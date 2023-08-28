https://ria.ru/20230828/putin-1892667799.html
Bild: Путин "напугал" Шольца и Макрона во время разговора в 2022 году
Bild: Путин "напугал" Шольца и Макрона во время разговора в 2022 году - РИА Новости, 28.08.2023
Bild: Путин "напугал" Шольца и Макрона во время разговора в 2022 году
Канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона удивила реакция российского лидера Владимира Путина на санкции во время телефонных... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T14:04
2023-08-28T14:04
2023-08-28T14:49
в мире
россия
германия
франция
владимир путин
эммануэль макрон
олаф шольц
bild
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_0f3bc97f0d2b9180baa4717ee9910040.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона удивила реакция российского лидера Владимира Путина на санкции во время телефонных разговоров 4 марта 2022 года, пишет газета Bild."Кое-что меня беспокоит больше, чем переговоры: он (Путин. — Прим. ред.) совсем не жалуется на санкции. Я не знаю, делал ли он это в разговоре с вами. Но он даже не упомянул их", — приводит издание слова Шольца, сказанные в беседе с французским коллегой.Кроме того, немецкий политик посетовал, что Путина интересовало лишь достижение компромисса по украинскому вопросу, в частности демилитаризация и денацификация страны.Макрон, в свою очередь, признался, что также не получал жалоб от президента России по поводу введенных ограничительных мер.Как подчеркивал Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. В России не раз заявляли, что иностранная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает кризис.
https://ria.ru/20230828/zapad-1892560050.html
https://ria.ru/20230825/sanctions-1892134264.html
россия
германия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_8f8060d00b8b9c2e9c58cffd22477a25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, германия, франция, владимир путин, эммануэль макрон, олаф шольц, bild, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Германия, Франция, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Bild, Вооруженные силы Украины
Bild: Путин "напугал" Шольца и Макрона во время разговора в 2022 году
Bild: реакция Путина на санкции удивила Шольца и Макрона в разговоре в 2022 году