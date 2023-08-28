https://ria.ru/20230828/samokat-1892682021.html
В Приморье подожгли стоянку с электросамокатами
В Приморье подожгли стоянку с электросамокатами - РИА Новости, 28.08.2023
В Приморье подожгли стоянку с электросамокатами
Полиция устанавливает обстоятельства поджога электросамокатов на зарядной станции в Дальнегорске Приморского края, ущерб составил 300 тысяч рублей, возбуждено... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T14:43
2023-08-28T14:43
2023-08-28T15:05
происшествия
приморский край
россия
дальнегорск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 28 авг - РИА Новости. Полиция устанавливает обстоятельства поджога электросамокатов на зарядной станции в Дальнегорске Приморского края, ущерб составил 300 тысяч рублей, возбуждено дело, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального управления МВД. Ранее Тelegram-канал Newsbox24 опубликовал видео, на котором два человека в черной одежде и масках поливают жидкостью стоящие на стоянке электросамокаты. Вспыхивает огонь, пламя охватывает самокаты. Утверждалось, что инцидент произошел ранним утром возле кафе. "О поджоге самокатов, находящихся на зарядной станции в Дальнегорске, в полицию сообщил местный житель. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 300 тысяч рублей… Устанавливаются личности граждан, причастных к инциденту, а также все обстоятельства происшествия", - сообщил собеседник агентства. По его словам, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".
приморский край
россия
дальнегорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край, россия, дальнегорск
Происшествия, Приморский край, Россия, Дальнегорск
В Приморье подожгли стоянку с электросамокатами
В Дальнегорске в Приморье подожгли электросамокаты, стоявшие на стоянке
ВЛАДИВОСТОК, 28 авг - РИА Новости. Полиция устанавливает обстоятельства поджога электросамокатов на зарядной станции в Дальнегорске Приморского края, ущерб составил 300 тысяч рублей, возбуждено дело, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального управления МВД.
Ранее Тelegram-канал Newsbox24 опубликовал видео, на котором два человека в черной одежде и масках поливают жидкостью стоящие на стоянке электросамокаты. Вспыхивает огонь, пламя охватывает самокаты. Утверждалось, что инцидент произошел ранним утром возле кафе.
"О поджоге самокатов, находящихся на зарядной станции в Дальнегорске, в полицию сообщил местный житель. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 300 тысяч рублей… Устанавливаются личности граждан, причастных к инциденту, а также все обстоятельства происшествия", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ
"Умышленные уничтожение или повреждение имущества".