https://ria.ru/20230828/shprits-1892603819.html
В Госдуму внесут проект об уголовной ответственности за брошенные шприцы
В Госдуму внесут проект об уголовной ответственности за брошенные шприцы - РИА Новости, 28.08.2023
В Госдуму внесут проект об уголовной ответственности за брошенные шприцы
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что планирует в осенней сессии внести законопроект об уголовной ответственности за брошенные в... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T09:27
2023-08-28T09:27
2023-08-28T09:29
общество
россия
борис чернышов (депутат)
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что планирует в осенней сессии внести законопроект об уголовной ответственности за брошенные в общественных местах шприцы. "Готовлю и внесу на осенней сессии законопроект о поправках в Уголовный кодекс, чтобы квалифицировать такие действия (брошенные в общественных местах шприцы) как подпадающие под статью 236 Уголовного кодекса "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий", - сообщил Чернышов. Политик отметил, что наказание по ней предусматривает в том числе штраф в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей, а в случае тяжких последствий и смерти двух и более лиц – до семи лет заключения. "В августе в Москве и других городах России произошёл ряд вопиющих инцидентов, когда люди пострадали в результате брошенных или – нельзя исключать и такую версию – специально оставленных в общественных местах шприцев. В столице 10-летняя девочка случайно поранилась об иглу шприца с наркотиком во время поездки в каршеринговом автомобиле, мужчина в подмосковном Дмитрове сел на иглу, воткнутую в кресло пригородного автобуса", - рассказал он.Чернышов заявил, что такие инциденты представляют прямую угрозу жизни и здоровью людей. Через иглы можно заразиться опасными инфекционными заболеваниями, а остатки наркотика в шприцах, попав в кровь человека, могут привести к самым печальным последствиям. "Если людям наплевать на собственное здоровье или жизнь, это не значит, что они могут безнаказанно вредить окружающим", - добавил он.
https://ria.ru/20230826/ukol-1892341136.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, борис чернышов (депутат), госдума рф
Общество, Россия, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ
В Госдуму внесут проект об уголовной ответственности за брошенные шприцы
Вице-спикер ГД Чернышов готовит проект об ответственности за брошенные шприцы
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что планирует в осенней сессии внести законопроект об уголовной ответственности за брошенные в общественных местах шприцы.
«
"Готовлю и внесу на осенней сессии законопроект о поправках в Уголовный кодекс, чтобы квалифицировать такие действия (брошенные в общественных местах шприцы) как подпадающие под статью 236 Уголовного кодекса "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий", - сообщил Чернышов.
Политик отметил, что наказание по ней предусматривает в том числе штраф в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей, а в случае тяжких последствий и смерти двух и более лиц – до семи лет заключения.
«
"В августе в Москве и других городах России произошёл ряд вопиющих инцидентов, когда люди пострадали в результате брошенных или – нельзя исключать и такую версию – специально оставленных в общественных местах шприцев. В столице 10-летняя девочка случайно поранилась об иглу шприца с наркотиком во время поездки в каршеринговом автомобиле, мужчина в подмосковном Дмитрове сел на иглу, воткнутую в кресло пригородного автобуса", - рассказал он.
Чернышов заявил, что такие инциденты представляют прямую угрозу жизни и здоровью людей. Через иглы можно заразиться опасными инфекционными заболеваниями, а остатки наркотика в шприцах, попав в кровь человека, могут привести к самым печальным последствиям.
"Если людям наплевать на собственное здоровье или жизнь, это не значит, что они могут безнаказанно вредить окружающим", - добавил он.
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