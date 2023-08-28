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В Москве задержали курьера, сбившего на самокате ребенка
В Москве задержали курьера, сбившего на самокате ребенка - РИА Новости, 28.08.2023
В Москве задержали курьера, сбившего на самокате ребенка
В Москве полиция задержала водителя самоката, который наехал на шестилетнего ребенка, сообщила пресс-служба столичного главка МВД. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T21:19
2023-08-28T21:19
2023-08-28T23:29
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В Москве полиция задержала водителя самоката, который наехал на шестилетнего ребенка, сообщила пресс-служба столичного главка МВД."В результате проведенного комплекса мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 28-летний приезжий. Он доставлен в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства", — говорится в заявлении.По данным ведомства, ребенок получил травмы ног и ссадины.В понедельник днем московская прокуратура сообщила, что курьер, предположительно, на электросамокате сбил шестилетнего мальчика на Черноморском бульваре. Как утверждает мать пострадавшего, сбивший ее сына мужчина после ЧП остановился, поправил рюкзак и уехал.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве задержали курьера, сбившего на самокате ребенка
В Москве задержали курьера, сбившего на самокате шестилетнего ребенка
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В Москве полиция задержала водителя самоката, который наехал на шестилетнего ребенка, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
"В результате проведенного комплекса мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 28-летний приезжий. Он доставлен в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства", — говорится в заявлении.
По данным ведомства, ребенок получил травмы ног и ссадины.
В понедельник днем московская прокуратура сообщила, что курьер, предположительно, на электросамокате сбил шестилетнего мальчика на Черноморском бульваре. Как утверждает мать пострадавшего, сбивший ее сына мужчина после ЧП остановился, поправил рюкзак и уехал.