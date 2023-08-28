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Полковник СБУ покончил с собой в рабочем кабинете в Киеве - РИА Новости, 28.08.2023
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17:09 28.08.2023 (обновлено: 18:34 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/sbu-1892723065.html
Полковник СБУ покончил с собой в рабочем кабинете в Киеве
Полковник СБУ покончил с собой в рабочем кабинете в Киеве - РИА Новости, 28.08.2023
Полковник СБУ покончил с собой в рабочем кабинете в Киеве
Заместитель начальника управления спецсвязи СБУ полковник Дмитрий Бакаев покончил с собой на рабочем месте в Киеве, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источники в... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T17:09
2023-08-28T18:34
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служба безопасности украины
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Заместитель начальника управления спецсвязи СБУ полковник Дмитрий Бакаев покончил с собой на рабочем месте в Киеве, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах."В своем рабочем кабинете был обнаружен заместитель начальника управления спецсвязи СБУ Дмитрий Бакаев", — говорится в публикации.Издание уточнило, что инцидент произошел в минувшую субботу. По словам одного из собеседников, в кабинете рядом с телом полковника обнаружили предсмертную записку в виде рапорта, адресованную главе Службы безопасности Украины Василию Малюку. В ней Бакаев попросил винить в своей смерти руководство за предвзятое отношение и постоянное унижение чести и достоинства.Украинское СМИ опубликовало фото заявления Бакаева от 15 августа. Сейчас следователи выясняют мотивы самоубийства и уже допросили несколько сотрудников спецслужбы.
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в мире, киев, служба безопасности украины, украина
В мире, Киев, Служба безопасности Украины, Украина
Полковник СБУ покончил с собой в рабочем кабинете в Киеве

Страна.ua: полковник СБУ Бакаев покончил с собой из-за унижений руководителей

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Заместитель начальника управления спецсвязи СБУ полковник Дмитрий Бакаев покончил с собой на рабочем месте в Киеве, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«
"В своем рабочем кабинете был обнаружен заместитель начальника управления спецсвязи СБУ Дмитрий Бакаев", — говорится в публикации.
Издание уточнило, что инцидент произошел в минувшую субботу. По словам одного из собеседников, в кабинете рядом с телом полковника обнаружили предсмертную записку в виде рапорта, адресованную главе Службы безопасности Украины Василию Малюку. В ней Бакаев попросил винить в своей смерти руководство за предвзятое отношение и постоянное унижение чести и достоинства.
Украинское СМИ опубликовало фото заявления Бакаева от 15 августа. Сейчас следователи выясняют мотивы самоубийства и уже допросили несколько сотрудников спецслужбы.
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