https://ria.ru/20230828/semya-1892611031.html

Опрос показал, как россияне относятся к введению семьеведения в школах

Опрос показал, как россияне относятся к введению семьеведения в школах - РИА Новости, 28.08.2023

Опрос показал, как россияне относятся к введению семьеведения в школах

Около половины россиян поддержали идею внедрения в школьную программу "Семьеведения", 19% отнеслись к такому предложению нейтрально, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T10:28

2023-08-28T10:28

2023-08-28T10:31

общество

образование - общество

россия

синергия

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Около половины россиян поддержали идею внедрения в школьную программу "Семьеведения", 19% отнеслись к такому предложению нейтрально, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Синергии" со ссылкой на проведенный аналитическим центром вуза опрос. "Идея внедрения в школьную программу предмета "Семьеведение" вызвала неоднозначную реакцию россиян. 47% граждан относятся к ней положительно, 34% - нейтрально, еще 19% - отрицательно", - говорится в сообщении. Добавляется, что по мнению 37% опрошенных, предмет "Семьеведение" прежде всего нацелен на укрепление среди молодежи традиционных ценностей, выработку понимания нравственных основ семьи и правил совместного ведения хозяйства, гармоничному воспитанию детей, 32% респондентов считают, что главный смысл дисциплины заключается в том, чтобы повысить сексуальную грамотность молодых людей. "Семьеведение" призвано поднять уровень рождаемости в стране за счет увеличения числа людей, желающих вступить в брак и завести детей (так ответили 20% россиян), а также дать детям базовые знания в сфере психологии (11%), отметили в "Синергии". "По мнению участников опроса, предмет "Семьеведение" должны преподавать психологи (так сказали 53%), профессиональные сексологи (26%), учителя истории и обществознания (15%). Наименьшее количество голосов набрал ответ "Священнослужители" - 6%", - подчеркнули в вузе. Кроме того, 44% россиян видят "Семьеведение" в качестве отдельного школьного предмета, а 23% предлагают интегрировать его элементы в другие курсы, например по обществознанию или психологии, еще 33% опрошенных затруднились с ответом. Проводить уроки по "Семьеведению" целесообразно для учеников 10 и 11 классов, уверены две трети опрошенных (63%), четверть россиян считают, что этот предмет следует преподавать начиная со средней ступени школы, оставшиеся 12% предлагают внедрять "Семьеведение" уже с первого класса, заключили в "Синергии". "Такой предмет, как "Семьеведение", может научить школьников правильно выстраивать межличностные отношения, подготовить их к семейной жизни и оградить от чуждых нашему менталитету псевдоценностей. Внедрение этого предмета в школьную программу усилит воспитательную составляющую образовательного процесса, а в долгосрочной перспективе может способствовать улучшению демографической ситуации в стране. Подрастающее поколение должно осознавать, что крепкая семья - это залог личного счастья и общественного благополучия", - сказал ректор "Синергии" Артем Васильев, его слова приводятся в сообщении. Опрос проводился Аналитическим центром университета "Синергия" с 22 по 25 августа, анкета с вопросами рассылалась респондентам по электронной почте, всего в исследовании приняли участие более пяти тысяч человек в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах России.

https://ria.ru/20230712/obrazovanie-1883728841.html

https://ria.ru/20230826/demografiya-1892327481.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, образование - общество, россия, синергия