https://ria.ru/20230828/sdelka-1892594827.html

Источник рассказал о попытках возобновить зерновую сделку

Источник рассказал о попытках возобновить зерновую сделку - РИА Новости, 28.08.2023

Источник рассказал о попытках возобновить зерновую сделку

Анкара и ООН прорабатывают возможности для проведения переговоров с технической делегацией России в Стамбуле по зерновой сделке, готовят конкретные предложения, РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T06:36

2023-08-28T06:36

2023-08-28T08:25

турция

оон

россия

в мире

зерновая сделка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889275407_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_4f50f0b24e01b6bb9dc66b9cc39e694d.jpg

АНКАРА, 28 авг — РИА Новости. Анкара и ООН прорабатывают возможности для проведения переговоров с технической делегацией России в Стамбуле по зерновой сделке, готовят конкретные предложения, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорном процессе.Ранее о возможности проведения трехсторонних переговоров Турции, ООН и России по зерновой сделке сообщила газета Milliyet."Мы сейчас прорабатываем возможности этой встречи. Готовим конкретные предложения для обсуждения. Контакты идут по соответствующим каналам. Процесс не останавливается", — сообщил собеседник агентства.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230825/sdelka-1892317026.html

https://ria.ru/20230824/sdelka-1891887490.html

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, оон, россия, в мире, зерновая сделка