https://ria.ru/20230828/proval-1892590074.html

Время вышло. Зеленскому предрекли провал после нового решения Запада

Время вышло. Зеленскому предрекли провал после нового решения Запада - РИА Новости, 28.08.2023

Время вышло. Зеленскому предрекли провал после нового решения Запада

Пользователи соцсети X негативно оценили заявление Владимира Зеленского о переговорах с западными партнерами на тему оснащения украинской армии. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T03:50

2023-08-28T03:50

2023-08-28T03:50

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сергей лавров

владимир зеленский

нато

f-16

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление Владимира Зеленского о переговорах с западными партнерами на тему оснащения украинской армии."Твое время почти вышло, маленький диктатор", — написал Javi. "Сдавайся. спаси своих людей. Тебе не выиграть эту войну. Победа России неизбежна как рассвет и закат", — высказался Nothing to see."Этот человек, который грубо нарушил собственные предвыборные обещания и навлек катастрофу на украинцев. Подпиши мирное соглашение", — предложил yang."Он никогда не использует эти F-16. Русские собьют их в считанные минуты", — прокомментировал Doug Still."Ты уже проиграл. Перестань отправлять все больше людей в мясорубку. Останови войну!" — отметил Santaswoodshop.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20230827/ukraina-1892524647.html

https://ria.ru/20230826/brigada-1892426351.html

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в мире, россия, москва, украина, сергей лавров, владимир зеленский, нато, f-16