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В Приморье, пострадавшее от паводков, доставили более 260 тепловых пушек - РИА Новости, 28.08.2023
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03:11 28.08.2023 (обновлено: 03:33 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/pushki-1892589240.html
В Приморье, пострадавшее от паводков, доставили более 260 тепловых пушек
В Приморье, пострадавшее от паводков, доставили более 260 тепловых пушек - РИА Новости, 28.08.2023
В Приморье, пострадавшее от паводков, доставили более 260 тепловых пушек
Более 260 тепловых пушек доставили бортом МЧС России в Приморье, сообщается в телеграм-канале МЧС России. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T03:11
2023-08-28T03:33
россия
александр куренков (мчс)
олег кожемяко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Более 260 тепловых пушек доставили бортом МЧС России в Приморье, сообщается в телеграм-канале МЧС России. "По поручению главы чрезвычайного ведомства Александра Куренкова сегодня самолёт Ил-76 МЧС России доставил в Приморье более 260 тепловых пушек и другого оборудования, которое в ближайшее время направят в пострадавшие от паводков муниципалитеты", — говорится в сообщении. С начала августа ливни неоднократно приводили к подтоплениям и нарушению проезда в Приморье. После наводнения из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта в середине августа был введен региональный режим ЧС. Губернатор Приморья Олег Кожемяко 25 августа заявил о введении режима ЧС федерального характера. По его словам, ущерб, нанесенный осадками за две недели, пока оценивается в 7 миллиардов рублей. По информации краевого министерства ГО и ЧС, к утру воскресенья в Приморье подтоплены были 34 многоквартирных дома и 218 частных домов, а также 1080 придомовых территорий.
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россия, александр куренков (мчс), олег кожемяко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, Александр Куренков (МЧС), Олег Кожемяко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Приморье, пострадавшее от паводков, доставили более 260 тепловых пушек

Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Приморье более 260 тепловых пушек

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЖенщина на одной из улиц, затопленных в результате ливня
Женщина на одной из улиц, затопленных в результате ливня - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Женщина на одной из улиц, затопленных в результате ливня. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Более 260 тепловых пушек доставили бортом МЧС России в Приморье, сообщается в телеграм-канале МЧС России.
"По поручению главы чрезвычайного ведомства Александра Куренкова сегодня самолёт Ил-76 МЧС России доставил в Приморье более 260 тепловых пушек и другого оборудования, которое в ближайшее время направят в пострадавшие от паводков муниципалитеты", — говорится в сообщении.
Автомобили едут по одной из улиц, затопленных в результате сильного ливня - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
В Приморье число отрезанных паводком сел возросло до 26
02:19
С начала августа ливни неоднократно приводили к подтоплениям и нарушению проезда в Приморье. После наводнения из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта в середине августа был введен региональный режим ЧС. Губернатор Приморья Олег Кожемяко 25 августа заявил о введении режима ЧС федерального характера. По его словам, ущерб, нанесенный осадками за две недели, пока оценивается в 7 миллиардов рублей. По информации краевого министерства ГО и ЧС, к утру воскресенья в Приморье подтоплены были 34 многоквартирных дома и 218 частных домов, а также 1080 придомовых территорий.
 
РоссияАлександр Куренков (МЧС)Олег КожемякоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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