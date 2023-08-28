https://ria.ru/20230828/poteri-1892641812.html

В Минобороны рассказали о потерях Киева на Краснолиманском направлении

В Минобороны рассказали о потерях Киева на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 28.08.2023

В Минобороны рассказали о потерях Киева на Краснолиманском направлении

Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на Краснолиманском направлении отразила две атаки ВСУ, уничтожила до 60 украинских военнослужащих и шесть единиц... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T12:57

2023-08-28T12:57

2023-08-28T13:24

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891291077_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_25de02dbb7683f282699dd2d3af114cb.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на Краснолиманском направлении отразила две атаки ВСУ, уничтожила до 60 украинских военнослужащих и шесть единиц техники, сообщили в понедельник в сводке Минобороны России."На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки подразделений 12-й бригады специального назначения и 42-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики. Потери противника на Краснолиманском направлении составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230828/spetsoperatsiya-1892643017.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины