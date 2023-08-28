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Нижегородский аэропорт принял рейс из-за ограничений полетов в Москву - РИА Новости, 28.08.2023
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08:30 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/reys-1892599040.html
Нижегородский аэропорт принял рейс из-за ограничений полетов в Москву
Нижегородский аэропорт принял рейс из-за ограничений полетов в Москву - РИА Новости, 28.08.2023
Нижегородский аэропорт принял рейс из-за ограничений полетов в Москву
Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде в понедельник рано утром принял один рейс в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T08:30
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москва
нижний новгород
люберцы
сергей собянин
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг – РИА Новости. Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде в понедельник рано утром принял один рейс в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник сообщил об уничтожении в районе Люберец беспилотника, летевшего к Москве. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, заявил он. Позже в Минобороны РФ подтвердили эту информацию, уточнив, что попытка теракта была пресечена в 4.30 утра. Росавиация сообщала, что аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский на фоне информации о беспилотнике частично ограничивали полеты, выпуск самолетов был разрешен. В настоящее время все авиагавани работают штатно. "Приняли один борт, он вскоре улетел", - рассказали агентству в пресс-службе аэропорта. Ранее сообщалось, что утром 21 августа аэродром Нижнего Новгорода принял 9 воздушных судов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла, утром 22 августа - 2 самолета, утром 23 августа - один.
https://ria.ru/20230828/aeroporty-1892596546.html
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москва, нижний новгород, люберцы, сергей собянин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Москва, Нижний Новгород, Люберцы, Сергей Собянин, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Нижегородский аэропорт принял рейс из-за ограничений полетов в Москву

Нижегородский аэропорт сработал как запасной из-за ограничений полетов в Москву

© РИА Новости / Роман Владимиров | Перейти в медиабанкЗдание Международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде
Здание Международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Роман Владимиров
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Здание Международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг – РИА Новости. Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде в понедельник рано утром принял один рейс в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник сообщил об уничтожении в районе Люберец беспилотника, летевшего к Москве. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, заявил он. Позже в Минобороны РФ подтвердили эту информацию, уточнив, что попытка теракта была пресечена в 4.30 утра. Росавиация сообщала, что аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский на фоне информации о беспилотнике частично ограничивали полеты, выпуск самолетов был разрешен. В настоящее время все авиагавани работают штатно.
"Приняли один борт, он вскоре улетел", - рассказали агентству в пресс-службе аэропорта.
Ранее сообщалось, что утром 21 августа аэродром Нижнего Новгорода принял 9 воздушных судов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла, утром 22 августа - 2 самолета, утром 23 августа - один.
Международный аэропорт Жуковский - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Московские аэропорты частично ограничивали полеты
07:46
 
МоскваНижний НовгородЛюберцыСергей СобянинФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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