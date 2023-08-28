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В ООН отказались от прогнозов по зерновой сделке и визиту Эрдогана в Россию - РИА Новости, 28.08.2023
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20:17 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/sdelka-1892780280.html
В ООН отказались от прогнозов по зерновой сделке и визиту Эрдогана в Россию
В ООН отказались от прогнозов по зерновой сделке и визиту Эрдогана в Россию - РИА Новости, 28.08.2023
В ООН отказались от прогнозов по зерновой сделке и визиту Эрдогана в Россию
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал предсказывать что-либо в контексте зерновой сделки и предстоящего визита в РФ президента Турции... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T20:17
2023-08-28T20:17
россия
турция
стефан дюжаррик
оон
зерновая сделка
в мире
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ООН, 28 авг – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал предсказывать что-либо в контексте зерновой сделки и предстоящего визита в РФ президента Турции Реджепа Эрдогана. "Мы продолжаем выступать и делать все, что в наших силах для обеспечения возобновления экспорта украинского зерна и российского продовольствия и удобрений посредством всех соглашений, которые были подписаны", – сказал Дюжаррик. По его словам, ООН остается в контакте по этому вопросу со многими сторонами. "Но мне нечем поделиться с вами на данный момент", - указал он. Отвечая на вопрос о том, следует ли ожидать прорывов по вопросу зерновой сделки в ближайшее время, Дюжаррик сказал: "Мы не в той ситуации, в которой было бы полезно что-либо предсказывать".
https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html
https://ria.ru/20230822/politika-1891562812.html
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россия, турция, стефан дюжаррик, оон, зерновая сделка, в мире
Россия, Турция, Стефан Дюжаррик, ООН, Зерновая сделка, В мире
В ООН отказались от прогнозов по зерновой сделке и визиту Эрдогана в Россию

Дюжаррик отказался от прогнозов по зерновой сделке и визиту Эрдогана в Россию

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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ООН, 28 авг – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал предсказывать что-либо в контексте зерновой сделки и предстоящего визита в РФ президента Турции Реджепа Эрдогана.
"Мы продолжаем выступать и делать все, что в наших силах для обеспечения возобновления экспорта украинского зерна и российского продовольствия и удобрений посредством всех соглашений, которые были подписаны", – сказал Дюжаррик.
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По его словам, ООН остается в контакте по этому вопросу со многими сторонами. "Но мне нечем поделиться с вами на данный момент", - указал он.
Отвечая на вопрос о том, следует ли ожидать прорывов по вопросу зерновой сделки в ближайшее время, Дюжаррик сказал: "Мы не в той ситуации, в которой было бы полезно что-либо предсказывать".
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