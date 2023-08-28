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Пушилин обвинил Киев в недоговороспособности по обмену пленными

Пушилин обвинил Киев в недоговороспособности по обмену пленными - РИА Новости, 28.08.2023

Пушилин обвинил Киев в недоговороспособности по обмену пленными

Украинская сторона демонстрирует недоговороспособность даже в вопросе обмена пленными, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T10:29

2023-08-28T10:29

2023-08-28T10:29

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Украинская сторона демонстрирует недоговороспособность даже в вопросе обмена пленными, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Мы имеем дело с таким противником, который недоговороспособен даже в таких чувствительных моментах, как обмен пленными, здесь переговорный процесс по обмену пленными происходит в очень затруднительных и очень непростых условиях", - сказал Пушилин. По его словам, по последним данным, не менее 270 российских военнослужащих из ДНР находятся в украинском плену, предпринимаются меры, в том числе на федеральном уровне, чтобы вернуть их назад.

https://ria.ru/20230827/miting-1892523623.html

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донецкая народная республика, денис пушилин, в мире, украина