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ФСБ опубликовала видео признания экс-сотрудника Генконсульства США Шонова - РИА Новости, 28.08.2023
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09:07 28.08.2023 (обновлено: 11:25 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/shonov-1892601838.html
ФСБ опубликовала видео признания экс-сотрудника Генконсульства США Шонова
ФСБ опубликовала видео признания экс-сотрудника Генконсульства США Шонова - РИА Новости, 28.08.2023
ФСБ опубликовала видео признания экс-сотрудника Генконсульства США Шонова
Задержанный экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке Роберт Шонов рассказал, что должен был по заданию американских дипломатов искать россиян с... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T09:07
2023-08-28T11:25
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Задержанный экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке Роберт Шонов рассказал, что должен был по заданию американских дипломатов искать россиян с протестными настроениями, видео допроса опубликовала ФСБ.&quot;Первый секретарь посольства США Дэвид Бернстайн ставил мне задачи по поиску лиц из числа журналистов, бизнесменов, политиков, которые были лояльны к США и которых они могли использовать для сбора информации&quot;, — добавил он.Шонова задержали и арестовали во Владивостоке еще в марте. Установлено, что с сентября 2022 года он за деньги выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна по сбору информации о ходе СВО, мобилизации, проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность в преддверии президентских выборов.Ему предъявили обвинения по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством". По ней может грозить до восьми лет заключения.В свою очередь, Госдеп США опубликовал пресс-релиз, в котором указал, что "решительно осуждает" арест бывшего сотрудника дипмиссии в России и считает обвинения "полностью лишенными оснований". Госдепартамент сообщил, что Шонов более 25 лет проработал в генконсульстве США во Владивостоке, а после того, как американским дипломатам запретили нанимать россиян, перешел в местную компанию, которая оказывала услуги посольству в Москве "в строгом соответствии с российскими законами и правилами". Его работа заключалась в подготовке дайджестов российской прессы.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание экс-сотрудника генконсульства США Шонова, подозреваемого в шпионаже
ФСБ опубликовала видео признания экс-сотрудника Генконсульства США Шонова. Тот рассказал, что должен был искать лояльных США лиц, которые могли бы использоваться для сбора данных.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сша
Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), США
ФСБ опубликовала видео признания экс-сотрудника Генконсульства США Шонова

ФСБ опубликовала видео признания информатора посольства США Шонова

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Задержанный экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке Роберт Шонов рассказал, что должен был по заданию американских дипломатов искать россиян с протестными настроениями, видео допроса опубликовала ФСБ.
«

"Первый секретарь посольства США Дэвид Бернстайн ставил мне задачи по поиску лиц из числа журналистов, бизнесменов, политиков, которые были лояльны к США и которых они могли использовать для сбора информации", — добавил он.

Шонова задержали и арестовали во Владивостоке еще в марте. Установлено, что с сентября 2022 года он за деньги выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна по сбору информации о ходе СВО, мобилизации, проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность в преддверии президентских выборов.
Ему предъявили обвинения по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством". По ней может грозить до восьми лет заключения.
В свою очередь, Госдеп США опубликовал пресс-релиз, в котором указал, что "решительно осуждает" арест бывшего сотрудника дипмиссии в России и считает обвинения "полностью лишенными оснований". Госдепартамент сообщил, что Шонов более 25 лет проработал в генконсульстве США во Владивостоке, а после того, как американским дипломатам запретили нанимать россиян, перешел в местную компанию, которая оказывала услуги посольству в Москве "в строгом соответствии с российскими законами и правилами". Его работа заключалась в подготовке дайджестов российской прессы.
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БезопасностьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)США
 
 
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