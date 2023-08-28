https://ria.ru/20230828/sdelka-1892780280.html
В ООН отказались от прогнозов по зерновой сделке и визиту Эрдогана в Россию
В ООН отказались от прогнозов по зерновой сделке и визиту Эрдогана в Россию - РИА Новости, 28.08.2023
В ООН отказались от прогнозов по зерновой сделке и визиту Эрдогана в Россию
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал предсказывать что-либо в контексте зерновой сделки и предстоящего визита в РФ президента Турции... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T20:17
2023-08-28T20:17
2023-08-28T20:17
россия
турция
стефан дюжаррик
оон
зерновая сделка
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889275407_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_4f50f0b24e01b6bb9dc66b9cc39e694d.jpg
ООН, 28 авг – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал предсказывать что-либо в контексте зерновой сделки и предстоящего визита в РФ президента Турции Реджепа Эрдогана. "Мы продолжаем выступать и делать все, что в наших силах для обеспечения возобновления экспорта украинского зерна и российского продовольствия и удобрений посредством всех соглашений, которые были подписаны", – сказал Дюжаррик. По его словам, ООН остается в контакте по этому вопросу со многими сторонами. "Но мне нечем поделиться с вами на данный момент", - указал он. Отвечая на вопрос о том, следует ли ожидать прорывов по вопросу зерновой сделки в ближайшее время, Дюжаррик сказал: "Мы не в той ситуации, в которой было бы полезно что-либо предсказывать".
https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html
https://ria.ru/20230822/politika-1891562812.html
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889275407_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_579dd4eda4cfd19932ad6c5604ba9a91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, стефан дюжаррик, оон, зерновая сделка, в мире
Россия, Турция, Стефан Дюжаррик, ООН, Зерновая сделка, В мире
В ООН отказались от прогнозов по зерновой сделке и визиту Эрдогана в Россию
Дюжаррик отказался от прогнозов по зерновой сделке и визиту Эрдогана в Россию
ООН, 28 авг – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал предсказывать что-либо в контексте зерновой сделки и предстоящего визита в РФ президента Турции Реджепа Эрдогана.
"Мы продолжаем выступать и делать все, что в наших силах для обеспечения возобновления экспорта украинского зерна и российского продовольствия и удобрений посредством всех соглашений, которые были подписаны", – сказал Дюжаррик.
Любой ценой: Турции нужна зерновая сделка
По его словам, ООН остается в контакте по этому вопросу со многими сторонами. "Но мне нечем поделиться с вами на данный момент", - указал он.
Отвечая на вопрос о том, следует ли ожидать прорывов по вопросу зерновой сделки в ближайшее время, Дюжаррик сказал: "Мы не в той ситуации, в которой было бы полезно что-либо предсказывать".
Эрдоган — на раскаленной сковороде: не надо обманывать Путина