https://ria.ru/20230828/sammit-1892724748.html

Путин и Моди обсудили предстоящий саммит G20, заявили в Кремле

Путин и Моди обсудили предстоящий саммит G20, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.08.2023

Путин и Моди обсудили предстоящий саммит G20, заявили в Кремле

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора обсуждали предстоящий саммит G20, о формате участия в нем главы... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T17:20

2023-08-28T17:20

2023-08-28T17:22

россия

индия

владимир путин

нарендра моди

дмитрий песков

большая двадцатка

в мире

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора обсуждали предстоящий саммит G20, о формате участия в нем главы российского государства Кремль проинформирует дополнительно, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Как мы и написали, вопрос обсуждался. О формате участия проинформируем дополнительно", - сказал РИА Новости Песков, отвечая на вопросы, обсуждали ли Путин и Моди вопрос участия в саммите G20 и в каком формате президент планирует участвовать во встрече.

https://ria.ru/20230828/g20-1892720880.html

россия

индия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, индия, владимир путин, нарендра моди, дмитрий песков, большая двадцатка, в мире