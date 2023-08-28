https://ria.ru/20230828/reys-1892599040.html

Нижегородский аэропорт принял рейс из-за ограничений полетов в Москву

Нижегородский аэропорт принял рейс из-за ограничений полетов в Москву - РИА Новости, 28.08.2023

Нижегородский аэропорт принял рейс из-за ограничений полетов в Москву

Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде в понедельник рано утром принял один рейс в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T08:30

2023-08-28T08:30

2023-08-28T08:30

москва

нижний новгород

люберцы

сергей собянин

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг – РИА Новости. Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде в понедельник рано утром принял один рейс в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник сообщил об уничтожении в районе Люберец беспилотника, летевшего к Москве. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, заявил он. Позже в Минобороны РФ подтвердили эту информацию, уточнив, что попытка теракта была пресечена в 4.30 утра. Росавиация сообщала, что аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский на фоне информации о беспилотнике частично ограничивали полеты, выпуск самолетов был разрешен. В настоящее время все авиагавани работают штатно. "Приняли один борт, он вскоре улетел", - рассказали агентству в пресс-службе аэропорта. Ранее сообщалось, что утром 21 августа аэродром Нижнего Новгорода принял 9 воздушных судов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла, утром 22 августа - 2 самолета, утром 23 августа - один.

https://ria.ru/20230828/aeroporty-1892596546.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, нижний новгород, люберцы, сергей собянин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)