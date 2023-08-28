https://ria.ru/20230828/pozhenimsya-1892624017.html
На Первом канале после долгого перерыва выходит "Давай поженимся!"
На Первом канале после долгого перерыва выходит "Давай поженимся!" - РИА Новости, 28.08.2023
На Первом канале после долгого перерыва выходит "Давай поженимся!"
Романтическое шоу "Давай поженимся!" выходит в эфир Первого канала после длительного перерыва в этот понедельник. Ведущими проекта снова станут Лариса Гузеева и РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T11:40
2023-08-28T11:40
2023-08-28T13:26
шоубиз
новости шоу-бизнеса
первый канал (телеканал)
лариса гузеева
роза сябитова
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Романтическое шоу "Давай поженимся!" выходит в эфир Первого канала после длительного перерыва в этот понедельник. Ведущими проекта снова станут Лариса Гузеева и Роза Сябитова. Что еще интересного ждет зрителей, в материале РИА Новости. Новая студия Ранее создатели "Давай поженимся!" сообщили о том, что Гузеева и Сябитова будут помогать одиноким сердцам строить отношения в обновленной студии. "В новом сезоне "Давай поженимся!" выходит в обновленных декорациях. При этом студия остается узнаваемой, но стала более масштабной, современной. Так что, включив программу, наши постоянные зрителей не будут страдать от ощущения, что они ошиблись адресом", – рассказал РИА Новости Илья Кривицкий, продюсер "Давай поженимся!", генеральный директор медиагруппы "Красный квадрат".Искусственный интеллект В перезапуске шоу к ведущим проекта также присоединится искусственный интеллект (ИИ)."После перерыва возвращаемся обновленными, но при этом сохранили привычный и любимый зрителями формат. Поэтому решили обратиться к новым технологиям и соединили ток-шоу с искусственным интеллектом. Но, естественно не без помощи наших опытных в теме знакомств ведущих", – отметил Илья Кривицкий.ИИ будет давать Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой советы по поводу участников, а также делиться прогнозами относительно возможных союзов.Секрет "долголетия" ток-шоу Передача "Давай поженимся" выходила в эфир с 2008 года. После начала спецоперации съемки были приостановлены. Команда, как отметил продюсер, ждала перезапуска полтора года. "Мы верили, надеялись и ждали. И были твердо уверены, что сможем вернуться", – поделился Кривицкий. По его словам, активная подготовка началась за месяц до старта съемок. За это время команда успела создать декорации и подготовить необходимый контент. Как отметил Илья Кривицкий, "секрет долголетия" программы состоит в том, что она посвящена простым людям, их эмоциям и чувствам. "В эпоху социальных сетей, когда все придумывают себе какие-то образы, используют фильтры, все себя приглаживают, увидеть настоящее – особенно ценно, – считает Илья Кривицкий. – Лариса Гузеева задает этот тон программе, потому что сама никогда не пытается казаться лучше, чем есть. Она всегда выходит к зрителям и к героям программы с тем посылом, который идет от ее сердца. И поэтому ее всегда интересно смотреть. Ее хотят слушать, слышать, ее любят, на нее хотят быть похожими". Первый выпуск обновленного "Давай поженимся!" выйдет в эфир в 15:15.
https://ria.ru/20230727/shou-1886687199.html
https://ria.ru/20230617/kharlamov-1878765582.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, первый канал (телеканал), лариса гузеева, роза сябитова
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Первый канал (телеканал), Лариса Гузеева, Роза Сябитова
На Первом канале после долгого перерыва выходит "Давай поженимся!"
На Первом канале 28 августа выходит обновленная версия шоу "Давай поженимся!"
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Романтическое шоу "Давай поженимся!" выходит в эфир Первого канала после длительного перерыва в этот понедельник. Ведущими проекта снова станут Лариса Гузеева и Роза Сябитова. Что еще интересного ждет зрителей, в материале РИА Новости.
Ранее создатели "Давай поженимся!" сообщили о том, что Гузеева и Сябитова будут помогать одиноким сердцам строить отношения в обновленной студии.
«
"В новом сезоне "Давай поженимся!" выходит в обновленных декорациях. При этом студия остается узнаваемой, но стала более масштабной, современной. Так что, включив программу, наши постоянные зрителей не будут страдать от ощущения, что они ошиблись адресом", – рассказал РИА Новости Илья Кривицкий, продюсер "Давай поженимся!", генеральный директор медиагруппы "Красный квадрат".
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В перезапуске шоу к ведущим проекта также присоединится искусственный интеллект (ИИ).
«
"После перерыва возвращаемся обновленными, но при этом сохранили привычный и любимый зрителями формат. Поэтому решили обратиться к новым технологиям и соединили ток-шоу с искусственным интеллектом. Но, естественно не без помощи наших опытных в теме знакомств ведущих", – отметил Илья Кривицкий.
ИИ будет давать Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой советы по поводу участников, а также делиться прогнозами относительно возможных союзов.
Секрет "долголетия" ток-шоу
Передача "Давай поженимся" выходила в эфир с 2008 года. После начала спецоперации съемки были приостановлены. Команда, как отметил продюсер, ждала перезапуска полтора года.
«
"Мы верили, надеялись и ждали. И были твердо уверены, что сможем вернуться", – поделился Кривицкий.
По его словам, активная подготовка началась за месяц до старта съемок. За это время команда успела создать декорации и подготовить необходимый контент.
Как отметил Илья Кривицкий, "секрет долголетия" программы состоит в том, что она посвящена простым людям, их эмоциям и чувствам.
«
"В эпоху социальных сетей, когда все придумывают себе какие-то образы, используют фильтры, все себя приглаживают, увидеть настоящее – особенно ценно, – считает Илья Кривицкий. – Лариса Гузеева задает этот тон программе, потому что сама никогда не пытается казаться лучше, чем есть. Она всегда выходит к зрителям и к героям программы с тем посылом, который идет от ее сердца. И поэтому ее всегда интересно смотреть. Ее хотят слушать, слышать, ее любят, на нее хотят быть похожими".
Первый выпуск обновленного "Давай поженимся!" выйдет в эфир в 15:15.
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