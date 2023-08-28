https://ria.ru/20230828/putin-1892667799.html

Bild: Путин "напугал" Шольца и Макрона во время разговора в 2022 году

Bild: Путин "напугал" Шольца и Макрона во время разговора в 2022 году - РИА Новости, 28.08.2023

Bild: Путин "напугал" Шольца и Макрона во время разговора в 2022 году

Канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона удивила реакция российского лидера Владимира Путина на санкции во время телефонных... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T14:04

2023-08-28T14:04

2023-08-28T14:49

в мире

россия

германия

франция

владимир путин

эммануэль макрон

олаф шольц

bild

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_0f3bc97f0d2b9180baa4717ee9910040.jpg

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона удивила реакция российского лидера Владимира Путина на санкции во время телефонных разговоров 4 марта 2022 года, пишет газета Bild."Кое-что меня беспокоит больше, чем переговоры: он (Путин. — Прим. ред.) совсем не жалуется на санкции. Я не знаю, делал ли он это в разговоре с вами. Но он даже не упомянул их", — приводит издание слова Шольца, сказанные в беседе с французским коллегой.Кроме того, немецкий политик посетовал, что Путина интересовало лишь достижение компромисса по украинскому вопросу, в частности демилитаризация и денацификация страны.Макрон, в свою очередь, признался, что также не получал жалоб от президента России по поводу введенных ограничительных мер.Как подчеркивал Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. В России не раз заявляли, что иностранная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает кризис.

https://ria.ru/20230828/zapad-1892560050.html

https://ria.ru/20230825/sanctions-1892134264.html

россия

германия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, германия, франция, владимир путин, эммануэль макрон, олаф шольц, bild, вооруженные силы украины