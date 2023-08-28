https://ria.ru/20230828/putin-1892645141.html
Путин в понедельник встретится с главой Омской области Хоценко
Путин в понедельник встретится с главой Омской области Хоценко - РИА Новости, 28.08.2023
Путин в понедельник встретится с главой Омской области Хоценко
Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с временно исполняющим обязанности главы Омской области Виталием Хоценко и проведет международный... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T13:08
2023-08-28T13:08
2023-08-28T13:08
россия
омская область
виталий хоценко
владимир путин
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с временно исполняющим обязанности главы Омской области Виталием Хоценко и проведет международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "В понедельник, 28 августа, Путин работает в Кремле, у него… ряд встреч, совещаний, одна из них будет посвящена региональной проблематике – он встретится с исполняющим обязанности губернатора Омской области Виталием Хоценко. По делам омским, по делам сибирским они поговорят", - сказал Песков журналистам. Он уточнил, что также в понедельник у президента будет время для международного телефонного разговора.
https://ria.ru/20230828/putin-1892644853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, омская область, виталий хоценко, владимир путин, дмитрий песков, политика
Россия, Омская область, Виталий Хоценко, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика
Путин в понедельник встретится с главой Омской области Хоценко
Путин встретится с Хоценко и проведет международный телефонный разговор
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с временно исполняющим обязанности главы Омской области Виталием Хоценко и проведет международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В понедельник, 28 августа, Путин работает в Кремле, у него… ряд встреч, совещаний, одна из них будет посвящена региональной проблематике – он встретится с исполняющим обязанности губернатора Омской области Виталием Хоценко. По делам омским, по делам сибирским они поговорят", - сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что также в понедельник у президента будет время для международного телефонного разговора.
В Кремле анонсировали зарубежные поездки Путина