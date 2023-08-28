https://ria.ru/20230828/samokaty-1892602683.html

Местным властям могут разрешить ограничивать использование электросамокатов

Местным властям могут разрешить ограничивать использование электросамокатов - РИА Новости, 28.08.2023

Местным властям могут разрешить ограничивать использование электросамокатов

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") вносит в понедельник законопроект, позволяющий запрещать использование электросамокатов или ограничивать... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T09:12

2023-08-28T09:12

2023-08-28T09:12

москва

общество

владислав даванков

госдума рф

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") вносит в понедельник законопроект, позволяющий запрещать использование электросамокатов или ограничивать их скорость в муниципалитетах с согласия жителей, сообщила пресс-служба фракции. "Проектом федерального закона… предлагается предоставить право органам местного самоуправления ограничивать скорость использования прокатных средств индивидуальной мобильности (электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и т.д.) или устанавливать запрет на использование прокатных средств индивидуальной мобильности при одобрении такого решения на местном референдуме", - следует из сопроводительных документов к законопроекту, которые имеются в распоряжении РИА Новости. В них также отмечается, что проект позволит местным властям ограничивать использование электросамокатов на конкретных территориях муниципалитета: в парках, скверах, на отдельных пешеходных зонах при одобрении горожан. "Предлагаемый законопроект призван создать баланс между комфортом и безопасностью с учетом непосредственного мнения граждан", - отмечается в пояснительной записке. По словам Даванкова, аварий с самокатами становится всё больше, в том числе с летальным исходом, и если речь идет о риске для детей или аварийной ситуации на дороге, то люди должны иметь возможность ограничить передвижение самокатов рядом со своим домом. "Но даже если люди просят ограничить езду на самокатах хотя бы у себя в районе, муниципальные власти просто не вправе это сделать. Хотя в некоторых районах Москвы проблема стоит очень остро", - приводит слова Даванкова его пресс-служба.

https://ria.ru/20230826/elektrosamokat-1892447873.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, владислав даванков, госдума рф