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Местным властям могут разрешить ограничивать использование электросамокатов - РИА Новости, 28.08.2023
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09:12 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/samokaty-1892602683.html
Местным властям могут разрешить ограничивать использование электросамокатов
Местным властям могут разрешить ограничивать использование электросамокатов - РИА Новости, 28.08.2023
Местным властям могут разрешить ограничивать использование электросамокатов
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") вносит в понедельник законопроект, позволяющий запрещать использование электросамокатов или ограничивать... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T09:12
2023-08-28T09:12
москва
общество
владислав даванков
госдума рф
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") вносит в понедельник законопроект, позволяющий запрещать использование электросамокатов или ограничивать их скорость в муниципалитетах с согласия жителей, сообщила пресс-служба фракции. "Проектом федерального закона… предлагается предоставить право органам местного самоуправления ограничивать скорость использования прокатных средств индивидуальной мобильности (электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и т.д.) или устанавливать запрет на использование прокатных средств индивидуальной мобильности при одобрении такого решения на местном референдуме", - следует из сопроводительных документов к законопроекту, которые имеются в распоряжении РИА Новости. В них также отмечается, что проект позволит местным властям ограничивать использование электросамокатов на конкретных территориях муниципалитета: в парках, скверах, на отдельных пешеходных зонах при одобрении горожан. "Предлагаемый законопроект призван создать баланс между комфортом и безопасностью с учетом непосредственного мнения граждан", - отмечается в пояснительной записке. По словам Даванкова, аварий с самокатами становится всё больше, в том числе с летальным исходом, и если речь идет о риске для детей или аварийной ситуации на дороге, то люди должны иметь возможность ограничить передвижение самокатов рядом со своим домом. "Но даже если люди просят ограничить езду на самокатах хотя бы у себя в районе, муниципальные власти просто не вправе это сделать. Хотя в некоторых районах Москвы проблема стоит очень остро", - приводит слова Даванкова его пресс-служба.
https://ria.ru/20230826/elektrosamokat-1892447873.html
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москва, общество, владислав даванков, госдума рф
Москва, Общество, Владислав Даванков, Госдума РФ
Местным властям могут разрешить ограничивать использование электросамокатов

В ГД внесут проект о праве властей ограничивать использование электросамокатов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСамокаты на Никольской улице в Москве
Самокаты на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Самокаты на Никольской улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") вносит в понедельник законопроект, позволяющий запрещать использование электросамокатов или ограничивать их скорость в муниципалитетах с согласия жителей, сообщила пресс-служба фракции.
"Проектом федерального закона… предлагается предоставить право органам местного самоуправления ограничивать скорость использования прокатных средств индивидуальной мобильности (электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и т.д.) или устанавливать запрет на использование прокатных средств индивидуальной мобильности при одобрении такого решения на местном референдуме", - следует из сопроводительных документов к законопроекту, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
В них также отмечается, что проект позволит местным властям ограничивать использование электросамокатов на конкретных территориях муниципалитета: в парках, скверах, на отдельных пешеходных зонах при одобрении горожан.
"Предлагаемый законопроект призван создать баланс между комфортом и безопасностью с учетом непосредственного мнения граждан", - отмечается в пояснительной записке.
По словам Даванкова, аварий с самокатами становится всё больше, в том числе с летальным исходом, и если речь идет о риске для детей или аварийной ситуации на дороге, то люди должны иметь возможность ограничить передвижение самокатов рядом со своим домом.
"Но даже если люди просят ограничить езду на самокатах хотя бы у себя в районе, муниципальные власти просто не вправе это сделать. Хотя в некоторых районах Москвы проблема стоит очень остро", - приводит слова Даванкова его пресс-служба.
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