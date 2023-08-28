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Пушилин обвинил Киев в недоговороспособности по обмену пленными - РИА Новости, 28.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:29 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/pushilin-1892611182.html
Пушилин обвинил Киев в недоговороспособности по обмену пленными
Пушилин обвинил Киев в недоговороспособности по обмену пленными - РИА Новости, 28.08.2023
Пушилин обвинил Киев в недоговороспособности по обмену пленными
Украинская сторона демонстрирует недоговороспособность даже в вопросе обмена пленными, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T10:29
2023-08-28T10:29
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
в мире
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Украинская сторона демонстрирует недоговороспособность даже в вопросе обмена пленными, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Мы имеем дело с таким противником, который недоговороспособен даже в таких чувствительных моментах, как обмен пленными, здесь переговорный процесс по обмену пленными происходит в очень затруднительных и очень непростых условиях", - сказал Пушилин. По его словам, по последним данным, не менее 270 российских военнослужащих из ДНР находятся в украинском плену, предпринимаются меры, в том числе на федеральном уровне, чтобы вернуть их назад.
https://ria.ru/20230827/miting-1892523623.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, В мире, Украина
Пушилин обвинил Киев в недоговороспособности по обмену пленными

Пушилин: Киев демонстрирует недоговороспособность даже по обмену пленными

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Денис Пушилин. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Украинская сторона демонстрирует недоговороспособность даже в вопросе обмена пленными, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы имеем дело с таким противником, который недоговороспособен даже в таких чувствительных моментах, как обмен пленными, здесь переговорный процесс по обмену пленными происходит в очень затруднительных и очень непростых условиях", - сказал Пушилин.
По его словам, по последним данным, не менее 270 российских военнослужащих из ДНР находятся в украинском плену, предпринимаются меры, в том числе на федеральном уровне, чтобы вернуть их назад.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВ миреУкраина
 
 
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