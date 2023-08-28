https://ria.ru/20230828/potolok-1892662134.html

В Забайкалье полуторагодовалый мальчик погиб из-за обрушения потолка

В Забайкалье полуторагодовалый мальчик погиб из-за обрушения потолка - РИА Новости, 28.08.2023

В Забайкалье полуторагодовалый мальчик погиб из-за обрушения потолка

Полуторагодовалый мальчик погиб из-за обрушения потолка в частном доме в селе Макарово Шилкинского района Забайкальского края, началась доследственная проверка, РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T13:46

2023-08-28T13:46

2023-08-28T13:46

происшествия

шилкинский район

забайкальский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧИТА, 28 авг - РИА Новости. Полуторагодовалый мальчик погиб из-за обрушения потолка в частном доме в селе Макарово Шилкинского района Забайкальского края, началась доследственная проверка, сообщила пресс-служба регионального СУСК в Telegram-канале. "По предварительным данным, около 5 часов утра (23.00 мск) 26 августа 2023 года в результате обрушения потолочного перекрытия в частном жилом доме был смертельно травмирован мальчик 2022 года рождения", - говорится в сообщении. Уточняется, что по данному факту началась доследственная проверка. Следователи СК осмотрели место происшествия, опросили родителей ребенка, других лиц, живущих в доме. Опрошены жители и представители администрации села.

https://ria.ru/20230421/potolok-1866910011.html

шилкинский район

забайкальский край

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происшествия, шилкинский район, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф)