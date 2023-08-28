https://ria.ru/20230828/psb-1892627207.html
ПСБ получил награду за первый в России банк для бизнеса в VK Мессенджере
ПСБ получил награду за первый в России банк для бизнеса в VK Мессенджере - РИА Новости, 28.08.2023
ПСБ получил награду за первый в России банк для бизнеса в VK Мессенджере
ПСБ стал лауреатом ежегодной премии в области инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD 2023 и получил награду в номинации "Первый на рынке банк для... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T11:40
2023-08-28T11:40
2023-08-28T11:40
москва
псб (банк псб)
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. ПСБ стал лауреатом ежегодной премии в области инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD 2023 и получил награду в номинации "Первый на рынке банк для бизнеса ВКонтакте", сообщает пресс-служба кредитной организации. XIII церемония награждения ежегодной премией в области инноваций и достижений в финансовой отрасли состоялась в Москве. "Мы рады, что наше решение получило высокую оценку профессионального сообщества. Популярность сервиса объясняется, в первую очередь, удобством его использования и скоростью зачисления средств. Виртуальный бизнес-ассистент упростил финансовое взаимодействие между контрагентами и сократил время на проведение операций. Банк активно продолжает дальнейшее развитие сервиса и внедрение новых инструментов на основе инновационных разработок", - цитирует пресс-служба вице-президента, директора департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ Ивана Паткина. Национальная премия в области инноваций и достижений в финансовой отрасли FINAWARD присуждается участникам финансового рынка России с 2012 года, победителей в конкурсных номинациях определяет экспертный совет из представителей профессионального сообщества.
https://ria.ru/20230818/psb-1890814023.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, псб (банк псб)
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. ПСБ стал лауреатом ежегодной премии в области инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD 2023 и получил награду в номинации "Первый на рынке банк для бизнеса ВКонтакте", сообщает пресс-служба кредитной организации.
XIII церемония награждения ежегодной премией в области инноваций и достижений в финансовой отрасли состоялась в Москве
.
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"Мы рады, что наше решение получило высокую оценку профессионального сообщества. Популярность сервиса объясняется, в первую очередь, удобством его использования и скоростью зачисления средств. Виртуальный бизнес-ассистент упростил финансовое взаимодействие между контрагентами и сократил время на проведение операций. Банк активно продолжает дальнейшее развитие сервиса и внедрение новых инструментов на основе инновационных разработок", - цитирует пресс-служба вице-президента, директора департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ Ивана Паткина.
Национальная премия в области инноваций и достижений в финансовой отрасли FINAWARD присуждается участникам финансового рынка России
с 2012 года, победителей в конкурсных номинациях определяет экспертный совет из представителей профессионального сообщества.