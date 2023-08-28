https://ria.ru/20230828/samokat-1892682021.html

В Приморье подожгли стоянку с электросамокатами

В Приморье подожгли стоянку с электросамокатами - РИА Новости, 28.08.2023

В Приморье подожгли стоянку с электросамокатами

Полиция устанавливает обстоятельства поджога электросамокатов на зарядной станции в Дальнегорске Приморского края, ущерб составил 300 тысяч рублей, возбуждено... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T14:43

2023-08-28T14:43

2023-08-28T15:05

происшествия

приморский край

россия

дальнегорск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 28 авг - РИА Новости. Полиция устанавливает обстоятельства поджога электросамокатов на зарядной станции в Дальнегорске Приморского края, ущерб составил 300 тысяч рублей, возбуждено дело, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального управления МВД. Ранее Тelegram-канал Newsbox24 опубликовал видео, на котором два человека в черной одежде и масках поливают жидкостью стоящие на стоянке электросамокаты. Вспыхивает огонь, пламя охватывает самокаты. Утверждалось, что инцидент произошел ранним утром возле кафе. "О поджоге самокатов, находящихся на зарядной станции в Дальнегорске, в полицию сообщил местный житель. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 300 тысяч рублей… Устанавливаются личности граждан, причастных к инциденту, а также все обстоятельства происшествия", - сообщил собеседник агентства. По его словам, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".

приморский край

россия

дальнегорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, приморский край, россия, дальнегорск