https://ria.ru/20230828/sdelka-1892780280.html

В ООН отказались от прогнозов по зерновой сделке и визиту Эрдогана в Россию

В ООН отказались от прогнозов по зерновой сделке и визиту Эрдогана в Россию - РИА Новости, 28.08.2023

В ООН отказались от прогнозов по зерновой сделке и визиту Эрдогана в Россию

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал предсказывать что-либо в контексте зерновой сделки и предстоящего визита в РФ президента Турции... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T20:17

2023-08-28T20:17

2023-08-28T20:17

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турция

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зерновая сделка

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ООН, 28 авг – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал предсказывать что-либо в контексте зерновой сделки и предстоящего визита в РФ президента Турции Реджепа Эрдогана. "Мы продолжаем выступать и делать все, что в наших силах для обеспечения возобновления экспорта украинского зерна и российского продовольствия и удобрений посредством всех соглашений, которые были подписаны", – сказал Дюжаррик. По его словам, ООН остается в контакте по этому вопросу со многими сторонами. "Но мне нечем поделиться с вами на данный момент", - указал он. Отвечая на вопрос о том, следует ли ожидать прорывов по вопросу зерновой сделки в ближайшее время, Дюжаррик сказал: "Мы не в той ситуации, в которой было бы полезно что-либо предсказывать".

https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html

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россия, турция, стефан дюжаррик, оон, зерновая сделка, в мире