Рейтинг@Mail.ru
Bild: Путин "напугал" Шольца и Макрона во время разговора в 2022 году - РИА Новости, 28.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:04 28.08.2023 (обновлено: 14:49 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/putin-1892667799.html
Bild: Путин "напугал" Шольца и Макрона во время разговора в 2022 году
Bild: Путин "напугал" Шольца и Макрона во время разговора в 2022 году - РИА Новости, 28.08.2023
Bild: Путин "напугал" Шольца и Макрона во время разговора в 2022 году
Канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона удивила реакция российского лидера Владимира Путина на санкции во время телефонных... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T14:04
2023-08-28T14:49
в мире
россия
германия
франция
владимир путин
эммануэль макрон
олаф шольц
bild
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_0f3bc97f0d2b9180baa4717ee9910040.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона удивила реакция российского лидера Владимира Путина на санкции во время телефонных разговоров 4 марта 2022 года, пишет газета Bild."Кое-что меня беспокоит больше, чем переговоры: он (Путин. — Прим. ред.) совсем не жалуется на санкции. Я не знаю, делал ли он это в разговоре с вами. Но он даже не упомянул их", — приводит издание слова Шольца, сказанные в беседе с французским коллегой.Кроме того, немецкий политик посетовал, что Путина интересовало лишь достижение компромисса по украинскому вопросу, в частности демилитаризация и денацификация страны.Макрон, в свою очередь, признался, что также не получал жалоб от президента России по поводу введенных ограничительных мер.Как подчеркивал Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. В России не раз заявляли, что иностранная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает кризис.
https://ria.ru/20230828/zapad-1892560050.html
https://ria.ru/20230825/sanctions-1892134264.html
россия
германия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_8f8060d00b8b9c2e9c58cffd22477a25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, франция, владимир путин, эммануэль макрон, олаф шольц, bild, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Германия, Франция, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Bild, Вооруженные силы Украины
Bild: Путин "напугал" Шольца и Макрона во время разговора в 2022 году

Bild: реакция Путина на санкции удивила Шольца и Макрона в разговоре в 2022 году

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона удивила реакция российского лидера Владимира Путина на санкции во время телефонных разговоров 4 марта 2022 года, пишет газета Bild.
"Кое-что меня беспокоит больше, чем переговоры: он (Путин. — Прим. ред.) совсем не жалуется на санкции. Я не знаю, делал ли он это в разговоре с вами. Но он даже не упомянул их", — приводит издание слова Шольца, сказанные в беседе с французским коллегой.
Украинский военнослужащий перед снарядом от 155-миллиметровой гаубицы ТРФ-1 - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Запад сливает Украину по афганскому сценарию
08:00
Кроме того, немецкий политик посетовал, что Путина интересовало лишь достижение компромисса по украинскому вопросу, в частности демилитаризация и денацификация страны.
Макрон, в свою очередь, признался, что также не получал жалоб от президента России по поводу введенных ограничительных мер.
Как подчеркивал Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. В России не раз заявляли, что иностранная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает кризис.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Санкции сработали: Анналена Бербок снова ошиблась
25 августа, 08:18
 
В миреРоссияГерманияФранцияВладимир ПутинЭммануэль МакронОлаф ШольцBildВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала