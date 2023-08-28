https://ria.ru/20230828/pushki-1892589240.html

В Приморье, пострадавшее от паводков, доставили более 260 тепловых пушек

В Приморье, пострадавшее от паводков, доставили более 260 тепловых пушек - РИА Новости, 28.08.2023

В Приморье, пострадавшее от паводков, доставили более 260 тепловых пушек

Более 260 тепловых пушек доставили бортом МЧС России в Приморье, сообщается в телеграм-канале МЧС России. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T03:11

2023-08-28T03:11

2023-08-28T03:33

россия

александр куренков (мчс)

олег кожемяко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Более 260 тепловых пушек доставили бортом МЧС России в Приморье, сообщается в телеграм-канале МЧС России. "По поручению главы чрезвычайного ведомства Александра Куренкова сегодня самолёт Ил-76 МЧС России доставил в Приморье более 260 тепловых пушек и другого оборудования, которое в ближайшее время направят в пострадавшие от паводков муниципалитеты", — говорится в сообщении. С начала августа ливни неоднократно приводили к подтоплениям и нарушению проезда в Приморье. После наводнения из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта в середине августа был введен региональный режим ЧС. Губернатор Приморья Олег Кожемяко 25 августа заявил о введении режима ЧС федерального характера. По его словам, ущерб, нанесенный осадками за две недели, пока оценивается в 7 миллиардов рублей. По информации краевого министерства ГО и ЧС, к утру воскресенья в Приморье подтоплены были 34 многоквартирных дома и 218 частных домов, а также 1080 придомовых территорий.

https://ria.ru/20230828/pavodok-1892588230.html

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россия, александр куренков (мчс), олег кожемяко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия