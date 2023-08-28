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Источник: Турция уведомляла о небезопасности альтернативных маршрутов - РИА Новости, 28.08.2023
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06:58 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/sdelka-1892595329.html
Источник: Турция уведомляла о небезопасности альтернативных маршрутов
Источник: Турция уведомляла о небезопасности альтернативных маршрутов - РИА Новости, 28.08.2023
Источник: Турция уведомляла о небезопасности альтернативных маршрутов
Проход судов по альтернативным "зерновому коридору" маршрутам без участия в этом процессе России не может гарантировать их безопасность, Анкара уведомляла об... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T06:58
2023-08-28T06:58
россия
турция
оон
зерновая сделка
хакан фидан
в мире
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АНКАРА, 28 авг - РИА Новости. Проход судов по альтернативным "зерновому коридору" маршрутам без участия в этом процессе России не может гарантировать их безопасность, Анкара уведомляла об этом западные страны, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах по "зерновой сделке". Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что Анкара желает возобновления "зерновой сделки", альтернативные маршруты сопряжены с рисками, по его словам решение "уравнения" без участия РФ чревато последствиями. "Наша цель - возобновление черноморской зерновой инициативы с участием всех сторон. Неоднократно на официальном уровне, в том числе и в контактах с нашими западными партнерами, было заявлено о том, что проход судов по альтернативным маршрутам - рискованный, и невозможно без участия России в процессе гарантировать их безопасность. Поэтому мы будем продолжать наши усилия для того, чтобы механизм возобновил свою работу, все наши усилия направлены на это", - сообщил собеседник агентства. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили в среду в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230828/sdelka-1892594827.html
https://ria.ru/20230825/sdelka-1892317026.html
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россия, турция, оон, зерновая сделка, хакан фидан, в мире
Россия, Турция, ООН, Зерновая сделка, Хакан Фидан, В мире
Источник: Турция уведомляла о небезопасности альтернативных маршрутов

Турция заявила о небезопасности прохода судов по альтернативным маршрутам

© AP Photo / Sercan OzkurnazliГрузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле
Грузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Sercan Ozkurnazli
Грузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 28 авг - РИА Новости. Проход судов по альтернативным "зерновому коридору" маршрутам без участия в этом процессе России не может гарантировать их безопасность, Анкара уведомляла об этом западные страны, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах по "зерновой сделке".
Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что Анкара желает возобновления "зерновой сделки", альтернативные маршруты сопряжены с рисками, по его словам решение "уравнения" без участия РФ чревато последствиями.
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"Наша цель - возобновление черноморской зерновой инициативы с участием всех сторон. Неоднократно на официальном уровне, в том числе и в контактах с нашими западными партнерами, было заявлено о том, что проход судов по альтернативным маршрутам - рискованный, и невозможно без участия России в процессе гарантировать их безопасность. Поэтому мы будем продолжать наши усилия для того, чтобы механизм возобновил свою работу, все наши усилия направлены на это", - сообщил собеседник агентства.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили в среду в Минобороны РФ.
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