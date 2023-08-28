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Путин и Моди обсудили предстоящий саммит G20, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.08.2023
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17:20 28.08.2023 (обновлено: 17:22 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/sammit-1892724748.html
Путин и Моди обсудили предстоящий саммит G20, заявили в Кремле
Путин и Моди обсудили предстоящий саммит G20, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.08.2023
Путин и Моди обсудили предстоящий саммит G20, заявили в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора обсуждали предстоящий саммит G20, о формате участия в нем главы... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T17:20
2023-08-28T17:22
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
дмитрий песков
большая двадцатка
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора обсуждали предстоящий саммит G20, о формате участия в нем главы российского государства Кремль проинформирует дополнительно, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Как мы и написали, вопрос обсуждался. О формате участия проинформируем дополнительно", - сказал РИА Новости Песков, отвечая на вопросы, обсуждали ли Путин и Моди вопрос участия в саммите G20 и в каком формате президент планирует участвовать во встрече.
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россия, индия, владимир путин, нарендра моди, дмитрий песков, большая двадцатка, в мире
Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Дмитрий Песков, Большая двадцатка, В мире
Путин и Моди обсудили предстоящий саммит G20, заявили в Кремле

Песков: Кремль дополнительно проинформирует о формате участия Путина в G20

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора обсуждали предстоящий саммит G20, о формате участия в нем главы российского государства Кремль проинформирует дополнительно, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Как мы и написали, вопрос обсуждался. О формате участия проинформируем дополнительно", - сказал РИА Новости Песков, отвечая на вопросы, обсуждали ли Путин и Моди вопрос участия в саммите G20 и в каком формате президент планирует участвовать во встрече.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Россию на саммите G20 в Индии представит Лавров
Вчера, 16:59
 
РоссияИндияВладимир ПутинНарендра МодиДмитрий ПесковБольшая двадцаткаВ мире
 
 
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