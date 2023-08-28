Рейтинг@Mail.ru
Сибирь и Дальний Восток помогут подтопленному Приморью с овощами - РИА Новости, 28.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:09 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/primore-1892602025.html
Сибирь и Дальний Восток помогут подтопленному Приморью с овощами
Сибирь и Дальний Восток помогут подтопленному Приморью с овощами - РИА Новости, 28.08.2023
Сибирь и Дальний Восток помогут подтопленному Приморью с овощами
Регионы Дальнего Востока и Сибири на текущей неделе начнут поставлять в пострадавший от подтоплений Приморский край овощи и картофель, которые будут продаваться РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T09:09
2023-08-28T09:09
дальний восток
приморский край
амурская область
олег кожемяко
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757269905_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_29c8cbe4776f9938beff9adcd084e822.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 28 авг - РИА Новости. Регионы Дальнего Востока и Сибири на текущей неделе начнут поставлять в пострадавший от подтоплений Приморский край овощи и картофель, которые будут продаваться по социально ориентированным ценам, сообщили в пресс-службе правительства региона. Ранее в правительстве Приморья заявили, что из-за затяжных дождей в регионе пострадало около 35 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур, в том числе 21,5 тысячи гектаров сои и порядка 900 гектаров картофеля и овощей. При необходимости в регион можно будет привезти овощи из Сибири и других регионов Дальнего Востока, отмечал в минувший четверг глава минсельхоза Приморья Андрей Бронц. "Будем работать с социально ориентированными предпринимателями, в том числе из других регионов. Амурская область и Камчатский край уже завтра готовы отгружать в Приморский край овощи и картофель, Сибирь - на следующей неделе. В свою очередь будем выстраивать логистику, попросим федеральный центр предоставить льготный железнодорожный тариф, чтобы в условиях чрезвычайной ситуации сдержать цены в крае", - приводится заявление главы минсельхоза края в сообщении пресс-службы правительства Приморья. Отмечается, что первые отгрузки овощей и картофеля по социально ориентированным ценам начнутся на текущей неделе. Со слов главы Минсельхоза пресс служба уточняет, что продукция из Сибири и регионов Дальнего Востока будет стоить 20-22 рубля за килограмм. В Приморье 23 и 25 августа прошли интенсивные осадки. Уровень воды в реках поднялся, образовались переливы через дороги, в населенных пунктах произошли многочисленные подтопления. О введении режима ЧС федерального уровня губернатор края Олег Кожемяко заявил в пятницу. Ранее регион также серьезно пострадал от тайфуна "Ханун" и полярного фронта, тогда подтопило тысячи домов, был введен региональный режим ЧС.
https://ria.ru/20230825/chs-1892210716.html
дальний восток
приморский край
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757269905_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e727e3c49b8d539e7cb89d0ac547ab7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дальний восток, приморский край, амурская область, олег кожемяко, общество
Дальний Восток, Приморский край, Амурская область, Олег Кожемяко, Общество
Сибирь и Дальний Восток помогут подтопленному Приморью с овощами

Сибирь и Дальний Восток поставят овощи по социальным ценам в Приморье

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКартофель
Картофель - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Картофель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 28 авг - РИА Новости. Регионы Дальнего Востока и Сибири на текущей неделе начнут поставлять в пострадавший от подтоплений Приморский край овощи и картофель, которые будут продаваться по социально ориентированным ценам, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Ранее в правительстве Приморья заявили, что из-за затяжных дождей в регионе пострадало около 35 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур, в том числе 21,5 тысячи гектаров сои и порядка 900 гектаров картофеля и овощей. При необходимости в регион можно будет привезти овощи из Сибири и других регионов Дальнего Востока, отмечал в минувший четверг глава минсельхоза Приморья Андрей Бронц.
«
"Будем работать с социально ориентированными предпринимателями, в том числе из других регионов. Амурская область и Камчатский край уже завтра готовы отгружать в Приморский край овощи и картофель, Сибирь - на следующей неделе. В свою очередь будем выстраивать логистику, попросим федеральный центр предоставить льготный железнодорожный тариф, чтобы в условиях чрезвычайной ситуации сдержать цены в крае", - приводится заявление главы минсельхоза края в сообщении пресс-службы правительства Приморья.
Отмечается, что первые отгрузки овощей и картофеля по социально ориентированным ценам начнутся на текущей неделе. Со слов главы Минсельхоза пресс служба уточняет, что продукция из Сибири и регионов Дальнего Востока будет стоить 20-22 рубля за килограмм.
В Приморье 23 и 25 августа прошли интенсивные осадки. Уровень воды в реках поднялся, образовались переливы через дороги, в населенных пунктах произошли многочисленные подтопления. О введении режима ЧС федерального уровня губернатор края Олег Кожемяко заявил в пятницу. Ранее регион также серьезно пострадал от тайфуна "Ханун" и полярного фронта, тогда подтопило тысячи домов, был введен региональный режим ЧС.
Затопленное село Корсунка в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Случаи объявления ЧС федерального характера в России в 2020-2023 годах
25 августа, 14:18
 
Дальний ВостокПриморский крайАмурская областьОлег КожемякоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала