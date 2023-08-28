https://ria.ru/20230828/rossiya-1892599637.html
В России выросло количество алкомаркетов и баров, показало исследование
В России выросло количество алкомаркетов и баров, показало исследование - РИА Новости, 28.08.2023
В России выросло количество алкомаркетов и баров, показало исследование
Количество баров и алкомаркетов в России с начала года выросло на 4,7% и 3,4% соответственно, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Контур.Фокус". РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T08:40
2023-08-28T08:40
2023-08-28T10:18
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экономика
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Количество баров и алкомаркетов в России с начала года выросло на 4,7% и 3,4% соответственно, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Контур.Фокус"."С начала 2023 года сегмент баров уверенно растет. Так, в январе насчитывается 10 148 заведений, в августе 2023 года - 10 626 (+4,7%)… Количество алкогольных магазинов тоже растет, но медленнее. Так, в январе 2023 насчитывается 15 967 точек, а в августе 2023 года - 16 511 (+ 3,4%)", - рассказали там. По словам эксперта "Контур.Фокуса" Антона Яковлева, некоторое снижение покупательской способности в последний год уменьшает спрос на бары, ведь дешевле покупать алкоголь в магазинах, однако динамика показывает обратное. Исходя из данных, в абсолютном выражении баров ликвидируется меньше, чем алкомаркетов: с января 2020 года по август 2023 года ликвидировано 5,8 тысячи баров и 9,6 тысячи магазинов. В свою очередь, общая численность регистраций алкомаркетов больше, чем баров: за период с начала 2021 года до августа 2023 года зарегистрировано 5,8 тысячи баров и 8,6 тысячи магазинов. Яковлев полагает, что статистика позволяет сделать вывод, что часть магазинов "маскируются" под бары. Тем самым они легализуют круглосуточную продажу алкоголя без обеспечения условий, необходимых для питейных заведений.
https://ria.ru/20230613/alkogol-1877760828.html
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россия, экономика
В России выросло количество алкомаркетов и баров, показало исследование
Контур.Фокус: количество баров и алкомаркетов в России выросло на 4,7% и 3,4%
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Количество баров и алкомаркетов в России с начала года выросло на 4,7% и 3,4% соответственно, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Контур.Фокус".
«
"С начала 2023 года сегмент баров уверенно растет. Так, в январе насчитывается 10 148 заведений, в августе 2023 года - 10 626 (+4,7%)… Количество алкогольных магазинов тоже растет, но медленнее. Так, в январе 2023 насчитывается 15 967 точек, а в августе 2023 года - 16 511 (+ 3,4%)", - рассказали там.
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По словам эксперта "Контур.Фокуса" Антона Яковлева, некоторое снижение покупательской способности в последний год уменьшает спрос на бары, ведь дешевле покупать алкоголь в магазинах, однако динамика показывает обратное.
Исходя из данных, в абсолютном выражении баров ликвидируется меньше, чем алкомаркетов: с января 2020 года по август 2023 года ликвидировано 5,8 тысячи баров и 9,6 тысячи магазинов. В свою очередь, общая численность регистраций алкомаркетов больше, чем баров: за период с начала 2021 года до августа 2023 года зарегистрировано 5,8 тысячи баров и 8,6 тысячи магазинов.
Яковлев полагает, что статистика позволяет сделать вывод, что часть магазинов "маскируются" под бары. Тем самым они легализуют круглосуточную продажу алкоголя без обеспечения условий, необходимых для питейных заведений.
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