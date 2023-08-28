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В Госдуму внесут проект об уголовной ответственности за брошенные шприцы - РИА Новости, 28.08.2023
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09:27 28.08.2023 (обновлено: 09:29 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/shprits-1892603819.html
В Госдуму внесут проект об уголовной ответственности за брошенные шприцы
В Госдуму внесут проект об уголовной ответственности за брошенные шприцы - РИА Новости, 28.08.2023
В Госдуму внесут проект об уголовной ответственности за брошенные шприцы
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что планирует в осенней сессии внести законопроект об уголовной ответственности за брошенные в... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T09:27
2023-08-28T09:29
общество
россия
борис чернышов (депутат)
госдума рф
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что планирует в осенней сессии внести законопроект об уголовной ответственности за брошенные в общественных местах шприцы. "Готовлю и внесу на осенней сессии законопроект о поправках в Уголовный кодекс, чтобы квалифицировать такие действия (брошенные в общественных местах шприцы) как подпадающие под статью 236 Уголовного кодекса "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий", - сообщил Чернышов. Политик отметил, что наказание по ней предусматривает в том числе штраф в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей, а в случае тяжких последствий и смерти двух и более лиц – до семи лет заключения. &quot;В августе в Москве и других городах России произошёл ряд вопиющих инцидентов, когда люди пострадали в результате брошенных или – нельзя исключать и такую версию – специально оставленных в общественных местах шприцев. В столице 10-летняя девочка случайно поранилась об иглу шприца с наркотиком во время поездки в каршеринговом автомобиле, мужчина в подмосковном Дмитрове сел на иглу, воткнутую в кресло пригородного автобуса&quot;, - рассказал он.Чернышов заявил, что такие инциденты представляют прямую угрозу жизни и здоровью людей. Через иглы можно заразиться опасными инфекционными заболеваниями, а остатки наркотика в шприцах, попав в кровь человека, могут привести к самым печальным последствиям. "Если людям наплевать на собственное здоровье или жизнь, это не значит, что они могут безнаказанно вредить окружающим", - добавил он.
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общество, россия, борис чернышов (депутат), госдума рф
Общество, Россия, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ
В Госдуму внесут проект об уголовной ответственности за брошенные шприцы

Вице-спикер ГД Чернышов готовит проект об ответственности за брошенные шприцы

© AP Photo / Jae C. HongШприц
Шприц - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Jae C. Hong
Шприц. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что планирует в осенней сессии внести законопроект об уголовной ответственности за брошенные в общественных местах шприцы.
«
"Готовлю и внесу на осенней сессии законопроект о поправках в Уголовный кодекс, чтобы квалифицировать такие действия (брошенные в общественных местах шприцы) как подпадающие под статью 236 Уголовного кодекса "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий", - сообщил Чернышов.
Политик отметил, что наказание по ней предусматривает в том числе штраф в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей, а в случае тяжких последствий и смерти двух и более лиц – до семи лет заключения.
«

"В августе в Москве и других городах России произошёл ряд вопиющих инцидентов, когда люди пострадали в результате брошенных или – нельзя исключать и такую версию – специально оставленных в общественных местах шприцев. В столице 10-летняя девочка случайно поранилась об иглу шприца с наркотиком во время поездки в каршеринговом автомобиле, мужчина в подмосковном Дмитрове сел на иглу, воткнутую в кресло пригородного автобуса", - рассказал он.

Чернышов заявил, что такие инциденты представляют прямую угрозу жизни и здоровью людей. Через иглы можно заразиться опасными инфекционными заболеваниями, а остатки наркотика в шприцах, попав в кровь человека, могут привести к самым печальным последствиям.
"Если людям наплевать на собственное здоровье или жизнь, это не значит, что они могут безнаказанно вредить окружающим", - добавил он.
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ОбществоРоссияБорис Чернышов (депутат)Госдума РФ
 
 
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