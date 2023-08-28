https://ria.ru/20230828/shonov-1892601838.html

ФСБ опубликовала видео признания экс-сотрудника Генконсульства США Шонова

ФСБ опубликовала видео признания экс-сотрудника Генконсульства США Шонова - РИА Новости, 28.08.2023

ФСБ опубликовала видео признания экс-сотрудника Генконсульства США Шонова

Задержанный экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке Роберт Шонов рассказал, что должен был по заданию американских дипломатов искать россиян с... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T09:07

2023-08-28T09:07

2023-08-28T11:25

безопасность

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

сша

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Задержанный экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке Роберт Шонов рассказал, что должен был по заданию американских дипломатов искать россиян с протестными настроениями, видео допроса опубликовала ФСБ."Первый секретарь посольства США Дэвид Бернстайн ставил мне задачи по поиску лиц из числа журналистов, бизнесменов, политиков, которые были лояльны к США и которых они могли использовать для сбора информации", — добавил он.Шонова задержали и арестовали во Владивостоке еще в марте. Установлено, что с сентября 2022 года он за деньги выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна по сбору информации о ходе СВО, мобилизации, проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность в преддверии президентских выборов.Ему предъявили обвинения по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством". По ней может грозить до восьми лет заключения.В свою очередь, Госдеп США опубликовал пресс-релиз, в котором указал, что "решительно осуждает" арест бывшего сотрудника дипмиссии в России и считает обвинения "полностью лишенными оснований". Госдепартамент сообщил, что Шонов более 25 лет проработал в генконсульстве США во Владивостоке, а после того, как американским дипломатам запретили нанимать россиян, перешел в местную компанию, которая оказывала услуги посольству в Москве "в строгом соответствии с российскими законами и правилами". Его работа заключалась в подготовке дайджестов российской прессы.

https://ria.ru/20220504/instruktsii-1786709440.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание экс-сотрудника генконсульства США Шонова, подозреваемого в шпионаже ФСБ опубликовала видео признания экс-сотрудника Генконсульства США Шонова. Тот рассказал, что должен был искать лояльных США лиц, которые могли бы использоваться для сбора данных. 2023-08-28T09:07 true PT2M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сша