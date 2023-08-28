https://ria.ru/20230828/sdelka-1892594827.html
Источник рассказал о попытках возобновить зерновую сделку
Источник рассказал о попытках возобновить зерновую сделку - РИА Новости, 28.08.2023
Источник рассказал о попытках возобновить зерновую сделку
Анкара и ООН прорабатывают возможности для проведения переговоров с технической делегацией России в Стамбуле по зерновой сделке, готовят конкретные предложения, РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T06:36
2023-08-28T06:36
2023-08-28T08:25
турция
оон
россия
в мире
зерновая сделка
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АНКАРА, 28 авг — РИА Новости. Анкара и ООН прорабатывают возможности для проведения переговоров с технической делегацией России в Стамбуле по зерновой сделке, готовят конкретные предложения, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорном процессе.Ранее о возможности проведения трехсторонних переговоров Турции, ООН и России по зерновой сделке сообщила газета Milliyet."Мы сейчас прорабатываем возможности этой встречи. Готовим конкретные предложения для обсуждения. Контакты идут по соответствующим каналам. Процесс не останавливается", — сообщил собеседник агентства.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230825/sdelka-1892317026.html
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турция, оон, россия, в мире, зерновая сделка
Турция, ООН, Россия, В мире, Зерновая сделка
Источник рассказал о попытках возобновить зерновую сделку
Турция и ООН прорабатывают переговоры с Россией о сделке по зерну