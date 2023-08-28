https://ria.ru/20230828/pribaltika-1892273764.html

"Скоро все изменится". В Прибалтике пошли на радикальные меры

"Скоро все изменится". В Прибалтике пошли на радикальные меры - РИА Новости, 28.08.2023

"Скоро все изменится". В Прибалтике пошли на радикальные меры

Православные общины Латвии и Литвы оказались перед сложным выбором: верность канонам или раскол. Несмотря на близкое соседство, церкви приняли разные решения. К РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T08:00

2023-08-28T08:00

2023-08-28T09:37

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московская патриархия

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные общины Латвии и Литвы оказались перед сложным выбором: верность канонам или раскол. Несмотря на близкое соседство, церкви приняли разные решения. К чему это приведет — в материале РИА Новости.Социальный запрос"Осудить действия митрополита Рижского и всея Латвии Александра, направленные на разрушение церковного единства", — гласит постановление последнего заседания синода РПЦ.Для серьезных обвинений есть веская причина. В середине августа глава Латвийской православной церкви (ЛПЦ) совершил в Риге архиерейскую хиротонию: поставил нового епископа города Валмиеры — в нарушение канонов. Все дело в особом статусе ЛПЦ. С середины XIX века и до 1990-х она была одной из епархий РПЦ. А в 1992-м получила от патриарха Алексия II томос, наделяющий самоуправляемым статусом в составе Московского патриархата. Это означает частичную административную и финансовую независимость.То есть, и в кадровом вопросе ЛПЦ может принимать решения сама. Однако есть нюанс."Согласно уставу Русской православной церкви, архиереи самоуправляемой церкви избираются синодом (Латвийской православной церкви. — Прим. ред.) из кандидатов, утвержденных патриархом Московским и всея Руси и священным синодом (РПЦ. — Прим. ред.)", — объяснил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва. В случае с Валмиерой это правило нарушили.В Латвийской церкви объясняют этот шаг сложной обстановкой в стране. Епископами всегда назначали этнических русских, тем более что окончательное решение оставалось за Москвой. Но сейчас, чтобы в глазах общественности дистанцироваться от центра, в сан возвели этнического латыша.В РПЦ ответили, что с пониманием относятся к непростым политическим обстоятельствам, в которых оказалось латвийское духовенство. Но добавили, что это не повод нарушать церковное единство.Переписывая историюОснования для беспокойства у Москвы есть. Перипетии в прибалтийской республике, где православные верующие составляют 16 процентов (приблизительно 320 тысяч человек) от населения, начались прошлой осенью.Тогда сейм Риги принял закон, по которому ЛПЦ объявлялась независимой от Московского патриархата. Причем речь шла об автокефалии. Случай беспрецедентный — за последние 30 лет светские власти ни разу не вмешивались в церковные дела. Автором инициативы выступил президент Эгилс Левитс. По его словам, документ — не что иное, как возврат к правовым нормам. Глава государства сослался на более ранний томос, который еще в 1921-м подписал патриарх Московский Тихон. Грамота наделяла ЛПЦ "самостоятельностью в делах внутреннего управления".Позже подключились светские власти довоенной Латвии и закрепили положения в законе о статусе церкви. РПЦ в ответной критике указала Левитсу на неточности в терминологии."Речь шла о "правах самоуправления и самоопределения". Но это не был статус автокефалии", — объяснил советник патриарха Московского протоиерей Николай Балашов.В патриархии также обратили внимание, что по Конституции Латвии церковь отделена от государства. А значит, принятый сеймом документ — "вторжение власти" в религиозную сферу.Тем не менее уже через месяц, в октябре 2022-го, Латвийская церковь провела в Риге собор с участием духовенства и мирян. На повестке стояло два вопроса: обращение к патриарху Кириллу о даровании автокефалии и изменение устава ЛПЦ.Внесенные поправки до сих пор не обнародовали. Однако известно, что участники собора выступили за них единогласно. Кроме того, делегаты подписали обращение к патриарху Кириллу "о каноническом решении статуса ЛПЦ". В РПЦ, в свою очередь, ответили, что пока его не получали.В подвешенном состоянииАналогичная ситуация — в соседней Литве. Это тоже каноническая территория РПЦ, местные православные приходы объединены в Виленско-Литовскую епархию, а число верующих (около 140 тысяч человек) составляет пять процентов населения.Весной прошлого года пятеро клириков заявили, что с учетом событий на Украине надо пересмотреть каноническую принадлежность Литвы с возможным переходом в юрисдикцию Константинополя.Церковный суд обвинил их в "попрании священных обетов", непослушании правящему архиерею, участии в кампании по дискредитации РПЦ и собратьев. Глава епархии митрополит Виленский Иннокентий лишил смутьянов сана.Конфликт сыграл на руку властям. В апреле по приглашению премьера Ингриды Шимоните в Латвию с официальным визитом прибыл Константинопольский патриарх Варфоломей и вернул статус пятерым опальным клирикам. А заодно подписал с главой правительства соглашение о сотрудничестве."Перед нами открывается новая перспектива, а также возможность совместной работы по созданию экзархата", — заявил патриарх.Иными словами, возникла угроза появления параллельной православной структуры, чего, согласно канонам, быть не может. Но чиновников это, кажется, не останавливает. Более того: чтобы окончательно покончить с "русским присутствием", депутаты внесли в сейм законопроект, позволяющий закрывать религиозные организации “по соображениям нацбезопасности”.Для Виленско-Литовской епархии, которую политики часто обвиняют в поддержке "российской агрессии на Украине", это тревожный знак.В качестве защитных мер митрополит Иннокентий еще год назад попросил Московский патриархат предоставить его духовной вотчине автономию — как в Латвии. Синод РПЦ создал специальную комиссию, но дальше дело пока не пошло.По мнению вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина, ситуации в прибалтийских странах принципиально разные."Латвийская церковь, — говорит он, — явно идет в сторону автокефалии. Москва сейчас ее не даст, и тогда придется дрейфовать в сторону Константинополя, а этого РПЦ все равно не признает. К тому же велика вероятность, что не все среди клира и паствы хотели бы идти в этом направлении. Следовательно, возможен внутренний конфликт".Литовское духовенство, продолжает эксперт, напротив, заявило, что намерено оставаться с Москвой. Но в республике уже заметны следы активности патриарха Варфоломея, и возникновение константинопольского экзархата может стать реальностью."Фанар (район Стамбула, где расположена резиденция Константинопольского патриарха — Прим. ред.) пока ждет. Оценивает, есть ли резон учреждать в Литве свою структуру и хватит ли на это ресурсов", — объясняет Макаркин.По словам эксперта, прибалтийские общины объединяет одно: обсуждение их судьбы отложили до следующего архиерейского собора РПЦ. А его в ближайшее время проводить не планируют.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

латвия, москва, рига, эгилс левитс, московский патриархат, русская православная церковь, московская патриархия, аналитика - религия и мировоззрение