https://ria.ru/20230828/reys-1892599040.html
Нижегородский аэропорт принял рейс из-за ограничений полетов в Москву
Нижегородский аэропорт принял рейс из-за ограничений полетов в Москву - РИА Новости, 28.08.2023
Нижегородский аэропорт принял рейс из-за ограничений полетов в Москву
Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде в понедельник рано утром принял один рейс в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T08:30
2023-08-28T08:30
2023-08-28T08:30
москва
нижний новгород
люберцы
сергей собянин
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг – РИА Новости. Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде в понедельник рано утром принял один рейс в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник сообщил об уничтожении в районе Люберец беспилотника, летевшего к Москве. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, заявил он. Позже в Минобороны РФ подтвердили эту информацию, уточнив, что попытка теракта была пресечена в 4.30 утра. Росавиация сообщала, что аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский на фоне информации о беспилотнике частично ограничивали полеты, выпуск самолетов был разрешен. В настоящее время все авиагавани работают штатно. "Приняли один борт, он вскоре улетел", - рассказали агентству в пресс-службе аэропорта. Ранее сообщалось, что утром 21 августа аэродром Нижнего Новгорода принял 9 воздушных судов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла, утром 22 августа - 2 самолета, утром 23 августа - один.
https://ria.ru/20230828/aeroporty-1892596546.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, нижний новгород, люберцы, сергей собянин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Москва, Нижний Новгород, Люберцы, Сергей Собянин, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Нижегородский аэропорт принял рейс из-за ограничений полетов в Москву
Нижегородский аэропорт сработал как запасной из-за ограничений полетов в Москву