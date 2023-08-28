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В Забайкалье полуторагодовалый мальчик погиб из-за обрушения потолка - РИА Новости, 28.08.2023
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13:46 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/potolok-1892662134.html
В Забайкалье полуторагодовалый мальчик погиб из-за обрушения потолка
В Забайкалье полуторагодовалый мальчик погиб из-за обрушения потолка - РИА Новости, 28.08.2023
В Забайкалье полуторагодовалый мальчик погиб из-за обрушения потолка
Полуторагодовалый мальчик погиб из-за обрушения потолка в частном доме в селе Макарово Шилкинского района Забайкальского края, началась доследственная проверка, РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T13:46
2023-08-28T13:46
происшествия
шилкинский район
забайкальский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧИТА, 28 авг - РИА Новости. Полуторагодовалый мальчик погиб из-за обрушения потолка в частном доме в селе Макарово Шилкинского района Забайкальского края, началась доследственная проверка, сообщила пресс-служба регионального СУСК в Telegram-канале. "По предварительным данным, около 5 часов утра (23.00 мск) 26 августа 2023 года в результате обрушения потолочного перекрытия в частном жилом доме был смертельно травмирован мальчик 2022 года рождения", - говорится в сообщении. Уточняется, что по данному факту началась доследственная проверка. Следователи СК осмотрели место происшествия, опросили родителей ребенка, других лиц, живущих в доме. Опрошены жители и представители администрации села.
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шилкинский район
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происшествия, шилкинский район, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Шилкинский район, Забайкальский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Забайкалье полуторагодовалый мальчик погиб из-за обрушения потолка

В Забайкалье полуторагодовалый мальчик погиб из-за обрушения потолка в доме

© Фото : Следком Забайкалья/TelegramМесто гибели малолетнего в Шилкинском районе Забайкалья
Место гибели малолетнего в Шилкинском районе Забайкалья - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© Фото : Следком Забайкалья/Telegram
Место гибели малолетнего в Шилкинском районе Забайкалья
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ЧИТА, 28 авг - РИА Новости. Полуторагодовалый мальчик погиб из-за обрушения потолка в частном доме в селе Макарово Шилкинского района Забайкальского края, началась доследственная проверка, сообщила пресс-служба регионального СУСК в Telegram-канале.
"По предварительным данным, около 5 часов утра (23.00 мск) 26 августа 2023 года в результате обрушения потолочного перекрытия в частном жилом доме был смертельно травмирован мальчик 2022 года рождения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по данному факту началась доследственная проверка. Следователи СК осмотрели место происшествия, опросили родителей ребенка, других лиц, живущих в доме. Опрошены жители и представители администрации села.
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ПроисшествияШилкинский районЗабайкальский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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