https://ria.ru/20230828/primore-1892602025.html

Сибирь и Дальний Восток помогут подтопленному Приморью с овощами

Сибирь и Дальний Восток помогут подтопленному Приморью с овощами - РИА Новости, 28.08.2023

Сибирь и Дальний Восток помогут подтопленному Приморью с овощами

Регионы Дальнего Востока и Сибири на текущей неделе начнут поставлять в пострадавший от подтоплений Приморский край овощи и картофель, которые будут продаваться РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T09:09

2023-08-28T09:09

2023-08-28T09:09

дальний восток

приморский край

амурская область

олег кожемяко

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 28 авг - РИА Новости. Регионы Дальнего Востока и Сибири на текущей неделе начнут поставлять в пострадавший от подтоплений Приморский край овощи и картофель, которые будут продаваться по социально ориентированным ценам, сообщили в пресс-службе правительства региона. Ранее в правительстве Приморья заявили, что из-за затяжных дождей в регионе пострадало около 35 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур, в том числе 21,5 тысячи гектаров сои и порядка 900 гектаров картофеля и овощей. При необходимости в регион можно будет привезти овощи из Сибири и других регионов Дальнего Востока, отмечал в минувший четверг глава минсельхоза Приморья Андрей Бронц. "Будем работать с социально ориентированными предпринимателями, в том числе из других регионов. Амурская область и Камчатский край уже завтра готовы отгружать в Приморский край овощи и картофель, Сибирь - на следующей неделе. В свою очередь будем выстраивать логистику, попросим федеральный центр предоставить льготный железнодорожный тариф, чтобы в условиях чрезвычайной ситуации сдержать цены в крае", - приводится заявление главы минсельхоза края в сообщении пресс-службы правительства Приморья. Отмечается, что первые отгрузки овощей и картофеля по социально ориентированным ценам начнутся на текущей неделе. Со слов главы Минсельхоза пресс служба уточняет, что продукция из Сибири и регионов Дальнего Востока будет стоить 20-22 рубля за килограмм. В Приморье 23 и 25 августа прошли интенсивные осадки. Уровень воды в реках поднялся, образовались переливы через дороги, в населенных пунктах произошли многочисленные подтопления. О введении режима ЧС федерального уровня губернатор края Олег Кожемяко заявил в пятницу. Ранее регион также серьезно пострадал от тайфуна "Ханун" и полярного фронта, тогда подтопило тысячи домов, был введен региональный режим ЧС.

https://ria.ru/20230825/chs-1892210716.html

дальний восток

приморский край

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

дальний восток, приморский край, амурская область, олег кожемяко, общество