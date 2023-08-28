https://ria.ru/20230828/serialy-1892644074.html

Новый сезон сериала "Папины дочки" выйдет в сентябре

Новый сезон сериала "Папины дочки" выйдет в сентябре - РИА Новости, 28.08.2023

Новый сезон сериала "Папины дочки" выйдет в сентябре

Онлайн-кинотеатр Start и телеканал СТС 18 сентября представят премьеру сериала "Папины дочки. Новые" – продолжения истории семьи Васнецовых, сообщила... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T13:05

2023-08-28T13:05

2023-08-28T13:05

культура

андрей леонов

мирослава карпович

филипп (король бельгии)

кино и сериалы

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Онлайн-кинотеатр Start и телеканал СТС 18 сентября представят премьеру сериала "Папины дочки. Новые" – продолжения истории семьи Васнецовых, сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра. По сюжету в продолжении истории проклятие Васнецовых настигает Веника (Филипп Бледный): в очередную годовщину свадьбы Даша (Анастасия Сиваева) сбегает из дома, оставив мужу прощальное письмо, обручальное кольцо и четырех дочерей. "Я даже и мечтать не мог о продолжении, потому что и я изменился, и "дочки" мои подросли… Но новая история легла отлично. Будет интересно, как теперь Веник справится с девчонками. Филипп — очень опытный актер. Уверен, это будет так же трогательно и по-семейному, как и раньше", – отметил актер Андрей Леонов, игравший отца семейства в оригинальной истории.В проекте примут участие Филипп Бледный, Лиза Арзамасова, Андрей Леонов, Мирослава Карпович, Екатерина Старшова и другие актеры. "Это достойный проект, сделанный с любовью. Я горжусь, что стала его частью. Это большое счастье для артиста, что мы нашим коллективом на протяжении стольких лет приковываем к себе внимание и все еще вызываем желание пересматривать серии. Согласитесь, как такое может быть неприятно?" – заявила Карпович.Уточняется, что к выходу новых серий лидер группы Uma2Rman Владимир Кристовский перезаписал знаменитый саундтрек.

https://ria.ru/20230706/serial-1882535554.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

андрей леонов, мирослава карпович, филипп (король бельгии), кино и сериалы