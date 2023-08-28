https://ria.ru/20230828/proverka-1892594543.html

Сенатор попросил Генпрокуратуру и ФАС проверить тарифы сотовой связи

Сенатор попросил Генпрокуратуру и ФАС проверить тарифы сотовой связи - РИА Новости, 28.08.2023

Сенатор попросил Генпрокуратуру и ФАС проверить тарифы сотовой связи

В Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) были направлены обращения с просьбой проверить условия договоров операторов сотовой связи на предмет РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T06:32

2023-08-28T06:32

2023-08-28T06:33

технологии

мтс

билайн

игорь краснов

общество

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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. В Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) были направлены обращения с просьбой проверить условия договоров операторов сотовой связи на предмет кабальности в связи со случаями платной раздачи интернета со смартфонов, сообщил РИА Новости зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде сенатор Артём Шейкин. "Условия договоров операторов сотовой связи необходимо тщательно проверить на предмет кабальности такого рода условий (платной раздачи интернета), а также возможного неосновательного обогащения компаний", - говорится в обращении Шейкина на имя Генерального прокурора РФ Игоря Краснова (есть в распоряжении РИА Новости), аналогичное обращение сенатор направил на имя руководителя ФАС Максима Шаскольского. В документах сенатор попросил провести проверки по данным фактам, а "в случае подтверждения нарушений требований принять исчерпывающие меры". "<…> подтверждается факт того, что российские операторы начали списывать деньги за раздачу интернета со смартфона на другие устройства через Wi-Fi, Bluetooth или USB. Вместе с тем, такая форма взимания платы и так называемая "услуга", полагаю, не соответствует требованиям законодательства, поскольку фактически абоненту услугу по передачи трафика предоставляет само устройство, Wi-Fi, Bluetooth или USB, и если у него возникает необходимость для выхода в интернет использовать планшет или ноутбук, фактически абонент уплачивает дважды за предоставленный интернет-трафик", - добавил парламентарий. Как объяснил Шейкин РИА Новости, "в попытке увеличения прибыли" операторы сотовой связи занимаются "повторной продажей" интернет-трафика их же абонентам. По его мнению, эти меры "препятствуют получению оплаченных гражданами услуг". "Операторам сотовой связи не следует ограничивать доступ пользователей в сеть и усложнять использование приобретенных ими продуктов. Граждане должны иметь возможность беспрепятственно и без дополнительных плат использовать приобретенные услуги на различных устройствах по своему усмотрению", - заключил сенатор. В апреле о новых условиях раздачи интернета сообщил МТС, они коснулись ряда архивных тарифов с безлимитным трафиком. Как объяснил РИА Новости эксперт Алексей Слукин, неконтролируемая раздача интернета - это ситуация, возникшая из-за безлимитных тарифов. По его мнению, операторы начали вводить плату из-за проблем с оборудованием и роста трафика. В пресс-службе "Билайна" сказали агентству, что плата за раздачу интернета на другие устройства на разных тарифных планах существует в компании с 2019 года.

https://ria.ru/20220921/svyaz-1812068870.html

https://ria.ru/20230203/svyaz-1849609044.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, мтс, билайн, игорь краснов, общество