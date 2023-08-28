https://ria.ru/20230828/rostekh-1892673612.html

"Ростех" ликвидирует дочернюю компанию по продвижению софта за рубежом

"Ростех" ликвидирует дочернюю компанию по продвижению софта за рубежом - РИА Новости, 28.08.2023

"Ростех" ликвидирует дочернюю компанию по продвижению софта за рубежом

"Ростех" принял решение ликвидировать свою дочернюю компанию "РусАйтиЭкспорт" (RITE, Russian Information Technology Export), созданную в 2017 году для... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T14:19

2023-08-28T14:19

2023-08-28T14:19

технологии

россия

ростех

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. "Ростех" принял решение ликвидировать свою дочернюю компанию "РусАйтиЭкспорт" (RITE, Russian Information Technology Export), созданную в 2017 году для продвижения российского программного обеспечения и IT-решений на мировые рынки, говорится в сообщении компании. "РусАйтиЭкспорт" создавался под ряд конкретных международных проектов. На текущий момент компания выполнила свои обязательства и не связана никакими контрактами. Дальнейшее развитие этого актива в условиях санкций является нецелесообразным", - рассказали в "Ростехе". "Решение о ликвидации одной из почти 2 тысяч наших компаний не скажется на деловых возможностях корпорации. Для продажи продукции, в том числе за рубеж, выстраиваются новые каналы. Ценные специалисты трудоустроены на другие предприятия в контуре "Ростеха", - добавили в госкорпорации. Госкорпорация "Ростех" - крупнейшая промышленная компания России, объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности - авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии и инновационные материалы. В портфель госкорпорации в том числе входят "АвтоВАЗ", "Камаз", ОАК, "Вертолеты России" и ОДК.

https://ria.ru/20230818/it-professii-1890911521.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, ростех