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В Москве задержали курьера, сбившего на самокате ребенка

В Москве задержали курьера, сбившего на самокате ребенка - РИА Новости, 28.08.2023

В Москве задержали курьера, сбившего на самокате ребенка

В Москве полиция задержала водителя самоката, который наехал на шестилетнего ребенка, сообщила пресс-служба столичного главка МВД. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T21:19

2023-08-28T21:19

2023-08-28T23:29

происшествия

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россия

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В Москве полиция задержала водителя самоката, который наехал на шестилетнего ребенка, сообщила пресс-служба столичного главка МВД."В результате проведенного комплекса мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 28-летний приезжий. Он доставлен в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства", — говорится в заявлении.По данным ведомства, ребенок получил травмы ног и ссадины.В понедельник днем московская прокуратура сообщила, что курьер, предположительно, на электросамокате сбил шестилетнего мальчика на Черноморском бульваре. Как утверждает мать пострадавшего, сбивший ее сына мужчина после ЧП остановился, поправил рюкзак и уехал.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия