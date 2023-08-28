Рейтинг@Mail.ru
Сенатор попросил Генпрокуратуру и ФАС проверить тарифы сотовой связи - РИА Новости, 28.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:32 28.08.2023 (обновлено: 06:33 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/proverka-1892594543.html
Сенатор попросил Генпрокуратуру и ФАС проверить тарифы сотовой связи
Сенатор попросил Генпрокуратуру и ФАС проверить тарифы сотовой связи - РИА Новости, 28.08.2023
Сенатор попросил Генпрокуратуру и ФАС проверить тарифы сотовой связи
В Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) были направлены обращения с просьбой проверить условия договоров операторов сотовой связи на предмет РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T06:32
2023-08-28T06:33
технологии
мтс
билайн
игорь краснов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814014528_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_04fba5066ee17a1489873b513e40b88e.jpg
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. В Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) были направлены обращения с просьбой проверить условия договоров операторов сотовой связи на предмет кабальности в связи со случаями платной раздачи интернета со смартфонов, сообщил РИА Новости зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде сенатор Артём Шейкин. "Условия договоров операторов сотовой связи необходимо тщательно проверить на предмет кабальности такого рода условий (платной раздачи интернета), а также возможного неосновательного обогащения компаний", - говорится в обращении Шейкина на имя Генерального прокурора РФ Игоря Краснова (есть в распоряжении РИА Новости), аналогичное обращение сенатор направил на имя руководителя ФАС Максима Шаскольского. В документах сенатор попросил провести проверки по данным фактам, а "в случае подтверждения нарушений требований принять исчерпывающие меры". "&lt;…&gt; подтверждается факт того, что российские операторы начали списывать деньги за раздачу интернета со смартфона на другие устройства через Wi-Fi, Bluetooth или USB. Вместе с тем, такая форма взимания платы и так называемая "услуга", полагаю, не соответствует требованиям законодательства, поскольку фактически абоненту услугу по передачи трафика предоставляет само устройство, Wi-Fi, Bluetooth или USB, и если у него возникает необходимость для выхода в интернет использовать планшет или ноутбук, фактически абонент уплачивает дважды за предоставленный интернет-трафик", - добавил парламентарий. Как объяснил Шейкин РИА Новости, "в попытке увеличения прибыли" операторы сотовой связи занимаются "повторной продажей" интернет-трафика их же абонентам. По его мнению, эти меры "препятствуют получению оплаченных гражданами услуг". "Операторам сотовой связи не следует ограничивать доступ пользователей в сеть и усложнять использование приобретенных ими продуктов. Граждане должны иметь возможность беспрепятственно и без дополнительных плат использовать приобретенные услуги на различных устройствах по своему усмотрению", - заключил сенатор. В апреле о новых условиях раздачи интернета сообщил МТС, они коснулись ряда архивных тарифов с безлимитным трафиком. Как объяснил РИА Новости эксперт Алексей Слукин, неконтролируемая раздача интернета - это ситуация, возникшая из-за безлимитных тарифов. По его мнению, операторы начали вводить плату из-за проблем с оборудованием и роста трафика. В пресс-службе "Билайна" сказали агентству, что плата за раздачу интернета на другие устройства на разных тарифных планах существует в компании с 2019 года.
https://ria.ru/20220921/svyaz-1812068870.html
https://ria.ru/20230203/svyaz-1849609044.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814014528_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_00fbb58a5f85a7b3b60a7a1551e45a2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, мтс, билайн, игорь краснов, общество
Технологии, МТС, Билайн, Игорь Краснов, Общество
Сенатор попросил Генпрокуратуру и ФАС проверить тарифы сотовой связи

Сенатор Шейкин попросил Генпрокуратуру и ФАС проверить тарифы сотовой связи

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВышка мобильной связи
Вышка мобильной связи - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Вышка мобильной связи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. В Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) были направлены обращения с просьбой проверить условия договоров операторов сотовой связи на предмет кабальности в связи со случаями платной раздачи интернета со смартфонов, сообщил РИА Новости зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде сенатор Артём Шейкин.
«
"Условия договоров операторов сотовой связи необходимо тщательно проверить на предмет кабальности такого рода условий (платной раздачи интернета), а также возможного неосновательного обогащения компаний", - говорится в обращении Шейкина на имя Генерального прокурора РФ Игоря Краснова (есть в распоряжении РИА Новости), аналогичное обращение сенатор направил на имя руководителя ФАС Максима Шаскольского.
В документах сенатор попросил провести проверки по данным фактам, а "в случае подтверждения нарушений требований принять исчерпывающие меры".
"<…> подтверждается факт того, что российские операторы начали списывать деньги за раздачу интернета со смартфона на другие устройства через Wi-Fi, Bluetooth или USB. Вместе с тем, такая форма взимания платы и так называемая "услуга", полагаю, не соответствует требованиям законодательства, поскольку фактически абоненту услугу по передачи трафика предоставляет само устройство, Wi-Fi, Bluetooth или USB, и если у него возникает необходимость для выхода в интернет использовать планшет или ноутбук, фактически абонент уплачивает дважды за предоставленный интернет-трафик", - добавил парламентарий.
Как объяснил Шейкин РИА Новости, "в попытке увеличения прибыли" операторы сотовой связи занимаются "повторной продажей" интернет-трафика их же абонентам. По его мнению, эти меры "препятствуют получению оплаченных гражданами услуг".
Вышка мобильной связи
Как работает сотовая связь и какие технологии для этого нужны
21 сентября 2022, 11:00
"Операторам сотовой связи не следует ограничивать доступ пользователей в сеть и усложнять использование приобретенных ими продуктов. Граждане должны иметь возможность беспрепятственно и без дополнительных плат использовать приобретенные услуги на различных устройствах по своему усмотрению", - заключил сенатор.
В апреле о новых условиях раздачи интернета сообщил МТС, они коснулись ряда архивных тарифов с безлимитным трафиком. Как объяснил РИА Новости эксперт Алексей Слукин, неконтролируемая раздача интернета - это ситуация, возникшая из-за безлимитных тарифов. По его мнению, операторы начали вводить плату из-за проблем с оборудованием и роста трафика. В пресс-службе "Билайна" сказали агентству, что плата за раздачу интернета на другие устройства на разных тарифных планах существует в компании с 2019 года.
Вызов - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Малые населенные пункты Белгородской области обеспечат сотовой связью
3 февраля, 17:53
 
ТехнологииМТСБилайнИгорь КрасновОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала