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УАЗ запустит сборку автомобилей в Узбекистане - РИА Новости, 28.08.2023
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09:10 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/sborka-1892602238.html
УАЗ запустит сборку автомобилей в Узбекистане
УАЗ запустит сборку автомобилей в Узбекистане - РИА Новости, 28.08.2023
УАЗ запустит сборку автомобилей в Узбекистане
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) намерен запустить сборку автомобилей в Узбекистане, рассматривается площадка технопарка "Чирчик" в Ташкентской области,... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T09:10
2023-08-28T09:10
экономика
узбекистан
ульяновский автомобильный завод (уаз)
ташкентская область
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ТАШКЕНТ, 28 авг – РИА Новости. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) намерен запустить сборку автомобилей в Узбекистане, рассматривается площадка технопарка "Чирчик" в Ташкентской области, сообщает пресс-служба технопарка в Telegram-канале. По ее данным, представители технопарка и УАЗ обсудили перспективы сотрудничества. "Представители УАЗ заявили о намерении запустить сборку автомобилей в Узбекистане и рассматривают для этого технопарк", - говорится в сообщении технологического комплекса. Делегация российского автозавода получила информацию о деятельности технопарка, а также о возможностях его резидентов, добавили в пресс-службе. В марте 2022 года в Ташкентской области Узбекистана началось строительство химико-индустриального технопарка "Чирчик", где будет организовано производство нефтехимической и химической продукции с высокой добавленной стоимостью. Создание технопарка осуществляется в сотрудничестве с казанским технополисом "Химград". В апреле президент "АвтоВАЗ" Максим Соколов заявлял журналистам, что предприятие также рассматривает возможность возобновления сборки автомобилей в Узбекистане.
https://ria.ru/20230817/raskhody-1890525230.html
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экономика, узбекистан, ульяновский автомобильный завод (уаз), ташкентская область
Экономика, Узбекистан, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Ташкентская область
УАЗ запустит сборку автомобилей в Узбекистане

Технопарк "Чирчик": УАЗ намерен запустить сборку автомобилей в Узбекистане

© Фото : Ульяновский автомобильный заводАвтомобиль УАЗ Патриот
Автомобиль УАЗ Патриот - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© Фото : Ульяновский автомобильный завод
Автомобиль УАЗ Патриот. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 28 авг – РИА Новости. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) намерен запустить сборку автомобилей в Узбекистане, рассматривается площадка технопарка "Чирчик" в Ташкентской области, сообщает пресс-служба технопарка в Telegram-канале.
По ее данным, представители технопарка и УАЗ обсудили перспективы сотрудничества.
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"Представители УАЗ заявили о намерении запустить сборку автомобилей в Узбекистане и рассматривают для этого технопарк", - говорится в сообщении технологического комплекса.
Делегация российского автозавода получила информацию о деятельности технопарка, а также о возможностях его резидентов, добавили в пресс-службе.
В марте 2022 года в Ташкентской области Узбекистана началось строительство химико-индустриального технопарка "Чирчик", где будет организовано производство нефтехимической и химической продукции с высокой добавленной стоимостью. Создание технопарка осуществляется в сотрудничестве с казанским технополисом "Химград".
В апреле президент "АвтоВАЗ" Максим Соколов заявлял журналистам, что предприятие также рассматривает возможность возобновления сборки автомобилей в Узбекистане.
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