Рейтинг@Mail.ru
На Первом канале после долгого перерыва выходит "Давай поженимся!" - РИА Новости, 28.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
11:40 28.08.2023 (обновлено: 13:26 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/pozhenimsya-1892624017.html
На Первом канале после долгого перерыва выходит "Давай поженимся!"
На Первом канале после долгого перерыва выходит "Давай поженимся!" - РИА Новости, 28.08.2023
На Первом канале после долгого перерыва выходит "Давай поженимся!"
Романтическое шоу "Давай поженимся!" выходит в эфир Первого канала после длительного перерыва в этот понедельник. Ведущими проекта снова станут Лариса Гузеева и РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T11:40
2023-08-28T13:26
шоубиз
новости шоу-бизнеса
первый канал (телеканал)
лариса гузеева
роза сябитова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886680543_0:0:980:551_1920x0_80_0_0_05754fd642ca259129bd8bdc44d1a5e9.jpg
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Романтическое шоу "Давай поженимся!" выходит в эфир Первого канала после длительного перерыва в этот понедельник. Ведущими проекта снова станут Лариса Гузеева и Роза Сябитова. Что еще интересного ждет зрителей, в материале РИА Новости. Новая студия Ранее создатели "Давай поженимся!" сообщили о том, что Гузеева и Сябитова будут помогать одиноким сердцам строить отношения в обновленной студии. "В новом сезоне "Давай поженимся!" выходит в обновленных декорациях. При этом студия остается узнаваемой, но стала более масштабной, современной. Так что, включив программу, наши постоянные зрителей не будут страдать от ощущения, что они ошиблись адресом", – рассказал РИА Новости Илья Кривицкий, продюсер "Давай поженимся!", генеральный директор медиагруппы "Красный квадрат".Искусственный интеллект В перезапуске шоу к ведущим проекта также присоединится искусственный интеллект (ИИ).&quot;После перерыва возвращаемся обновленными, но при этом сохранили привычный и любимый зрителями формат. Поэтому решили обратиться к новым технологиям и соединили ток-шоу с искусственным интеллектом. Но, естественно не без помощи наших опытных в теме знакомств ведущих&quot;, – отметил Илья Кривицкий.ИИ будет давать Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой советы по поводу участников, а также делиться прогнозами относительно возможных союзов.Секрет "долголетия" ток-шоу Передача "Давай поженимся" выходила в эфир с 2008 года. После начала спецоперации съемки были приостановлены. Команда, как отметил продюсер, ждала перезапуска полтора года. "Мы верили, надеялись и ждали. И были твердо уверены, что сможем вернуться", – поделился Кривицкий. По его словам, активная подготовка началась за месяц до старта съемок. За это время команда успела создать декорации и подготовить необходимый контент. Как отметил Илья Кривицкий, "секрет долголетия" программы состоит в том, что она посвящена простым людям, их эмоциям и чувствам. "В эпоху социальных сетей, когда все придумывают себе какие-то образы, используют фильтры, все себя приглаживают, увидеть настоящее – особенно ценно, – считает Илья Кривицкий. – Лариса Гузеева задает этот тон программе, потому что сама никогда не пытается казаться лучше, чем есть. Она всегда выходит к зрителям и к героям программы с тем посылом, который идет от ее сердца. И поэтому ее всегда интересно смотреть. Ее хотят слушать, слышать, ее любят, на нее хотят быть похожими". Первый выпуск обновленного "Давай поженимся!" выйдет в эфир в 15:15.
https://ria.ru/20230727/shou-1886687199.html
https://ria.ru/20230617/kharlamov-1878765582.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Галина Соколова
Галина Соколова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886680543_123:0:858:551_1920x0_80_0_0_c911c6dd77377f20997e5a3b314f976b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости шоу-бизнеса, первый канал (телеканал), лариса гузеева, роза сябитова
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Первый канал (телеканал), Лариса Гузеева, Роза Сябитова
На Первом канале после долгого перерыва выходит "Давай поженимся!"

На Первом канале 28 августа выходит обновленная версия шоу "Давай поженимся!"

© Фото : предоставлено пресс-службой Первого каналаСъемки нового сезона ток-шоу "Давай поженимся"
Съемки нового сезона ток-шоу Давай поженимся - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Первого канала
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Романтическое шоу "Давай поженимся!" выходит в эфир Первого канала после длительного перерыва в этот понедельник. Ведущими проекта снова станут Лариса Гузеева и Роза Сябитова. Что еще интересного ждет зрителей, в материале РИА Новости.

Новая студия

Ранее создатели "Давай поженимся!" сообщили о том, что Гузеева и Сябитова будут помогать одиноким сердцам строить отношения в обновленной студии.
«
"В новом сезоне "Давай поженимся!" выходит в обновленных декорациях. При этом студия остается узнаваемой, но стала более масштабной, современной. Так что, включив программу, наши постоянные зрителей не будут страдать от ощущения, что они ошиблись адресом", – рассказал РИА Новости Илья Кривицкий, продюсер "Давай поженимся!", генеральный директор медиагруппы "Красный квадрат".
Съемки нового сезона ток-шоу Давай поженимся - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Стартовали съемки нового сезона свадебного ток-шоу "Давай поженимся"
27 июля, 19:30

Искусственный интеллект

В перезапуске шоу к ведущим проекта также присоединится искусственный интеллект (ИИ).
«

"После перерыва возвращаемся обновленными, но при этом сохранили привычный и любимый зрителями формат. Поэтому решили обратиться к новым технологиям и соединили ток-шоу с искусственным интеллектом. Но, естественно не без помощи наших опытных в теме знакомств ведущих", – отметил Илья Кривицкий.

ИИ будет давать Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой советы по поводу участников, а также делиться прогнозами относительно возможных союзов.

Секрет "долголетия" ток-шоу

Передача "Давай поженимся" выходила в эфир с 2008 года. После начала спецоперации съемки были приостановлены. Команда, как отметил продюсер, ждала перезапуска полтора года.
«
"Мы верили, надеялись и ждали. И были твердо уверены, что сможем вернуться", – поделился Кривицкий.
По его словам, активная подготовка началась за месяц до старта съемок. За это время команда успела создать декорации и подготовить необходимый контент.
Как отметил Илья Кривицкий, "секрет долголетия" программы состоит в том, что она посвящена простым людям, их эмоциям и чувствам.
«
"В эпоху социальных сетей, когда все придумывают себе какие-то образы, используют фильтры, все себя приглаживают, увидеть настоящее – особенно ценно, – считает Илья Кривицкий. – Лариса Гузеева задает этот тон программе, потому что сама никогда не пытается казаться лучше, чем есть. Она всегда выходит к зрителям и к героям программы с тем посылом, который идет от ее сердца. И поэтому ее всегда интересно смотреть. Ее хотят слушать, слышать, ее любят, на нее хотят быть похожими".
Первый выпуск обновленного "Давай поженимся!" выйдет в эфир в 15:15.
Гарик Харламов / Кадр из телепередачи Давай поженимся!
Харламов отреагировал на возвращение в эфир шоу "Давай поженимся"
17 июня, 02:46
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаПервый канал (телеканал)Лариса ГузееваРоза Сябитова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала