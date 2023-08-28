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Власти Махачкалы рассказали о состоянии ребенка, на которого напали собаки - РИА Новости, 28.08.2023
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09:14 28.08.2023 (обновлено: 11:56 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/rebenok-1892603144.html
Власти Махачкалы рассказали о состоянии ребенка, на которого напали собаки
Власти Махачкалы рассказали о состоянии ребенка, на которого напали собаки - РИА Новости, 28.08.2023
Власти Махачкалы рассказали о состоянии ребенка, на которого напали собаки
Врачи зафиксировали повреждения у ребенка, пострадавшего от нападения стаи собак в Махачкале, сообщается в Telegram-канале администрации города. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T09:14
2023-08-28T11:56
происшествия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 28 авг — РИА Новости. Врачи зафиксировали повреждения у ребенка, пострадавшего от нападения стаи собак в Махачкале, сообщается в Telegram-канале администрации города. &quot;По первичной информации, ребенок сейчас находится в многопрофильной больнице, зафиксированы один укус, ссадины и царапины&quot;, — говорится в публикации.По данным мэрии, на место, зафиксированное на видео, приедут специалисты муниципального предприятия "Питомец". Им поставили задачу поймать собак, чтобы отправить животных на стерилизацию и вакцинацию.В воскресенье кадры произошедшего распространились в социальных сетях: на видео около десяти собак с лаем бегут за мальчиком, ребенок успевает зайти в море, а животные, испугавшись воды, останавливаются на берегу. Как сообщили в прокуратуре Дагестана, случилось это на побережье моря в микрорайоне Редукторный в Махачкале. Надзорное ведомство организовала проверку.
https://ria.ru/20230715/sobaka-1884408729.html
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происшествия, махачкала
Происшествия, Махачкала
Власти Махачкалы рассказали о состоянии ребенка, на которого напали собаки

Мальчик, на которого в Махачкале напала стая собак, находится в больнице

© Кадр видео очевидцаНападение стаи собак на ребенка в Махачкале
Нападение стаи собак на ребенка в Махачкале
© Кадр видео очевидца
Нападение стаи собак на ребенка в Махачкале
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 28 авг — РИА Новости. Врачи зафиксировали повреждения у ребенка, пострадавшего от нападения стаи собак в Махачкале, сообщается в Telegram-канале администрации города.
«

"По первичной информации, ребенок сейчас находится в многопрофильной больнице, зафиксированы один укус, ссадины и царапины", — говорится в публикации.

По данным мэрии, на место, зафиксированное на видео, приедут специалисты муниципального предприятия "Питомец". Им поставили задачу поймать собак, чтобы отправить животных на стерилизацию и вакцинацию.
В воскресенье кадры произошедшего распространились в социальных сетях: на видео около десяти собак с лаем бегут за мальчиком, ребенок успевает зайти в море, а животные, испугавшись воды, останавливаются на берегу. Как сообщили в прокуратуре Дагестана, случилось это на побережье моря в микрорайоне Редукторный в Махачкале. Надзорное ведомство организовала проверку.
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