https://ria.ru/20230828/sborka-1892602238.html

УАЗ запустит сборку автомобилей в Узбекистане

УАЗ запустит сборку автомобилей в Узбекистане - РИА Новости, 28.08.2023

УАЗ запустит сборку автомобилей в Узбекистане

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) намерен запустить сборку автомобилей в Узбекистане, рассматривается площадка технопарка "Чирчик" в Ташкентской области,... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T09:10

2023-08-28T09:10

2023-08-28T09:10

экономика

узбекистан

ульяновский автомобильный завод (уаз)

ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 28 авг – РИА Новости. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) намерен запустить сборку автомобилей в Узбекистане, рассматривается площадка технопарка "Чирчик" в Ташкентской области, сообщает пресс-служба технопарка в Telegram-канале. По ее данным, представители технопарка и УАЗ обсудили перспективы сотрудничества. "Представители УАЗ заявили о намерении запустить сборку автомобилей в Узбекистане и рассматривают для этого технопарк", - говорится в сообщении технологического комплекса. Делегация российского автозавода получила информацию о деятельности технопарка, а также о возможностях его резидентов, добавили в пресс-службе. В марте 2022 года в Ташкентской области Узбекистана началось строительство химико-индустриального технопарка "Чирчик", где будет организовано производство нефтехимической и химической продукции с высокой добавленной стоимостью. Создание технопарка осуществляется в сотрудничестве с казанским технополисом "Химград". В апреле президент "АвтоВАЗ" Максим Соколов заявлял журналистам, что предприятие также рассматривает возможность возобновления сборки автомобилей в Узбекистане.

https://ria.ru/20230817/raskhody-1890525230.html

https://ria.ru/20230729/uaz-1887024907.html

узбекистан

ташкентская область

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экономика, узбекистан, ульяновский автомобильный завод (уаз), ташкентская область