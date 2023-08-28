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Власти Махачкалы рассказали о состоянии ребенка, на которого напали собаки
Власти Махачкалы рассказали о состоянии ребенка, на которого напали собаки - РИА Новости, 28.08.2023
Власти Махачкалы рассказали о состоянии ребенка, на которого напали собаки
Врачи зафиксировали повреждения у ребенка, пострадавшего от нападения стаи собак в Махачкале, сообщается в Telegram-канале администрации города. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T09:14
2023-08-28T09:14
2023-08-28T11:56
происшествия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 28 авг — РИА Новости. Врачи зафиксировали повреждения у ребенка, пострадавшего от нападения стаи собак в Махачкале, сообщается в Telegram-канале администрации города. "По первичной информации, ребенок сейчас находится в многопрофильной больнице, зафиксированы один укус, ссадины и царапины", — говорится в публикации.По данным мэрии, на место, зафиксированное на видео, приедут специалисты муниципального предприятия "Питомец". Им поставили задачу поймать собак, чтобы отправить животных на стерилизацию и вакцинацию.В воскресенье кадры произошедшего распространились в социальных сетях: на видео около десяти собак с лаем бегут за мальчиком, ребенок успевает зайти в море, а животные, испугавшись воды, останавливаются на берегу. Как сообщили в прокуратуре Дагестана, случилось это на побережье моря в микрорайоне Редукторный в Махачкале. Надзорное ведомство организовала проверку.
https://ria.ru/20230715/sobaka-1884408729.html
махачкала
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала
Власти Махачкалы рассказали о состоянии ребенка, на которого напали собаки
Мальчик, на которого в Махачкале напала стая собак, находится в больнице
МАХАЧКАЛА, 28 авг — РИА Новости.
Врачи зафиксировали повреждения у ребенка, пострадавшего от нападения стаи собак в Махачкале, сообщается в Telegram-канале
администрации города.
«
"По первичной информации, ребенок сейчас находится в многопрофильной больнице, зафиксированы один укус, ссадины и царапины", — говорится в публикации.
По данным мэрии, на место, зафиксированное на видео, приедут специалисты муниципального предприятия "Питомец". Им поставили задачу поймать собак, чтобы отправить животных на стерилизацию и вакцинацию.
В воскресенье кадры произошедшего распространились в социальных сетях: на видео около десяти собак с лаем бегут за мальчиком, ребенок успевает зайти в море, а животные, испугавшись воды, останавливаются на берегу. Как сообщили в прокуратуре Дагестана, случилось это на побережье моря в микрорайоне Редукторный в Махачкале. Надзорное ведомство организовала проверку.
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