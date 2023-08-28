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В Минобороны рассказали о потерях Киева на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 28.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:57 28.08.2023 (обновлено: 13:24 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/poteri-1892641812.html
В Минобороны рассказали о потерях Киева на Краснолиманском направлении
В Минобороны рассказали о потерях Киева на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 28.08.2023
В Минобороны рассказали о потерях Киева на Краснолиманском направлении
Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на Краснолиманском направлении отразила две атаки ВСУ, уничтожила до 60 украинских военнослужащих и шесть единиц... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T12:57
2023-08-28T13:24
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на Краснолиманском направлении отразила две атаки ВСУ, уничтожила до 60 украинских военнослужащих и шесть единиц техники, сообщили в понедельник в сводке Минобороны России."На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки подразделений 12-й бригады специального назначения и 42-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики. Потери противника на Краснолиманском направлении составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230828/spetsoperatsiya-1892643017.html
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В Минобороны рассказали о потерях Киева на Краснолиманском направлении

Киев за сутки потерял до 60 боевиков на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на Краснолиманском направлении отразила две атаки ВСУ, уничтожила до 60 украинских военнослужащих и шесть единиц техники, сообщили в понедельник в сводке Минобороны России.
"На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки подразделений 12-й бригады специального назначения и 42-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики. Потери противника на Краснолиманском направлении составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30", - сообщили в ведомстве.
Самоходный миномет 2с4 Тюльпан ВС РФ выдвигается на позицию для боевой работы - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
ВС России отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении
13:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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