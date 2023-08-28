https://ria.ru/20230828/pvo-1892643427.html

Российские ПВО перехватили за сутки три управляемые авиабомбы JDAM

Российские ПВО перехватили за сутки три управляемые авиабомбы JDAM - РИА Новости, 28.08.2023

Российские ПВО перехватили за сутки три управляемые авиабомбы JDAM

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три управляемые авиабомбы JDAM, 27 украинских беспилотников и один снаряд РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T13:02

2023-08-28T13:02

2023-08-28T13:12

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

лисичанск

пво

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три управляемые авиабомбы JDAM, 27 украинских беспилотников и один снаряд РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны перехвачены три управляемые авиабомбы JDAM, а также один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Воскресенка Херсонской области, Лисичанск Луганской народной республики, Мирное, Пологи Запорожской области, Парасковиевка, Новоандреевка, Лидиевка и Соледар Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации были уничтожены 466 украинских военных самолетов, 247 вертолетов, 6179 беспилотных летательных аппаратов, 433 зенитных ракетных комплекса, 11 538 танков и других боевых бронированных машин, 1146 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6095 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 480 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230827/pvo-1892520254.html

херсонская область

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безопасность, херсонская область , лисичанск, пво, министерство обороны рф (минобороны рф)