революции изготавливались тысячи паровых котлов.После Нижегородской выставки Владимиру Шухову стали поступать многочисленные заказы. Инженер спроектировал и построил сотни водонапорных башен, соорудил железнодорожные мосты с пролетами, составил новый проект водоснабжения Москвы. Он изобрел новые конструкции пространственных плоских ферм и использовал их при проектировании покрытий Музея изящных искусств (1904-1912, сейчас Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина), Московского главного почтамта (1911-1912), залов и дебаркадер Брянского вокзала (сейчас Киевский вокзал) в Москве (1912-1917).Во время Первой мировой войны (1914-1918) Владимир Шухов внес весомый вклад в области оборонной промышленности. Он разрабатывал системы подводных минных сетей заграждения, проектировал платформы для тяжелых орудий. После Октябрьской революции 1917 года Владимир Шухов был назначен директором национализированных предприятий Александра Бари – завода "Парострой" имени В.М. Лихачева (бывший "Котельный завод Бари") и организации "Стальмост" (бывшая "Техническая контора инженера А.В. Бари"). В 1919-1922 годах Шуховым была сооружена оригинальная по конструкции и методу монтажа гиперболоидная многоярусная радиобашня на Шаболовке в Москве для радиостанции имени Коминтерна. Все крупные советские стройки первых пятилеток были связаны с именем инженера. Он проектировал цеха Харьковского паровозостроительного (1926-1928), Челябинского тракторного заводов (1928), мартеновские цеха Кузнецкого металлургического комбината (1928), участвовал в реализации плана электрификации страны – проектировал и руководил строительством сетчатых гиперболоидных опор линий электропередач НиГРЭС через Оку (1929).Владимир Шухов совместно с Константином Мельниковым участвовал в осуществлении ряда строительных проектов: Бахметьевского автомобильного парка (1926-1928), гаража для грузовых машин (1926-1929).В 1929-1934 годах совместно с Матвеем Капелюшниковым проектировал, а затем консультировал строительство установок завода "Советский крекинг" в Баку (Азербайджан).В 1930-х годах руководил проектированием мартеновских цехов Ижевского завода, Таганрогского, Верх-Исетского, Пермского металлургических заводов. В объединении "Грознефть" построил нефтепроводы "Баку – Батуми" (883 километра), "Грозный – Туапсе" (618 километров).В 1932 году Шуховым была проведена уникальная операция по выпрямлению (после разрушительного землетрясения) северо-восточный минарета XV века медресе Улугбека в Самарканде (Узбекистан).В 1928 году Владимир Шухов был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, а в 1929 году – ее почетным членом. В 1929 году инженер получил Ленинскую премию за изобретение крекинг-процесса нефти, а в 1932 году – звезду Героя Труда.Умер Владимир Шухов 2 февраля 1939 года и был похоронен на Новодевичьем кладбище.3 октября 2001 года на территории Белгородской государственного технологического университета состоялось торжественное открытие памятника Владимиру Шухову работы Анатолия Шишкова.2 декабря 2008 года в Москве на Тургеневской площади был открыт памятник инженеру Шухову (авторский коллектив, работавший над памятником, возглавил скульптор, народный художник Российской Федерации Салават Щербаков). В мае 2020 году в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде был установлен памятник Владимиру Шухову работы Андрея Асерьянца. Международным Союзом научных и инженерных общественных объединений (Союз НИО) и Российским Союзом научных и инженерных объединений учреждена Золотая медаль имени В.Г. Шухова, которой награждаются ученые и инженеры за выдающийся вклад в развитие науки и техники. Кроме того, Союзом НИО и Академией инженерных наук имени А.М. Прохорова учреждена высшая награда организаций – Настольная Золотая медаль имени В.Г. Шухова, которая присуждается отечественным и зарубежным ученым и инженерам, внесшим большой вклад в развитие инженерной науки, техники, высшего профессионального образования, в создание новых наукоемких технологий, новых видов машин, оборудования, приборов и организацию их производства.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

грайворон

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, владимир шухов, грайворон