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Российские ПВО перехватили за сутки три управляемые авиабомбы JDAM - РИА Новости, 28.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:02 28.08.2023 (обновлено: 13:12 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/pvo-1892643427.html
Российские ПВО перехватили за сутки три управляемые авиабомбы JDAM
Российские ПВО перехватили за сутки три управляемые авиабомбы JDAM - РИА Новости, 28.08.2023
Российские ПВО перехватили за сутки три управляемые авиабомбы JDAM
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три управляемые авиабомбы JDAM, 27 украинских беспилотников и один снаряд РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T13:02
2023-08-28T13:12
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
лисичанск
пво
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три управляемые авиабомбы JDAM, 27 украинских беспилотников и один снаряд РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны перехвачены три управляемые авиабомбы JDAM, а также один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Воскресенка Херсонской области, Лисичанск Луганской народной республики, Мирное, Пологи Запорожской области, Парасковиевка, Новоандреевка, Лидиевка и Соледар Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации были уничтожены 466 украинских военных самолетов, 247 вертолетов, 6179 беспилотных летательных аппаратов, 433 зенитных ракетных комплекса, 11 538 танков и других боевых бронированных машин, 1146 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6095 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 480 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230827/pvo-1892520254.html
херсонская область
лисичанск
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безопасность, херсонская область , лисичанск, пво, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Лисичанск, ПВО, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские ПВО перехватили за сутки три управляемые авиабомбы JDAM

Минобороны: ПВО перехватили за сутки три авиабомбы JDAM и 27 беспилотников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс . Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три управляемые авиабомбы JDAM, 27 украинских беспилотников и один снаряд РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачены три управляемые авиабомбы JDAM, а также один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Воскресенка Херсонской области, Лисичанск Луганской народной республики, Мирное, Пологи Запорожской области, Парасковиевка, Новоандреевка, Лидиевка и Соледар Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 466 украинских военных самолетов, 247 вертолетов, 6179 беспилотных летательных аппаратов, 433 зенитных ракетных комплекса, 11 538 танков и других боевых бронированных машин, 1146 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6095 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 480 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьЛисичанскПВОМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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