https://ria.ru/20230828/sammit-1892724748.html
Путин и Моди обсудили предстоящий саммит G20, заявили в Кремле
Путин и Моди обсудили предстоящий саммит G20, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.08.2023
Путин и Моди обсудили предстоящий саммит G20, заявили в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора обсуждали предстоящий саммит G20, о формате участия в нем главы... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T17:20
2023-08-28T17:20
2023-08-28T17:22
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
дмитрий песков
большая двадцатка
в мире
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора обсуждали предстоящий саммит G20, о формате участия в нем главы российского государства Кремль проинформирует дополнительно, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Как мы и написали, вопрос обсуждался. О формате участия проинформируем дополнительно", - сказал РИА Новости Песков, отвечая на вопросы, обсуждали ли Путин и Моди вопрос участия в саммите G20 и в каком формате президент планирует участвовать во встрече.
https://ria.ru/20230828/g20-1892720880.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, владимир путин, нарендра моди, дмитрий песков, большая двадцатка, в мире
Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Дмитрий Песков, Большая двадцатка, В мире
Путин и Моди обсудили предстоящий саммит G20, заявили в Кремле
Песков: Кремль дополнительно проинформирует о формате участия Путина в G20