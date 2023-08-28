https://ria.ru/20230828/rebenok-1892603144.html

Власти Махачкалы рассказали о состоянии ребенка, на которого напали собаки

Власти Махачкалы рассказали о состоянии ребенка, на которого напали собаки - РИА Новости, 28.08.2023

Власти Махачкалы рассказали о состоянии ребенка, на которого напали собаки

Врачи зафиксировали повреждения у ребенка, пострадавшего от нападения стаи собак в Махачкале, сообщается в Telegram-канале администрации города. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T09:14

2023-08-28T09:14

2023-08-28T11:56

происшествия

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 28 авг — РИА Новости. Врачи зафиксировали повреждения у ребенка, пострадавшего от нападения стаи собак в Махачкале, сообщается в Telegram-канале администрации города. "По первичной информации, ребенок сейчас находится в многопрофильной больнице, зафиксированы один укус, ссадины и царапины", — говорится в публикации.По данным мэрии, на место, зафиксированное на видео, приедут специалисты муниципального предприятия "Питомец". Им поставили задачу поймать собак, чтобы отправить животных на стерилизацию и вакцинацию.В воскресенье кадры произошедшего распространились в социальных сетях: на видео около десяти собак с лаем бегут за мальчиком, ребенок успевает зайти в море, а животные, испугавшись воды, останавливаются на берегу. Как сообщили в прокуратуре Дагестана, случилось это на побережье моря в микрорайоне Редукторный в Махачкале. Надзорное ведомство организовала проверку.

https://ria.ru/20230715/sobaka-1884408729.html

махачкала

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, махачкала