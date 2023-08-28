https://ria.ru/20230828/pushki-1892589240.html
В Приморье, пострадавшее от паводков, доставили более 260 тепловых пушек
В Приморье, пострадавшее от паводков, доставили более 260 тепловых пушек - РИА Новости, 28.08.2023
В Приморье, пострадавшее от паводков, доставили более 260 тепловых пушек
Более 260 тепловых пушек доставили бортом МЧС России в Приморье, сообщается в телеграм-канале МЧС России. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T03:11
2023-08-28T03:11
2023-08-28T03:33
россия
александр куренков (мчс)
олег кожемяко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891677215_0:116:3136:1880_1920x0_80_0_0_6a1f97f63333d9b156b04468c2a06d3c.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Более 260 тепловых пушек доставили бортом МЧС России в Приморье, сообщается в телеграм-канале МЧС России. "По поручению главы чрезвычайного ведомства Александра Куренкова сегодня самолёт Ил-76 МЧС России доставил в Приморье более 260 тепловых пушек и другого оборудования, которое в ближайшее время направят в пострадавшие от паводков муниципалитеты", — говорится в сообщении. С начала августа ливни неоднократно приводили к подтоплениям и нарушению проезда в Приморье. После наводнения из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта в середине августа был введен региональный режим ЧС. Губернатор Приморья Олег Кожемяко 25 августа заявил о введении режима ЧС федерального характера. По его словам, ущерб, нанесенный осадками за две недели, пока оценивается в 7 миллиардов рублей. По информации краевого министерства ГО и ЧС, к утру воскресенья в Приморье подтоплены были 34 многоквартирных дома и 218 частных домов, а также 1080 придомовых территорий.
https://ria.ru/20230828/pavodok-1892588230.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891677215_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_0eac5d7db9377a82e85831deb1ed62e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр куренков (мчс), олег кожемяко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, Александр Куренков (МЧС), Олег Кожемяко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Приморье, пострадавшее от паводков, доставили более 260 тепловых пушек
Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Приморье более 260 тепловых пушек