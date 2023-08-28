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В Приморье подожгли стоянку с электросамокатами - РИА Новости, 28.08.2023
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14:43 28.08.2023 (обновлено: 15:05 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/samokat-1892682021.html
В Приморье подожгли стоянку с электросамокатами
В Приморье подожгли стоянку с электросамокатами - РИА Новости, 28.08.2023
В Приморье подожгли стоянку с электросамокатами
Полиция устанавливает обстоятельства поджога электросамокатов на зарядной станции в Дальнегорске Приморского края, ущерб составил 300 тысяч рублей, возбуждено... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T14:43
2023-08-28T15:05
происшествия
приморский край
россия
дальнегорск
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ВЛАДИВОСТОК, 28 авг - РИА Новости. Полиция устанавливает обстоятельства поджога электросамокатов на зарядной станции в Дальнегорске Приморского края, ущерб составил 300 тысяч рублей, возбуждено дело, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального управления МВД. Ранее Тelegram-канал Newsbox24 опубликовал видео, на котором два человека в черной одежде и масках поливают жидкостью стоящие на стоянке электросамокаты. Вспыхивает огонь, пламя охватывает самокаты. Утверждалось, что инцидент произошел ранним утром возле кафе. "О поджоге самокатов, находящихся на зарядной станции в Дальнегорске, в полицию сообщил местный житель. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 300 тысяч рублей… Устанавливаются личности граждан, причастных к инциденту, а также все обстоятельства происшествия", - сообщил собеседник агентства. По его словам, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".
приморский край
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происшествия, приморский край, россия, дальнегорск
Происшествия, Приморский край, Россия, Дальнегорск
В Приморье подожгли стоянку с электросамокатами

В Дальнегорске в Приморье подожгли электросамокаты, стоявшие на стоянке

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 28 авг - РИА Новости. Полиция устанавливает обстоятельства поджога электросамокатов на зарядной станции в Дальнегорске Приморского края, ущерб составил 300 тысяч рублей, возбуждено дело, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального управления МВД.
Ранее Тelegram-канал Newsbox24 опубликовал видео, на котором два человека в черной одежде и масках поливают жидкостью стоящие на стоянке электросамокаты. Вспыхивает огонь, пламя охватывает самокаты. Утверждалось, что инцидент произошел ранним утром возле кафе.
"О поджоге самокатов, находящихся на зарядной станции в Дальнегорске, в полицию сообщил местный житель. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 300 тысяч рублей… Устанавливаются личности граждан, причастных к инциденту, а также все обстоятельства происшествия", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".
 
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